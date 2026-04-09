Jižní Čechy mají za sebou mrazivou noc, teploty klesly hluboko pod nulu

ČTK

Teploty na jihu Čech klesly ve čtvrtek ráno na některých místech pod minus 10 stupňů Celsia. Nejchladněji bylo poblíž šumavské Kvildy, kde meteorologové naměřili minus 11,4 stupně, uvedl Petr Frühbauer z českobudějovické pobočky Českého hydrometeorologického ústavu.

V noci na čtvrtek mrzlo podle meteorologů téměř v celých jižních Čechách. Na ilustračním snímku je šumavské Černé jezero nacházející se ve výšce 1008 metrů nad mořem.
V noci na čtvrtek mrzlo podle meteorologů téměř v celých jižních Čechách. Na ilustračním snímku je šumavské Černé jezero nacházející se ve výšce 1008 metrů nad mořem.Foto: HN
V někdejší obci Pohoří na Šumavě na Českokrumlovsku, která je v Novohradských horách, bylo minus 10,6 stupně Celsia. Frühbauer uvedl, že mrzlo téměř v celém kraji. „I v nadmořských výškách do 600 metrů se teploty držely v rozmezí od minus jednoho do minus čtyř stupňů Celsia,“ řekl. Jediná meteorologická stanice na jihu Čech, kde dnes ráno nemrzlo, byl Nadějkov na Táborsku, kde bylo 0,1 stupně Celsia.

Podle předpovědi bude ve čtvrtek v kraji polojasno až jasno s teplotami od 11 do 14 stupňů Celsia. K večeru se mohou objevit srážky, které hrozí i v pátek. „V polohách od 900 metrů pak mohou být v pátek srážky smíšené se sněhem,“ dodal Frühbauer.

Mrznout může i v pátek ráno. Teploty pod nulou mohou na některých místech ohrozit úrodu ovocnářů, jelikož stromy už při vyšších teplotách z posledních dnů začaly kvést.

FILE PHOTO: Oil tankers pass through the Strait of Hormuz
FILE PHOTO: Oil tankers pass through the Strait of Hormuz
FILE PHOTO: Oil tankers pass through the Strait of Hormuz

ŽIVĚ Íránská média se neshodují, zda je Hormuzský průliv otevřen či ne

Pro plavbu Hormuzským průlivem byly vymezeny bezpečné trasy, plavidla ale musí svou plavbu koordinovat s íránskými revolučními gardami. Ve středu to oznámil íránský úřad pro přístavy a námořní plavbu, píše agentura Reuters s odvoláním na íránskou agenturu SNN. Podle íránské státní televize Press TV je ale Hormuzský průliv zcela uzavřen a ropné tankery se musí vracet, píše také Reuters.

„Je zjevně zklamaný z mnoha spojenců v NATO a já jeho postoj chápu,“ uvedl generální tajemník NATO Mark Rutte (vlevo, na archivním snímku) o americkém prezidentovi Donaldu Trumpovi po schůzce v Bílém domě v noci na čtvrtek.
„Je zjevně zklamaný z mnoha spojenců v NATO a já jeho postoj chápu,“ uvedl generální tajemník NATO Mark Rutte (vlevo, na archivním snímku) o americkém prezidentovi Donaldu Trumpovi po schůzce v Bílém domě v noci na čtvrtek.
„Je zjevně zklamaný z mnoha spojenců v NATO a já jeho postoj chápu,“ uvedl generální tajemník NATO Mark Rutte (vlevo, na archivním snímku) o americkém prezidentovi Donaldu Trumpovi po schůzce v Bílém domě v noci na čtvrtek.

Trump na schůzce s Ruttem opět kritizoval členy NATO, podle něj nepomohli USA

Generální tajemník NATO Mark Rutte na schůzce s americkým prezidentem Donaldem Trumpem v noci na čtvrtek zdůraznil, že valná většina evropských členů aliance byla podle něj Spojeným státům během války proti Íránu nápomocna. V reakci na Trumpovu kritiku, že partneři v NATO Spojeným státům v konfliktu nepomohli, Rutte nicméně připustil, že některé země aliance v této zkoušce neuspěly.

