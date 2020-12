Hřib: Omezení na Staroměstském náměstí nechystáme, Babiš jen štve lidi proti Praze

Premiér Andrej Babiš (ANO) i vicepremiér Karel Havlíček (za ANO) kritizovali pražského primátora Zdeňka Hřiba (Piráti) za to, jakým způsobem přistupuje k současné epidemii. Hřib však v rozhovoru pro Aktuálně.cz veškerou kritiku odmítá. "Celou dobu se tu pan premiér snaží poštvávat lidi proti hlavnímu městu, přitom Praha je region, který má nejlepší čísla," říká primátor.

Můžete obyvatelům Prahy zajistit bezpečný život, k čemuž vás vyzval vicepremiér Karel Havlíček?

Situaci nepodceňujeme a výsledky mluví samy za sebe. Stále jsme na tom nejlépe, v systému PES máme skóre 49. To je samozřejmě dané odpovědným a ohleduplným chováním Pražanů. Co se týče nejrůznějších výpadů, které členové vlády vůči Praze mají, tak to je asi začátek kampaně před sněmovními volbami, do kterých bude Praha bohužel zatažena. Z epidemiologického hlediska je naprostý nesmysl, aby se záležitosti z konce minulého týdne, které zmiňují, už teď projevily na vyšší incidenci. To je prostě epidemiologický nesmysl, protože inkubační doba covidu je asi týden.

A ono to není až tak nová věc. Viděli jsme už x fotek z náplavky, které kvůli účelové perspektivě vypadaly více narvané. Celou dobu se tu pan premiér snaží poštvávat lidi proti hlavnímu městu, přitom Praha je region, který má nejlepší čísla a snižuje celostátní průměr. Vlastně ona umožnila vládě otevřít hospody a obchody v celé České republice.

Pokud by pan premiér chtěl něco smysluplného dělat, tak by měl zaměřit svou pozornost na kraje, které jsou v systému PES hodnoceny nejhůře, kde shodou okolností jsou hejtmani za ANO (Ústecký a Zlínský kraj, pozn. red.). Pokud na ně má třeba telefon, tak je asi na místě, aby jim zavolal a pomohl jim například navýšit testování, což je jeden ze způsobů, který může zlepšit skóre v systému PES.

Praha řešila koronavirus už v době, když jste ještě běhali po tiskovkách bez roušek. A teď vykazuje lepší čísla než jinde. Jen díky tomu jste mohli slavnostně otevřít restaurace a hospody v celé zemi. Než jste na ně záhy v rámci protipražské kampaně opět nezaklekli. — Zdeněk Hřib (@ZdenekHrib) December 8, 2020

Havlíček vás kritizoval například za městskou hromadnou dopravu.

Aby spoje nejezdily přecpané, tak Regionální organizátor Pražské integrované dopravy (ROPID) udělal jen tento rok 15 tisíc změn v jízdních řádech. Situace se pochopitelně velice dynamicky mění, jedno vládní opatření střídá druhé a vzorce dopravy lidí po městě se mění poměrně neočekávaně.

Praha má předdefinované scénáře na víkendy, kdy nejezdí děti do školy a lidé do práce, ale třeba i na prázdniny, kdy děti nejedou do škol, ale část lidí jezdí do práce. Ale v momentě, kdy se vám nejrůznějším způsobem otevírají a zavírají jednotlivé třídy, tak se situace výrazně komplikuje, zvlášť když vláda změny přijímá ze dne na den. Nicméně číslo 15 tisíc změn v jízdních řádech hovoří o tom, že je tomu věnována dostatečná pozornost.

Počet změn ale nutně neznamená, že je na to reagováno efektivně.

To, že na to efektivně reagujeme, ukazuje výsledek v systému PES. Jinak bychom takového skóre nedosáhli.

Lidé si ale stěžují, že jezdí plnějšími tramvajemi a že by některé spoje měly jezdit častěji, protože obchody jsou už otevřené a více lidí také jezdí do práce.

Momentálně jezdí MHD zhruba 55 procent obvyklé kapacity, ale spoje samozřejmě nejsou omezeny až na 55 procent. Navíc ROPID se všem podnětům intenzivně věnuje. Někdy samozřejmě může krátkodobě dojít k situaci, jako byla ta na fotce ze čtvrtka, která pak kolovala po internetu. Bylo to mylně dáváno do přímé souvislosti s uzavřením hospod ve 22 hodin. Ve skutečnosti ta fotografie pochází z půlnoci. Tahle situace trvala asi hodinu a od té doby se nic podobného neopakovalo, a to ani o víkendech. Na tom je vidět, že na to ROPID reaguje velice pružně.

Spoje ale omezené jsou, proč nejezdí na sto procent? Rozumím tomu, že je nutné přihlížet i na ekonomickou stránku věci, ale neměla by být v tomhle mimořádném období potlačena?

