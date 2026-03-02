Přeskočit na obsah
Benative
2. 3. Anežka
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Domácí

Česko čeká změna počasí. Dočkáme se jarních teplot a slunečných dní?

ČTK

Česko čeká slunečný týden bez srážek, denní teploty mohou vystoupat až k 16 stupňům Celsia. Noční teploty se ale budou držet kolem nuly. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).

Ilustrační foto - léto, teplo, počasí, lidé, Praha, nebe
Pondělí bude z tohoto týdne nejchladnější, denní teploty se budou pohybovat mezi devíti a 13 stupni. (Ilustrační foto)Foto: Jakub Plíhal
Reklama

Podle meteorologů bude celý týden jasno nebo polojasno. Ráno a dopoledne se mohou vyskytnout mlhy nebo nízká oblačnost, které se ojediněle udrží po celý den.

Pondělí bude z tohoto týdne nejchladnější, denní teploty se budou pohybovat mezi devíti a 13 stupni, při nízké oblačnosti bude kolem šesti stupňů. Denní teploty v dalších dnech mírně porostou, ve středu už může být přes den až 16 stupňů.

Noční teploty se budou držet mezi plus třemi a minus dvěma stupni.

Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Karel Strachota ve Spotlight.
Karel Strachota ve Spotlight.
Karel Strachota ve Spotlight.

„Stát selhal,“ říká expert o zákazu mobilů ve školách. Popsal varovný signál u dětí

Debata o plošné regulaci mobilních telefonů ve školách v Česku sílí. Zatímco většina evropských zemí v posledních dvou letech přistoupila k omezením, Česká republika ponechává rozhodnutí na jednotlivých ředitelích. Podle ředitele vzdělávacího programu Jeden svět na školách Karla Strachoty by ale měl převzít iniciativu stát. „Já nebudu používat slovo zákaz, já budu používat slovo regulace,“ říká.

léky
léky
léky

Nemocnice chtějí vyrábět radioaktivní léky, potřebují však změnu zákona

Některé nemocnice si chtějí samy vyrábět radioaktivní léky a látky pro diagnostiku, takzvaná radiofarmaka. Pro to by ale podle vyjádření ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) byla potřeba změna legislativy. Její případné úpravy se budou v pondělí odpoledne projednávat na jednání, které svolal premiér Andrej Babiš (ANO) na úřad vlády.

Tajemník íránské Nejvyšší rady národní bezpečnosti Alí Larídžání.
Tajemník íránské Nejvyšší rady národní bezpečnosti Alí Larídžání.
Tajemník íránské Nejvyšší rady národní bezpečnosti Alí Larídžání.

ŽIVĚ„Trump uvrhl svými iluzorními sny Blízký východ do chaosu.“ Írán s USA vyjednávat nebude

Írán nebude vyjednávat se Spojenými státy, uvedl v pondělí tajemník íránské Nejvyšší rady národní bezpečnosti Alí Larídžání v reakci na zprávy o možném obnovení rozhovorů s Washingtonem. „Trump uvrhl region do chaosu svými ‚iluzorními sny‘ a nyní se obává dalších ztrát v řadách amerických sil,“ dodal Larídžání, který byl rovněž poradcem Chameneího.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama