Písečná bouře proměnila Gazu v oranžovou pustinu

Nad Gazou se přehnala písečná bouře, která zasáhla stanové tábory vysídlených palestinských rodin. Prašný vítr ohýbal přístřešky a odnášel venkovní vybavení. Miliony lidí žijí stále ve stanech či poškozených budovách, přičemž extrémní počasí situaci ještě zhoršuje.
Nevídaný omyl rozhodčího. Domácí tým pak překvapil reakcí
Bizarní chyby se dopustil rozhodčí při utkání ženské soutěže v Itálii. Nařídil totiž penaltu za ruku brankářky. A když na pokutovém kopu trval, překvapily soupeřky sportovním gestem.
ŽIVĚ Blížíme se dosažení svých cílů v Íránu, napsal Trump. Zvažuje utlumení operací
Spojené státy se ve válce proti Íránu blíží dosažení svých cílů a zvažují utlumení svých vojenských operací na Blízkém východě. Na své sociální síti Truth Social to v pátek napsal americký prezident Donald Trump. Hormuzský průliv mají střežit ty země, které ho používají, což Spojené státy nejsou, dodal Trump s tím, že USA přesto vypomohou, pokud je o to tyto země požádají.
Lehečku čeká Američan, který za sebou má životní triumf
Český tenista Jiří Lehečka postoupil na turnaji série Masters v Miami bez problémů do třetího kola.
Mohylu čínského císaře podle pověsti chrání řeky rtuti. Nikdo tomu nevěřil, senzory ji skutečně zachytily
Terakotová armáda patří mezi největší objevy dvacátého století. Podle dobových kronik a pověstí hlinění vojáci hlídají velmi cenný poklad, nacházející se údajně v hrobce čínského císaře. Do mauzolea ale dodnes nikdo nevstoupil. Důvodem nejsou legendární pasti, o kterých se zmiňují starověcí historici, ale strach z poničení cenností. Přesto je ale možná na pověstech něco pravdy.
"Teflonový Elon" podle soudu podvedl investory. Mohlo by ho to přijít hodně draho
Miliardář Elon Musk podvedl investory společnosti Twitter. Sociální síť hanil, aby ji mohl koupit za nižší cenu, než byla jeho původní nabídka za 44 miliard dolarů (931 miliard Kč), rozhodl v pátek soud. Informuje o tom agentura Bloomberg.