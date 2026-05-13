Definitivní tečka. Továrna v Trollhättanu rozprodá v aukci posledních sedm saabů

Obdivovatelé švédské automobilky Saab teď mají možnost získat unikátní vozy ze samého závěru její existence. Přihlásit vydražené vozy do provozu však nebude jednoduché, ve všech případech jde o prototypy nebo předsériové kusy.
Ačkoliv s výrobou aut skončil švédský Saab před drahnou dobou, v areálu známé továrny v Trollhättanu se stále ještě nachází posledních sedm vozů. A právě ty budou za pár dní vydraženy prostřednictvím aukční síně Klaravik.
Nápis Saab na obou koncích karoserie však mají ve skutečnosti jen tři dražená auta. U ostatních čtyř můžeme vidět písmena Nevs, což si zaslouží malé vysvětlení: V roce 2012 vznikla nová společnost National Electric Vehicle Sweden, která převzala zařízení a nemovitosti značky Saab Automobile. Nevs plánoval výrobu elektromobilů pod názvem Saab, k jehož použití získal svolení od letecké společnosti Saab AB — ovšem bez známého loga červeného gryfa se zlatou korunkou, který byl ve vlastnictví Scanie.
Když však v roce 2014 požádal Nevs o ochranu před věřiteli, Saab AB udělení práv k ochranné známce stáhl. Neznámý název na karoserii Saabu 9-3 vypadal už tehdy zvláštně, s odstupem času se však takto označené vozy staly raritními kousky, které dokonale vystihují křečovité finále kdysi slavné automobilky.
Prvním vozem z aukce je předprodukční stříbrný Saab 9-3 Aero z roku 2014, který má na odometru 18 430 kilometrů. Žádné bližší údaje k němu nejsou, kromě krátkého videa, na které se můžete podívat zde.
Také druhý nabízený Saab 9-3 modelového ročníku 2014 je předsériový. Tentokrát má černou barvu a najeto 38 780 km. I tento vůz je zachycen na videu zde.
Rovněž stříbrný je i třetí předsériový Saab 9-3 (2014). Najeto má 58 460 km a stejně jako oba předchozí vozy jezdí na benzin. Na videu je zachycen zde.
Další vůz z aukce je vyroben v roce 2018 a jde o předprodukční verzi elektromobilu Nevs Electric 9-3. Najeto má 38 000 kilometrů a podívat se na něj můžete zde.
Patrně zcela nepojízdný je prototyp elektromobilu Nevs 9-3 se čtyřmi motory v každém kole z roku 2018. Fotografie jej zachycuje se závěsným okem na předním nárazníku a kusem lana, také na videu se auto nehýbe. Stav odometru je neznámý.
Patrně nejzajímavějším prototypem elektromobilu Nevs 9-3 z roku 2018 je vůz vybavený zařízením pro autonomní jízdu, mimo jiné kamerami a lidarem. Ani on se na videu nehýbe a je tedy patrně nepojízdný.
Posledním autem z chystané aukce je maskovaný prototyp elektromobilu Nevs 9-3 z roku 2014 s přídavným benzinovým motorem sloužícím jako prodlužovač dojezdu. Nepojízdné auto je zachyceno na videu zde.
Online aukce začíná na portálu Klaravik 21. května a vyvrcholí závěrečnou akcí v továrně v Trollhättanu v sobotu 30. května. Zde si může veřejnost dražená auta prohlédnout naživo, a to zcela zdarma. Tento den bude také aukce ukončena.
Všech sedm aut se draží bez rezervy, vyvolávací cena je nula švédských korun.
