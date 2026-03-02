Česko čeká změna počasí. Dočkáme se jarních teplot a slunečných dní?

Česko čeká slunečný týden bez srážek, denní teploty mohou vystoupat až k 16 stupňům Celsia. Noční teploty se ale budou držet kolem nuly. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
Podle meteorologů bude celý týden jasno nebo polojasno. Ráno a dopoledne se mohou vyskytnout mlhy nebo nízká oblačnost, které se ojediněle udrží po celý den.
Pondělí bude z tohoto týdne nejchladnější, denní teploty se budou pohybovat mezi devíti a 13 stupni, při nízké oblačnosti bude kolem šesti stupňů. Denní teploty v dalších dnech mírně porostou, ve středu už může být přes den až 16 stupňů.
Noční teploty se budou držet mezi plus třemi a minus dvěma stupni.
Debata o plošné regulaci mobilních telefonů ve školách v Česku sílí. Zatímco většina evropských zemí v posledních dvou letech přistoupila k omezením, Česká republika ponechává rozhodnutí na jednotlivých ředitelích. Podle ředitele vzdělávacího programu Jeden svět na školách Karla Strachoty by ale měl převzít iniciativu stát. „Já nebudu používat slovo zákaz, já budu používat slovo regulace,“ říká.
ŽIVĚBelgičané zadrželi tanker z ruské stínové flotily. Je na cestě do přístavu, kde ho zabaví
Slovenský premiér Robert Fico přijal pozvání ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského ke společnému jednání o ukrajinsko-slovenské spolupráci. Na rozdíl od Zelenského, který navrhl schůzku na Ukrajině, by však Fico dal přednost jednání na území Evropské unie. Fico to uvedl v prohlášení po telefonátu se Zelenským.
Některé nemocnice si chtějí samy vyrábět radioaktivní léky a látky pro diagnostiku, takzvaná radiofarmaka. Pro to by ale podle vyjádření ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) byla potřeba změna legislativy. Její případné úpravy se budou v pondělí odpoledne projednávat na jednání, které svolal premiér Andrej Babiš (ANO) na úřad vlády.
ŽIVĚ„Trump uvrhl svými iluzorními sny Blízký východ do chaosu.“ Írán s USA vyjednávat nebude
Írán nebude vyjednávat se Spojenými státy, uvedl v pondělí tajemník íránské Nejvyšší rady národní bezpečnosti Alí Larídžání v reakci na zprávy o možném obnovení rozhovorů s Washingtonem. „Trump uvrhl region do chaosu svými ‚iluzorními sny‘ a nyní se obává dalších ztrát v řadách amerických sil,“ dodal Larídžání, který byl rovněž poradcem Chameneího.
ŽIVĚČesko zavede mimořádná bezpečnostní opatření, do Ománu zamíří tři letadla pro krajany
Babiš očekává, že Česko zavede kvůli situaci na Blízkém východě mimořádná bezpečnostní opatření. Podobu neupřesnil, záleží na návrhu ministerstva vnitra. V pondělí se přesune 79 Čechů z Izraele do Egypta, do vlasti by měli odletět v úterý, řekl premiér Babiš. Do Muscatu by měla letět tři letadla Smartwings.