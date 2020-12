Počty nakažených ani hospitalizovaných nerostou. Proč se tedy stav epidemie zhoršuje?

Již dvakrát po sobě ukázalo skóre protiepidemického systému PES hodnotu 64, která spadá do čtvrtého stupně a znamená přísnější opatření, než platí v současnosti. A to i přesto, že počty nově nakažených ani hospitalizovaných nerostou. O tom, že se situace v Česku zhoršuje, však svědčí jiné údaje - reprodukční číslo a podíl pozitivních testů.

Třináct dní v řadě ukazoval protiepidemický systém PES skóre 57, pak však v neděli tato hodnota vyskočila na 64, kde se udržela i v pondělí. Toto číslo přitom už spadá do škály čtvrtého stupně, podle kterého mají být zavřené restaurace či obchody s výjimkou těch, které prodávají nezbytně nutné zboží, jako jsou potraviny či drogerie.

V neděli přitom hygienici odhalili 1113 nových případů, což je o něco více než předcházející neděli, kdy přibylo 1074 nově diagnostikových lidí s covidem-19. Stále také klesá počet hospitalizovaných osob, v nemocnici s koronavirem leželo v neděli 4105 lidí, přičemž před měsícem jich bylo přes osm tisíc. Navíc lze pozorovat další pozitivní trend - pacientů vyžadujících hospitalizaci stále ubývá.

Proč tedy protiepidemický systém ukazuje, že se situace zhoršuje? Denní přírůstky nakažených a počet hospitalizovaných totiž nejsou jediné údaje, které je nutné během epidemie koronaviru sledovat. A právě tyto další údaje se zhoršují. Oproti minulým dnům se skóre PES zvýšilo o sedm bodů. Hned pět bodů způsobil nárůst reprodukčního čísla R, které uvádí, kolik jeden člověk v průměru nakazí dalších lidí.

Jinými slovy ukazuje, jak šíření viru zrychluje nebo zpomaluje. Čím víc je pod číslem jedna, tím víc se šíření zpomaluje, čím víc nad jednou, tím se šíří rychleji. Rozdíl desetiny přitom může při současných číslech znamenat během jednoho měsíce rozdíl až několika desítek tisíc nakažených.

I stagnace je špatnou zprávou

Ústav zdravotnických informací a statistiky například počítá, že když reprodukční číslo bude 0,74, v posledním prosincovém týdnu bude průměrně přibývat 898 nakažených denně. Pokud 0,85, bude to už 1925 nakažených. Reprodukční číslo 1,00 by znamenalo na konci roku zhruba 4765 nových případů denně, při hodnotě 1,20 by to bylo 13 737 nově nakažených za jediný den.

Ještě v polovině listopadu se Česku dařilo epidemii brzdit poměrně rychle díky reprodukčnímu číslu 0,68. Z 15 tisíc nových případů denně se země dostala na čísla okolo pěti tisíc případů za den. Jenže brzdění epidemie začalo postupně zpomalovat a reprodukční číslo růst. V posledních dvou dnech dokonce mírně překročilo hodnotu jedna, což znamená, že šíření viru začíná zase zrychlovat, ačkoliv zatím v tak malém měřítku, že lze spíše hovořit o stagnaci. I stagnace je však při současných stále vysokých počtech nově nakažených a aktuálním zatížení nemocnic, které stále nemohou přejít do standardního režimu, špatnou zprávou.

Růst skóre o další dva body pak způsobil nárůst podílu pozitivních testů. I tento údaj se dařilo v minulých dnech trvale snižovat. Z každého třetího pozitivního testu nově vycházel pozitivně už jen každý pátý. I to je však stále málo. Mezi odborníky panuje shoda, že aby bylo možné mluvit o tom, že je epidemie pod kontrolou, je potřeba, aby pozitivně vycházel nanejvýš každý dvacátý test. V opačném případě se totiž dá předpokládat, že mnoho infikovaných lidí se systému testování nepodaří zachytit a oni - často i nevědomky - nákazu dál šíří.

Zatímco minulou středu a čtvrtek se konečně podařilo podíl pozitivních testů stlačit pod 20 procent, během neděle a pondělí tato hodnota vzrostla opět k 21 procentům. Protiepidemický systém, který na tyto negativní trendy reaguje, proto přičetl k finálnímu skóre dva body.

Otevření restaurací a obchodů se ještě neprojevilo

Situace je nepříznivá i z toho důvodu, že se do čísel ještě nemohlo promítnout čtvrteční uvolnění opatření, které dovolilo otevřít restaurace a všechny obchody. To se projeví nejdříve za sedm dní. A očekává se, že i ono přispěje k snadnějšímu šíření viru.

"Určitě musíme očekávat jakési navýšení, protože nevyhnutelně dojde k nárůstu sociálních kontaktů, k větší mobilitě obyvatel z důvodů otevření obchodů nebo restaurací. To se nevyhnutelně projeví nějakým nárůstem," popsal v České televizi šéf Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislav Dušek.

Do čísel se tedy zatím nemohlo promítnout ani chování lidí během mikulášského večera, které se nelíbilo ministru zdravotnictví Janu Blatnému. "Včerejší oslavy Mikuláše se sice povedly a všichni se dobře bavili, ale já mám strach. Stovky až tisíce lidí v jednu chvíli na jednom místě. Budu se ptát pražského primátora Zdeňka Hřiba i vedení pražské policie, jak situaci vyhodnotili oni. Já mám totiž vážně strach, že naše země nebere nastavená opatření vůbec vážně, a přesto se po zdravotnících chce, aby to zvládli. Zasáhne to pak nás všechny a nemůžeme se tomu divit," napsal na Twitteru ministerstva zdravotnictví.

Vláda nyní bude muset vyhodnotit, jak na narůstající skóre zareagovat. Při představování systému PES ministr Blatný prohlásil, že pokud tři dny po sobě vyjde skóre, které odpovídá přísnějšímu stupni, dojde ke zpřísnění opatření. Pokud by to mělo platit, rozhodující by bylo, jakou hodnotu oznámí protiepidemický systém v úterý ráno. Kdyby skóre nekleslo alespoň o pět, mělo by podle tohoto pravidla opět dojít k uzavření restaurací a většiny obchodů.

Aby se skóre vrátilo do třetího stupně, muselo by na základě propočtů České televize během úterý přibýt maximálně 2026 nově nakažených, což je o 1547 méně než před týdnem. Druhou možností je pokles podílu počtu pozitivních testů pod 15 procent. Tak zásadní skok (o více než pět procentních bodů) se však nedá očekávat.

Ministr Blatný však opakovaně upozorňuje, že systém není robot. Při vyhlašování uvolnění či zpřísnění opatření se sice přihlíží k systému, definitivní slovo však budou mít vždy odborníci na ministerstvu. Ti nakonec rozhodnou, jestli vláda v případě nepříznivého vývoje necelý týden po otevření restaurací rozhodne opět o jejich uzavření.

