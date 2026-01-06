Arktická vlna se žene ze severu. Meteorologové řekli, kdy přijde změna

Česko svírá tuhá zima a silný mráz. Teploty zůstanou na celém území republiky do konce pracovního týdne hluboko pod nulou. Mrazivá budou i nadále především rána, kdy teploměry klesnou pod -10 °C. O víkendu pak přijde čerstvá nadílka sněhu.
„Celodenní mrazy tak na většině území vydrží až do pátku,“ uvedl v úterý Český hydrometeorologický ústav. Může za to arktický vzduch, který k nám proudí do Evropy ze severu. Tento týden tak bude patřit k nejchladnějším obdobím letošní zimy.
Noční teploty z úterý na středu klesnou až na -13 °C, čtvrteční mrazy budou atakovat až -16 °C. Ranní průměrné teploty ve středu a čtvrtek budou kolem -10 °C až -8 °C. Ty denní nepřesáhnou bod mrazu. Na většině území bude polojasno až zataženo.
Meteorologové tak doporučují dbát zvýšené opatrnosti při pobytu venku. Varování platí hlavně pro děti, staré a nemocné.
I nadále také platí výstraha před ledovkou pro celé území republiky kromě jihu Moravy, východu Slezska a střední části Čech včetně hlavního města Prahy. Výstraha od ČHMÚ platí až do čtvrtečního odpoledne.
O víkendu bude sněžit. Příští týden mrazy povolí
„V pátek přijde změna, od západu začne sněžit, sněžení bude v Čechách kromě hor přecházet do deště a teploty se v jihozápadní polovině Čech dostanou až na 4 °C,“ píše ČHMÚ.
Sněžit by o víkendu mělo hlavně na horách, kde by v pátek a sobotu mělo celkově napadnout až dvacet pět centimetrů sněhu. „Sněžení bude v Čechách kromě hor přecházet do deště a teploty se v jihozápadní polovině Čech dostanou až na čtyři stupně Celsia,“ dodává ČHMÚ.
O víkendu silné mrazy lehce povolí a příští týden se už denní teploty vyšplhají na dva až pět stupňů Celsia.
