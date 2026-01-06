Evropa mrzne. Dráhy kolabují, ruší se lety, zácpy na silnicích jdou do stovek km

Zimní počasí výrazně narušilo provoz vlaků a vedlo ke zrušení stovek letů v Nizozemsku, zatímco na severu Francie se tvořily zácpy o délce několika set kilometrů a při dopravních nehodách zahynuli dva řidiči. V úterý o tom informovaly tiskové agentury. Z ruzyňského letiště v úterý ráno do Nizozemska neodletěla dvě letadla, zrušeny jsou také některé odpolední přílety a odlety
Počasí a technická porucha téměř ochromily železniční dopravu v Nizozemsku, kde podle agentury DPA až do 10:00 nejezdily žádné vlaky státní železniční společnosti. Na vině byly problémy s výhybkami způsobené počasím, k čemuž se brzy ráno přidala také porucha počítačového systému. Mezinárodních spojů a vlaků nestátních společností se porucha nedotkla. Problémy jsou také na silnicích a amsterodamském letišti Schiphol, které muselo zrušit asi 350 letů.
Mluvčí ruzyňského letiště na dotaz ČTK uvedla, že v úterý ráno kvůli problémům na amsterodamském letišti nebyla vypravena dvě letadla. Z Česka do Nizozemska také neodletí spoj naplánovaný na 14:30 a do Prahy nedorazí ani dvě letadla s plánovaným příletem v 10:50 a 13:45.
Při dopravní nehodě v Presles-en-Brie jihovýchodně Paříže zemřel řidič nákladního vozu, který v pondělí vpodvečer kvůli sněhu a náledí narazil do vozidla jedoucího v protisměru. Další dvě osoby byly zraněny, napsala agentura AFP. Podle ní bylo okolo pondělních 18:00 zaznamenáno rekordních zhruba 1020 kilometrů dopravních zácp v pařížském regionu. Agentura také informovala o druhé oběti nepříznivého počasí, řidiči, který dnes v tomto regionu sjel do řeky Marne.
Sníh zasypal i francouzskou metropoli. Lidé na sociálních sítích sdíleli snímky zasněžených ulic včetně památek a média přinesla záběry lyžujících a bobujících Pařížanů.
Konečný deficit 290,7 miliard. Schillerová rozcupovala bývalé vládě loňský rozpočet
Státní rozpočet loni skončil schodkem 290,7 miliardy korun, který přesáhl plánovaných 241 miliard korun. Novinářům to dnes řekla ministryně financí Alena Schillerová (ANO). Deficit byl čtvrtý nejhlubší od vzniku Česka a zároveň třetí nejnižší od pandemie covidu-19. V roce 2024 skončilo hospodaření státu deficitem 271,4 miliardy korun.
Co ženy opravdu chtějí? Studie odhalila, pro kterou věkovou kategorii partnerek budete atraktivní
Nejspíš jste si již všimli, že zatímco dospívajícím dívkám se obvykle líbí určitý typ mladých mužů, s postupujícím věkem považují náhle ženy za atraktivní zcela jiné rysy. Nová studie se tomu pokusila přijít na kloub - a odhalila, u jak starých potenciálních partnerek máte právě vy největší šanci.
ŽIVĚChce Trump Grónsko? Útokem na zemi NATO bude konec všemu, děsí se dánská premiérka
Bohužel se domnívám, že bychom měli brát amerického prezidenta vážně, když říká, že chce Grónsko, varuje dánská premiérka. Představitelé této evropské země, pod jejíž správu obří ostrov spadá, odmítají paralelu s útokem na Venezuelu.
ŽIVĚTrump Rusům nevěří, že Ukrajina útočila na Putinovu rezidenci
Americký prezident Donald Trump nevěří, že Ukrajina zaútočila na rezidenci ruského prezidenta Vladimira Putina, jak tvrdí Moskva. Trump to podle agentury Reuters řekl v noci na pondělí novinářům na palubě prezidentského speciálu Air Force One. „Nevěřím tomu, že se ten úder stal,“ uvedl Trump. „Něco se stalo docela blízko, ale nemělo to s tímhle nic společného,“ dodal.
Na olympiádu jede devatenáct českých mistrů světa. Nechybí ani kapitán Červenka
Hlavní kouč hokejové reprezentace Radim Rulík nominoval na olympijské hry v Miláně 19 hráčů, kteří se v roce 2024 podíleli na zisku zlatých medailí na mistrovství světa v Praze. Mezi pětadvaceti vyvolenými tak nechybí ani čtyřicetiletý kapitán Roman Červenka, který se chystá již na pátou olympiádu.