Policie v noci zasahovala v otevřených barech. "Chcete zase 4. stupeň?" ptá se Blatný

Policie v noci zasahovala ve velkém množství restaurací a barů, které byly přes zákaz otevřené po desáté hodině večer. Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) to označil za neakceptovatelnou nezodpovědnost. Požádal ministra vnitra i policejního prezidenta o zpřísnění kontrol a vyslovil se pro to, aby provozovatelé takových podniků dostali pokuty v řádech milionů korun.

Podle Blatného je Česko na hranici mezi třetím a čtvrtím stupněm protiepidemického systému PES a při zhoršení situace hrozí, že restaurace a bary, otevřené ve čtvrtek, budou muset znovu zavřít.

"I kdyby to byly jen desítky případů, považuji to za velký problém," řekl Blatný v České televizi. Rozumí tomu, že lidé se po dlouhé době uzavření restaurací chtějí scházet a bavit, vinu dává provozovatelům. Zákazníci by podle něj pochopili, pokud majitel restaurace vládní nařízení o omezené otvírací době dodržuje, a takových je podle něj naprostá většina. "Ale když se i malá část bude chovat neodpovědně, tak na to doplatíme všichni," dodal.

Mluvčí policejního prezidenta Kateřina Rendlová potvrdila, že policisté k podobným případům v noci vyjížděli. Dodala však, že přesný počet případů porušení opatření zavedených kvůli šíření koronaviru, i to, jak byla opatření porušena, bude znát až po víkendu.

"Někteří provozovatelé restaurací a klubů se bohužel chovají velice nezodpovědně. Podle informací od policejního prezidenta vyjížděly v noci hlídky k velkému množství případů, kdy byly podniky otevřené i po 22:00 hodině," uvedl minstr. To jsou spolu s omezením počtu návštěvníků na polovinu běžné kapacity, maximálního počtu čtyř lidí u stolu a míst jen na sezení podmínky, za kterých se mohly ve třetím stupni přísnosti protiepidemických opatření restaurace a bary otevřít.

"Přestože byli jejich provozovatelé upozorněni, jakmile hlídka odjela, otevřeli znovu. Takováto hromadná nezodpovědnost je naprosto neakceptovatelná," sdělil ministr. Požádal proto o zpřísnění kontrol a o to, aby provozovatelům takových zařízení byly uloženy pokuty u horní hranice, tedy v milionech korun. O situaci mluvil s ministrem vnitra Janem Hamáčkem (ČSSD), policejním prezidentem Janem Švejdarem nebo brněnskou primátorkou Markétou Vaňkovou (ODS) kvůli porušení vládních restrikcí v jihomoravské metropoli.

Mluvčí jihomoravských policistů David Chaloupka potvrdil, že policisté v průběhu noci v jednom z klubů v centru Brna zasahovali. "Oznámení bylo několik s tím, že mělo docházet k porušování aktuálně platných vládních nařízení. Vyšetřování stále pokračuje, doplňují se výpovědi svědků, proto zatím k případu nebudeme uvádět další informace," uvedl Chaloupka.

Už v pátek označil Blatný epidemickou situaci za velmi křehkou a jakýkoliv výkyv podle něj může znamenat její výrazné zhoršení. "Nechci strašit, ale stále se pohybujeme na pomezí třetího a čtvrtého stupně. Opravdu chceme zpátky do 'čtyřky'? Pokud se nebudeme všichni chovat zodpovědně, budou to bohužel právě restaurace, kluby a bary, které budou opět zavřeny," dodal. Zdůraznil, že nynější epidemická situace je odrazem doby před týdnem až deseti dny, dopady čtvrtečního rozvolnění se projeví znovu až koncem příštího týdne.

Nyní se protiepidemická opatření řídí podle systému PES, ve kterém se vypočítává rizikové skóre na škále nula až sto. Posledních třináct dní je v zemi na hodnotě 57. Po sedmi dnech, které jsou pro zmírnění opatření potřeba, vláda proto minulou neděli schválila přesun do třetího stupně rizika. Platí od čtvrtka a na rozdíl od čtvrtého stupně v něm neplatí noční zákaz vycházení a otevřely se restaurace, služby, všechny obchody nebo hotely.

