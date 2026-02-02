Předpovědi slibují změnu počasí. Před ní ale přijde děsivé intermezzo

Mrazivé počasí bude postupně ustupovat. Na Vysočině ale varují meteorologové před nebezpečnou ledovkou. Výstraha platí do středečního večera. Od čtvrtka by se pak mohlo lehce oteplit. Celý únor ale bude podle odhadů teplotně spíše podprůměrný.
„Pondělí bude pravděpodobně nejchladnějším dnem týdne – po mrazivém ránu teploty během dne vystoupí nejčastěji na minus tři až plus dva stupně Celsia, chladnější zůstane severovýchod s maximy jen kolem minus pěti stupňů Celsia,“ píše Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).
Noci a rána budou v úterý i ve středu nadále mrazivé. Další dva dny se proto budeme probouzet do záporných teplot. Ve středu by navíc přes den většině území republiky mohlo pršet nebo sněžit.
V souvislosti s nočními mrazy proto hrozí i ledovka. Vysoký stupeň nebezpečí námrazy hrozí hlavně na Vysočině a ve východní části Jihočeského kraje. Tam se k ní totiž může přidat ještě sněžení a mrznoucí déšť.
Výstraha platí do středečních 20 hodin. „Na Českomoravské vrchovině a jejím návětří tvorba námrazy, jejíž dopady mohou být ještě zesíleny sněžením a lokálně i mrznoucím mrholením. V úterý večer má vítr částečně slábnout, ale tvorba námrazy může v menší míře pokračovat ještě během středy 4. 2.,“ varuje ČHMÚ.
Zlom se čeká v druhé polovině týdne
Ve druhé polovině týdne se má na většině území začít oteplovat. Denní teploty by se ve čtvrtek mohly vyšplhat až k pěti stupňům Celsia. Ty noční se budou pohybovat kolem nuly. Na většině území bude i nadále zataženo, ojediněle se objeví přeháňky.
V pátek budou mít radost zejména lyžaři. Na horách totiž očekáváme polojasno až skoro jasno. V nižších polohách pak bude zataženo s nízkou oblačností. Denní teploty budou dosahovat až šesti stupňů.
Zbytek měsíce by měl být podle dlouhodobého odhadu teplotně lehce podprůměrný. Denní teploty se tak budou pohybovat mírně nad nulou, ty noční zase spadnou pod bod mrazu. Ke konci měsíce by podle některých modelů mohly teploty stoupnout až na deset stupňů Celsia. Nicméně v tuto chvíli se jedná pouze o odhady.