Ekonomické hledisko bude naopak ještě významnější, protože hlasovací koalice ODS a ANO, zkráceně "odsáno", nám bohužel zajistila, že kvůli daňovému balíčku přijdeme příští rok o čtvrtinu rozpočtových příjmů. Když sečtu ekonomické dopady covidu a daňový balíček, tak půjde o 15 miliard korun. To znamená, že je nutné se připravit na to, že Praha bude mít ještě mnohem méně peněz. To samozřejmě bude mít jednoznačně dopad na kvalitu veřejných služeb, protože nějak musíte zaplatit řidiče MHD, servis vozidel nebo pohonné hmoty. Tohle všechno peníze stojí a dotace dopravnímu podniku ze strany města pokrývá 80 procent jeho nákladů, jízdné naopak jenom nějakých 20 procent.

Premiér Babiš říká, že máte na účtech 87 miliard a nic s nimi neděláte. Nemůžete to pokrýt z těchto peněz?

To říká i ministryně financí a bohužel neumí počítat. Předně nemáme tolik peněz na účtu. A vůbec, já si myslím, že pan premiér jako premiér státu, který má teď rekordní rozpočtový schodek a chystá se seknout v příštím roce sekeru ještě hlouběji, není úplně v pozici, že by mohl dávat knížecí rady samosprávám, jak by měly lépe a efektivně hospodařit.

Nemluvě o tom, že jejich vyjádření svědčí o tom, že způsobu, jakým samosprávy sestavují rozpočty, vůbec nerozumí. Když chcete něco jako město postavit, tak to musíte mít rozpočtově kryté. Takže všechny samosprávy mají odložené peníze na investiční akce, které buď mají rozběhnuté a nebo je mají nachystané a brzy je budou rozbíhat. I pro projekty z evropských fondů potřebujete nějakou míru spolufinancování, takže potřebujete mít vlastní peníze, abyste na evropské peníze dosáhli. A tomuhle pan premiér nechce rozumět a nebo tomu fakt nerozumí, což je překvapující, když byl v minulé vládě ministrem financí.

Ještě se vrátím k vyjádření vicepremiéra Havlíčka, ten vás vyzval, ať korigujete lidi na náměstích. Nakonec i premiér Babiš si stěžoval, že lidí na Staroměstském náměstí u vánočního stromu bylo více, než by bylo přípustné. Neuvažujete o něčem takovém?

Policie České republiky neshledala v Praze závažnější porušení pravidel. Troufnu si tvrdit, že by to mělo být objektivní svědectví. Jinak ale městská policie nijak nezahálí a od začátku měsíce jsme řešili bezmála devět tisíc případů porušení krizových a mimořádných opatření a uložili 900 pokut a stovky případů poslali do správních řízení.

Takže tedy neplánujete nijak korigovat davy na náměstích? Podle vás je vše v pořádku a lidé k tomu přistupují zodpovědně?

Lidé k tomu určitě přistupují zodpovědně a ohleduplně, protože jinak bychom docela určitě nemohli mít výsledky v systému PES takové, jaké teď máme. Ta čísla mluví sama za sebe. Pokud krize ukázala jednu věc, tak především to, že řeči se vedou, ale počítají se čísla. A čísla jsou teď vidět mnohem rychleji než normálně. To, co se počítá, nejsou řeči na Twitteru. To, co se počítá, jsou výsledky, kilometry postavených dálnic, počet úspěšně spuštěných e-shopů na dálniční známky nebo skóre v systému PES.

Nemáte tedy podobné obavy jako ministr zdravotnictví Jan Blatný, který po Mikuláši prohlásil, že má strach, jestli země bere protikoronavirová opatření vážně a zmiňoval, že se bude ptát i vás.

Vláda sama přiznala, že krizový zákon má díry, které je potřeba zalepit. Dnes (ve středu, pozn. red.) by o tom měla jednat sněmovna, takže předpokládám, že část děr se podaří poslancům zašít a že to umožní skutečně efektivněji vymáhat opatření. Ale je nutné si uvědomit, že to rozhodně není samospásné řešení. Zákony a opatření jsou všude stejné, a přesto jsou v systému PES velice výrazné rozdíly mezi regiony. To znamená, že zcela nepochybně to nebude jenom o těch celostátních pravidlech.

A není to tak trochu náhoda? Kdybychom se spolu bavili před časem, tak na tom Praha byla ze všech krajů nejhůře. Není to prostě jenom tak, že Praha si epidemií prošla dříve a nyní zde tak i dříve brzdí?

Že bychom byli promořenější? Tak to určitě není, protože data z centrálního řídicího týmu mluví naprosto jasně. My na tom nejsme dobře jenom v rovině aktivních případů, kterých máme po přepočtu na obyvatele druhý nejnižší počet ze všech krajů. My jsme čtvrtí od konce také v počtu nakažených lidí od začátku epidemie, to znamená včetně těch, kteří se uzdravili nebo zemřeli.

Z toho jasně vyplývá, že to není dáno tím, že bychom tady byli promoření, a proto by tady byla epidemie na ústupu. To opravdu tak není. Čísla to jasně ukazují. Tohle je situace, která ukazuje, že celý humbuk pana premiéra je postavený na marketingových řečech, ale čísla okecat nejde.