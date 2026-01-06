Přeskočit na obsah
6. 1. Kašpar
Zahraničí

Evropa mrzne. Dráhy kolabují, ruší se lety, zácpy na silnicích jdou do stovek km

ČTK

Zimní počasí výrazně narušilo provoz vlaků a vedlo ke zrušení stovek letů v Nizozemsku, zatímco na severu Francie se tvořily zácpy o délce několika set kilometrů a při dopravních nehodách zahynuli dva řidiči. V úterý o tom informovaly tiskové agentury. Z ruzyňského letiště v úterý ráno do Nizozemska neodletěla dvě letadla, zrušeny jsou také některé odpolední přílety a odlety

Snow and freezing temperatures hit Paris
Sníh zasypal i francouzskou metropoli.Foto: REUTERS
Počasí a technická porucha téměř ochromily železniční dopravu v Nizozemsku, kde podle agentury DPA až do 10:00 nejezdily žádné vlaky státní železniční společnosti. Na vině byly problémy s výhybkami způsobené počasím, k čemuž se brzy ráno přidala také porucha počítačového systému. Mezinárodních spojů a vlaků nestátních společností se porucha nedotkla. Problémy jsou také na silnicích a amsterodamském letišti Schiphol, které muselo zrušit asi 350 letů.

Mluvčí ruzyňského letiště na dotaz ČTK uvedla, že v úterý ráno kvůli problémům na amsterodamském letišti nebyla vypravena dvě letadla. Z Česka do Nizozemska také neodletí spoj naplánovaný na 14:30 a do Prahy nedorazí ani dvě letadla s plánovaným příletem v 10:50 a 13:45.

Při dopravní nehodě v Presles-en-Brie jihovýchodně Paříže zemřel řidič nákladního vozu, který v pondělí vpodvečer kvůli sněhu a náledí narazil do vozidla jedoucího v protisměru. Další dvě osoby byly zraněny, napsala agentura AFP. Podle ní bylo okolo pondělních 18:00 zaznamenáno rekordních zhruba 1020 kilometrů dopravních zácp v pařížském regionu. Agentura také informovala o druhé oběti nepříznivého počasí, řidiči, který dnes v tomto regionu sjel do řeky Marne.

Sníh zasypal i francouzskou metropoli. Lidé na sociálních sítích sdíleli snímky zasněžených ulic včetně památek a média přinesla záběry lyžujících a bobujících Pařížanů.

