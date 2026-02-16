Přeskočit na obsah
Benative
16. 2. Ljuba
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Počasí

Sněhová vánice zasáhla celé Česko. Víme, kdy přijde obleva

Fabian Blažek
Fabian Blažek
Fabian Blažek,ČTK

Česko pokryla nová vrstva čerstvého sněhu. Ten napadl přes víkend na celém území republiky. Podle předpovědí bude sněžení pokračovat až do středy. Ve čtvrtek a pátek pak teploty klesnou ještě o několik stupňů. O víkendu se ovšem čeká prudká obleva, denní teploty se podle meteorologů zase vyšplhají až na deset stupňů Celsia.

Sněžení, sníh, zima, lidé, žena, pes, kabát, teplé oblečení, kapuce, Karlův most, Praha, 26.1.2021, HN - Radek Vebr
Ilustrační fotoFoto: Radek Vebr
Reklama

Meteorologové vydali v pondělí výstrahu před ledovkou. Ta platí do úterního večera pro celou Moravu a jihovýchodní Čechy. Další výstraha, a to pro Karlovarsko před vydatným sněžením, zůstává v platnosti do pondělního odpoledne.

„Až do 14. hodiny zůstává v platnosti výstraha před novou sněhovou pokrývkou pro západní Čechy, kde by mělo celkově napadnout pět až deset centimetrů nového sněhu… Odpoledne se bude sněžení vyskytovat hlavně v severovýchodní polovině Česka,“ napsal Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).

Související

Sněžit bude na většině území až do středy. Denní maxima se budou v příštích dvou dnech pohybovat kolem tří až čtyř stupňům Celsia. Noční teploty klesnou na -1 až -3 stupňům Celsia. Obloha bude přes den zatažená.

Nejvíce sněhu by podle předpovědí mělo v příštích dnech napadnout hlavně na horách. Nejen lyžaři se tam mohou těšit na 15 až 20 centimetrů nové pokrývky. Nejvíce se jí lidé dočkají na Šumavě a v Krkonoších.

Reklama
Reklama

Kolem 10 centimetrů napadne také v nížinách. Největší nadílka se očekává v Karlovarském, Plzeňském a Jihočeském kraji. Kolem 8 centimetrů nasněží také v Praze, Plzni a Ostravě. V Brně to budou naopak pouze 4 centimetry.

Mrazivý konec týdne a víkendová obleva

"Ve čtvrtek a hlavně v pátek bude přibývat slunečních paprsků a srážky postupně ustanou. Tyto dny by také měly být nejchladnější z celého týdne - v noci teploty poklesnou na -3 až -8 stupňů Celsia, při malé oblačnosti a slabém větru ale lokálně i pod -10 deset stupňů," uvedl ČHMÚ.

Související

Na víkend podle meteorologů přijde obleva spojená s převážně zataženou oblohu a častým deštěm. Teploty přes den vystoupají v sobotu až k pěti a později během víkendu až k deseti stupňům Celsia. Ve vyšších horských polohách srážky i o víkendu pravděpodobně ještě zůstanou sněhové.

Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Film - 1972 - Homolka a tobolka
Film - 1972 - Homolka a tobolka
Film - 1972 - Homolka a tobolka

KVÍZ: Homolkovi i Pulp Fiction. Dokážete spojit filmové postavy s jejich filmy?

Díky nim pro nás na stříbrném plátně ožívají příběhy, které si často pamatujeme celý život. Žádný film se bez nich neobejde. S některými sympatizujeme, jiné nenávidíme, další nás dokážou rozesmát až k slzám. Otestujte si, jak dobře znáte české i zahraniční filmové figury a pomozte jim najít cestu do snímku, z něhož pochází.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama