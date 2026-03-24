Zima je na dovolené, svah patří kráskám a odvážným lyžařům

Zima se v Coloradu vzdala bez boje. Svahy u Keystone zaplavilo slunce, teploty vystoupaly až k 18 °C. Lyžaři odložili bundy, někdy i víc než to. Sníh taje, nálada je veselá a hory připomínají spíš letní festival než vrchol zimní sezóny.
ŽIVĚ Sněmovna je opět kompletní, Šichtařovou nahradil Nerušil
Sněmovna je po úterý opět kompletní. Poslanecký slib složil předseda pražské SPD Josef Nerušil, který v dolní komoře nahradil Markétu Šichtařovou (SPD/Svobodní). Šichtařová zdůvodnila rezignaci tím, že dolní komora podpořila v úvodním kole návrh zákona, jenž je podle ní výraznou hrozbou pro svobodu slova. Jde o pátou výměnu v poslaneckých lavicích v tomto volebním období.
ŽIVĚ Další várka útoků: Írán pálil na Izrael, ten udeřil v Bejrútu. Ropa se vrátila nad sto dolarů
Írán v noci na úterý pokračoval v ostřelování Izraele v odvetě za pokračující americko-izraelské údery z předchozích dnů. Izraelská armáda hlásí, že íránské rakety mířily do několika oblastí, ve městě Haifa zasáhla kazetová munice obytný dům, o mrtvých či raněných nejsou zprávy, napsal web Times of Israel. Izrael pak podnikl sedm vzdušných útoků na jižní předměstí Bejrútu, uvedla agentura AFP.
Okresní soud v Pardubicích poslal do vazby dva obviněné z teroristického útoku a účasti na teroristické skupině v souvislosti s pátečním úmyslným zapálením haly zbrojovky LPP Holding v Pardubicích. Soudce shledal důvody vazby útěkové, koluzní i předstihové. Policie to v úterý večer uvedla na síti X. Před soudem stanuli podle zpravodaje ČTK muž a žena.
Předseda televizních odborů Vlastimil Vojtěch reaguje na plány koalice, která chce prosadit, aby byly už od poloviny letošního roku od televizních a rozhlasových poplatků osvobozeny některé skupiny obyvatel. Podle Vojtěcha by byl v takovém případě provoz ČT neudržitelný – dostala by se do platební neschopnosti.
ŽIVĚ Muchová - Mboková. Rozjetá Češka hraje čtvrtfinále proti hráčce, na kterou zná recept
Sledujte online přenos ze čtvrtfinále turnaje v Miami mezi Karolínou Muchovou a Victorií Mbokovou z Kanady. Zápas vysílá živě stanice CANAL+ Sport 2.