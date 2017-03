Co udělají vyšší ceny s vaší peněženkou? Ukousnou úspory i růst na vaší výplatní pásce

před 30 minutami

Ceny v Česku rostou už o 2,5 procenta. Vyšší inflace neovlivňuje jen politiku ČNB, ale reálně dopadá i do peněženek každého z nás. Shrnujeme ty nejdůležitější souvislosti v otázkách a odpovědích.

Porostou s inflací i úroky u spoření?

Zatím ne. Protože banky mají přebytek vkladů a volné peníze nemají samy kde zhodnocovat. Růst úroků na vkladech - běžné a spořicí účty nebo termínované vklady - může nastat až když Česká národní banka zvýší své základní sazby, od kterých se odvíjejí úroky na vkladech v bankách. Prvním krokem k tomu může být ukončení intervencí, po kterém by zvýšení sazeb ČNB mohlo nastat. Analytici ale očekávají, že letos ke zvýšení svých sazeb ČNB nepřistoupí. Výraznější růst sazeb na vkladech lze čekat nejdříve příští, nejspíš však až přespříští rok.

Jak tedy třeba ochránit své úspory před rostoucí inflací? Do čeho mám investovat?

Úspory na bankovních vkladech letos prodělají. Otázka je jen, jak moc. I nejlepší spořicí účty se nyní pohybují kolem jednoho procenta, přitom analytici očekávají, že průměrná letošní inflace bude kolem 2,5 procenta. Znamená to, že i na nejvýhodnějším spořicím účtu se letos úspory znehodnotí o 1,5 procenta a výnos bude ještě zdaněný 15 procenty. Navíc uložit větší obnosy peněz na účtech s úrokem kolem jednoho procenta není s výjimkou nové banky Creditas možné. Creditas nabízí sazbu 1,1 procenta na svůj spořicí účet bez omezení výše vkladu nebo třeba sazbu 2,1 procenta na termínovaný účet na 10 let.

Ostatní banky lepším úrokem zhodnocují jen omezené sumy a úrok na částky nad tento limit se blíží nule. Například Air Bank nabízí úrok jedno procento maximálně na 250 tisíc korun, Equa Bank poskytuje 0,8 procenta na částku do 200 tisíc korun.

Snížit ztrátu ze znehodnocování úspor lze jen tím, že se člověk rozhodne jít do většího rizika, tedy do produktů, kde může i prodělat. Analytici doporučují, aby domácnosti část volných peněz vložily například do smíšených podílových fondů, kde je větší část dluhopisů a menší část akcií. Před znehodnocením může úspory ochránit i stavební spoření a penzijní připojištění díky státní podpoře. S jejím započtením je výnos kolem tří procent. Jde ale o dlouhodobé spoření, při předčasném výběru klient o státní příspěvek přijde.

Úvěry banky zdražovat budou?

Bezprostředně ne. Ale obecně platí, že čím vyšší inflace, tím je vyšší zájem si půjčovat, protože inflace část dluhu umaže. Růst poptávky po úvěrech některé banky mohou chtít využít k tomu, že úvěry zdraží. Analytici očekávají, že se růst poptávky po úvěrech z titulu vyšší inflace projeví spíše u domácností než u firem, takže by mohly zdražit spíše půjčky domácnostem a hypotéky než firemní půjčky. Domácnosti, které mají nějaké úspory, bude vyšší inflace víc motivovat k investicím do nemovitostí a do vybavení, které z nějakého důvodu odkládaly.

Podraží běžné rodinné nákupy?

Ačkoliv je nyní nejvíce viditelné zdražování u potravin a pohonných hmot, tak cenový růst jde napříč ekonomikou a zvyšují se ceny zboží i služeb. Proto šly náklady na rodinné nákupy nahoru. Vliv má silná domácí poptávka i růst mzdových nákladů firem, který se firmám daří promítat do cen. Významné je také ekonomické oživení a růst inflačních tlaků v eurozóně. Ceny v Česku tak rostou i kvůli vyšším dovozním cenám.

Co udělá vyšší inflace s výplatou?

Růst reálných mezd v letošním roce výrazně zpomalí. Podle odhadů České spořitelny sice díky napjatému trhu práce porostou nominální mzdy o zhruba pět procent, ale více než dvouprocentní inflace značnou část ze mzdového růstu ukrojí. Dá se tedy čekat, že vyšší inflace se promítne do mzdových požadavků zaměstnanců, případně odborů, a to na podzim, kdy se budou vést jednání o zvyšování platů a mezd na další období. K silnému růstu nominálních mezd by však vzhledem k extrémně nízké nezaměstnanosti a nedostatku volných pracovních sil došlo, i kdyby byla míra inflace nižší.

Kam až se inflace letos může vyšplhat?

Únorová míra inflace dosáhla 2,5 procenta. V dalších měsících se očekává její další růst a podle některých ekonomů by mohla v průběhu tohoto roku v některých měsících dosáhnout, či dokonce přesáhnout hranici tří procent. Bez započtení regulovaných cen (např. cen plynu) se již míra inflace v únoru přes tři procenta dostala.

autoři: Olga Skalková, Jaroslav Krejčí