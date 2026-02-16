Medvědice na Slovensku napadla muže, ten na ni se synem střílel

Medvědice na severu Slovenska napadla o víkendu muže, který utrpěl několik tržných ran a skončil v nemocnici. Během střetu 57letý muž a jeho syn zvíře zastřelili. Informovali o tom dnes televize Joj a v příspěvku na sociální síti náměstek slovenského ministra životního prostředí Filip Kuffa. Podle něj to byl v zemi první letošní útok medvěda na člověka.
Dvojice se s loveckým psem pohybovala v lese, kde podle syna zraněného muže medvědice zaútočila na jeho otce. Ten na ni střílel, zvíře ho ale shodilo na zem a oba padali po svahu dolů. Svědek uvedl, že rozzuřená medvědice jeho otce kousala. Proto se snažil otci pomoci a na zvíře opakovaně vystřelil ze své zbraně. Medvědice zůstala na místě nehybně ležet.
Syn pak pomohl zraněnému otci dostat se k vozidlu a odvezl ho do nemocnice. Zhruba 200 metrů od místa útoku byl nalezen jejich těžce poraněný pes, který pak zraněním podlehl. V okolním terénu se nacházel medvědí brloh.
Střety medvědů s člověkem nejsou na Slovensku ojedinělé. Slovenská vláda loni v dubnu schválila návrh na odstřel 350 medvědů a na vyhlášení mimořádné situace ve většině okresů v zemi kvůli výskytu této šelmy. Úřady pak zahájily nové sčítání medvědí populace.
Nynější vládní politici na Slovensku v minulosti označili za podhodnocené závěry dřívější studie ochranářů a vědců z českých univerzit, že medvědí populace v zemi čítá 1012 až 1275 zvířat.
Česká národní banka (ČNB) v pátek na síti X varovala před aktivitami subjektu Finprime.pro. Jeho zástupci prostřednictvím nevyžádaných telefonátů nabízejí možnosti obchodování. Subjekt přitom nemá žádné povolení pro poskytování finančních ani investičních služeb v Česku.
Pražská hygienická stanice eviduje za minulý týden 21 nových případů žloutenky typu A v hlavním městě. Jde o mírný nárůst, z něhož podle hygieniků zatím nelze vyvozovat trend. Celkem se od začátku roku v Praze nakazilo 119 osob, z toho 19 dětí. Hygienici o tom v pondělí informovali na síti X. V minulém roce v Praze žloutenkou typu A onemocnělo 1377 lidí, v roce 2024 bylo zachyceno 37 případů.
Ve stovkách měst a obcí v Česku se neděli lidé sešli na shromážděních na podporu prezidenta Petra Pavla. Akce inicioval spolek Milion chvilek. Navážou na demonstraci z 1. února na pražském Staroměstském a Václavském náměstí. Shromáždění se konají od 16:00. Podle Milionu chvilek se k akci přihlásilo přes 400 obcí.
Ve věku 72 let zemřel hudebník, pedagog a muzikolog Pavel Klikar. Založil Originální pražský synkopický orchestr (OPSO) a také instrumentální sbor Musica Antiqua Praha zaměřený na barokní hudbu. Byl průkopníkem autentické interpretace barokní hudby i klasického jazzu. Klikar zemřel v sobotu, řekl ČTK jeho dlouholetý přítel Ondřej Havelka.
Pokud Andrej Babiš tvrdí, že příštím prezidentem nemusí být nutně politik, ale naopak osobnost z jiné oblasti, navíc žena – podle něj by totiž České republice prezidentka bezpochyby slušela –, pak se tady jedno jméno vyloženě nabízí. Což ovšem neznamená, že do boje o Hrad nakonec půjde. Natož že případně uspěje.