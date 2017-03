Zájem o hypotéky je rekordní. Lidé se bojí dalšího zdražování a dubnového omezení

před 58 minutami

Průměrná sazba hypoték poskytnutých v únoru dosáhla 1,87 procenta, zdražování je tak zatím jen mírné. Objem nových smluv dosáhl v únoru téměř 19 miliard korun, což je skoro o čtyři a půl miliardy víc než před rokem. Spolu s lednem jde o dosud nejsilnější dva měsíce v historii.

Praha - Rekordní hypoteční rok 2016 se sice podle odhadů bank a poradců letos nepodaří překonat, ale v prvních dvou měsících byl zatím zájem o hypotéky ještě silnější než před rokem. Češi si v únoru půjčili na nových hypotékách 18,95 miliard korun.. Ukazuje to statistika Fincentrum Hypoindex.

Letošní únorové objemy jsou vůbec nejvyšší ve srovnatelném období v dosavadní historii hypoték. Rekordní byl i letošní leden a většina bank potvrzuje, že větší zájem o hypotéky přetrvává i tento měsíc.

Zájem o nové hypotéky a vývoj sazeb:

měsíc nové úvěry průměrný úrok 2/2017 19 mld. Kč 1,87 % 1/2017 17,5 mld. Kč 1,82 % 12/2016 17,7 mld. Kč 1,77 % 11/2016 29,7 mld. Kč 1,77 % 10/2016 18,8 mld. Kč 1,8 % 9/2016 19,6 mld. Kč 1,82 % 8/2016 18,1 mld. Kč 1,84 % 7/2016 15,2 mld. Kč 1,88 % 6/2016 23,8 mld. Kč 1,87 % 5/2016 20,7 mld. Kč 1,89 % 4/2016 17,1 mld. Kč 1,94 % 3/2016 17,9 mld. Kč 1,97 % 2/2016 14,6 mld. Kč 2,02 % 1/2016 12,6 mld. Kč 2,06 % zdroj: Fincentrum Hypoindex

"Poptávka po hypotékách je letos extrémně silná. Pro mě je to až překvapení," potvrzuje Libor Ostatek, šéf poradenské společnosti Golem Finance, která prodává hypotéky většiny bank.

"V porovnání se stejnými měsíci loňského roku pozorujeme nárůst zájmu o hypotéky v řádu několika jednotek procent. Nicméně počítáme s tím, že ve druhém čtvrtletí již dojde k poklesu nových obchodů," říká Marie Mocková, mluvčí Hypoteční banky, která je lídrem trhu.

"Od začátku roku registrujeme větší zájem o hypotéku. A to především proto, že další zpřísnění podmínek hypoték bude platné od dubna," říká Kristýna Havligerová, mluvčí České spořitelny, která je v hypotékách druhá největší.

Podobně se vyjádřily i UniCredit Bank nebo Equa Bank. Naopak Komerční banka a Raiffeisenbank připustily, že už zaznamenaly ochlazení zájmu.

Česká národní banka chce, aby banky od dubna půjčovaly zájemcům jen do 90 procent hodnoty nemovitosti a aby podíl nově sjednaných hypoték nad 80 procent hodnoty nemovitosti nepřekročil 15 procent.

"Poptávku silně stimuluje také očekávání lidí, že sazby dál porostou," dodává Ostatek. V úrokových sazbách se už totiž rekordy nečekají. Průměrná úroková sazba v únoru podle Hypoindexu stoupla na 1,87 procenta - o pět setin procentního bodu oproti lednu.

Svého dna dosáhly sazby loni v listopadu a prosinci, kdy klesly na 1,77 procenta. Už od závěru loňského roku ale banky postupně zvyšují sazby, do statistik zatím plně nepromítlo. Data Hypoindexu vycházejí ze skutečných hodnot u nově sjednaných smluv včetně refinancování v uvedeném období.

"Je to dané tím, že lidé podepisovali v únoru úvěry za nízké sazby, které jim některé významné banky nabízely ještě v prosinci nebo v lednu," vysvětluje Ostatek. Například Hypoteční banka prodloužila garanci nižší sazby před posledním zdražením zájemcům, kteří úvěr podepsali do konce ledna. A Česká spořitelna odsunula původně oznámené zvýšení sazeb do poloviny ledna.

"Banky postupně zvyšují nabídkové sazby nad dvě procenta," říká Ostatek. Podle něj se to projeví také v březnových číslech o průměrné sazbě. Očekává také, že růst sazeb pak nejspíš bude dál pokračovat.

"Banky budou ochotné spíše nabízet slevy na poplatcích - například zdarma poskytovat odhady ceny nemovitosti nebo zpracování úvěru. Ač jindy banky v jarních akcích přicházely s časově omezenými nabídkami nižších sazeb, letos na to moc nevěřím. Cena zdrojů na finančním trhu, od kterých banky odvozují sazby hypoték, totiž v posledních měsících roste," říká Ostatek.

Poukazuje tím na vývoj takzvaných swapových sazeb, které v posledních šesti měsících vzrostly na dvojnásobek. Sazby na pět let jsou nyní na úrovni jednoho procenta a na deset let na úrovni 1,3 procenta.

K růstu průměrných sazeb přispěje i zpřísnění hypoték od dubna. Sazby na úvěry nad 80 procent banky už nyní zdražily více. Vyšší sazby mohou také používat, když budou potřebovat zastavit přísun úvěrů, aby nepřekročily patnácti procentní limit požadovaný ČNB. V pásmu mezi 80 a 90 procenty banky poslední dobou poskytují kolem 30 procent hypoték.

autor: Olga Skalková