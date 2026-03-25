Obrazem: Tel Aviv pod palbou. Raketa z Íránu prorazila Železnou kopuli

Balistická raketa z Íránu dopadla do Tel Avivu a zanechala po sobě kráter, zničené budovy i poškozená auta. Čtyři lidé utrpěli lehká zranění. Izraelská protivzdušná obrana se projektil pokusila několikrát sestřelit, ale neuspěla. Útok přišel po nočních izraelských náletech na cíle spojené s íránským režimem.
BBC povede bývalý manažer Googlu, novým šéfem se stal Matt Brittin
Novým generálním ředitelem britské veřejnoprávní stanice BBC se stal bývalý manažer americké internetové společnosti Google Matt Brittin. Ve funkci nahradí Tima Davieho, který loni v listopadu rezignoval kvůli tendenčnímu sestřihu projevu amerického prezidenta Donalda Trumpa. BBC o tom ve středu informovala na svém webu.
ŽIVĚ "Jste srab, nemáte koule," řekl Jurečka Okamurovi
Jurečka Okamurovi vytkl, že nemá odvahu ani čest se omluvit svojí předchůdkyni Markétě Pekarové Adamové (TOP 09) za to, že ji obviňoval z něčeho, co není pravda. Šlo o údajný nákup služebního BMW, které nakoupila ochranná služba policie ještě pro jejího předchůdce. Ohradil se i proti tvrzení, že Fialova vláda okradla důchodce.
„Tady nestříleli ani Němci.“ Rusko šokovalo útokem na relativně bezpečné město
Výbuchy v samém centru, hořící domy a poškozené památky. Město na dalekém západě Ukrajiny se stalo jedním z cílů patrně největšího ruského dronového útoku od začátku války. Sebevražedné drony Šáhid zasáhly i místa, která byla dosud považována za relativně bezpečná.
ŽIVĚ Zatím největší ukrajinský útok: na pobřeží Baltu hoří klíčový ruský přístav
Ukrajinské dronové útoky z noci na dnešek způsobily požár v ruském přístavu Usť-Luga v Baltském moři a připravily o dodávky elektřiny bezmála půl milionu lidí v příhraniční Belgorodské oblasti, uvedly ruské úřady. Protivzdušná obrana zničila 389 bezpilotních prostředků. Podle ruské státní tiskové agentury TASS se jednalo o největší útok v posledním roce.
Fotbalová korupční kauza nabírá obrátky, policie obvinila 32 lidí. Tím to ale nekončí
Policisté obvinili v korupční fotbalové kauze spjaté s ovlivňováním utkání kvůli sázkám 32 lidí.