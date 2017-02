Ve vlastním bydlí nejčastěji Slováci, nejvíce přeplněné byty má Polsko, ukazuje porovnání

před 20 hodinami

Ve svém domě či bytě bydlí 68 procent domácností z členských zemí OECD. Největší podíl mají na Slovensku a v Litvě, nejnižší v Rakousku, Německu a Švýcarsku. Nejvyšší přelidněnost – tedy nedostatek prostoru na jednoho člena chudé domácnosti – je podle statistiků v polských, mexických a maďarských bytech. Nejvíce domácností zatížených půjčkou – tedy typicky hypotékou – je na Islandu.

Nejvyšší podíl domácností, které už zcela vlastní dům či byt, nebo jej alespoň splácí formou hypotéky, je na Slovensku a v Litvě (90 procent). Více než 80% podíl je také v Maďarsku (88 procent), Polsku (81 procent) a Lotyšsku (80 procent).

Naopak nejnižší podíl vlastnického bydlení je ve Švýcarsku (40 procent), Německu (45 procent) a Rakousku (50 procent). V Česku dosahuje 76 procent.

OECD sdružuje 35 hospodářsky nejrozvinutějších zemí světa s tržní ekonomikou a demokratickým zřízením. Nyní zveřejněná data jsou většinou za rok 2014.

Podíl domácností s vlastním bydlením (přímé vlastnictví a hypotéky)

Země Podíl Slovensko 90 % Litva 90 % Maďarsko 88 % Polsko 81 % Lotyšsko 80 % Španělsko 78 % Estonsko 77 % Česko 76 % Norsko 76 % Slovinsko 76 % Island 74 % Portugalsko 74 % Řecko 72 % Itálie 72 % Mexiko 72 % Irsko 69 % Kanada 69 % Lucembursko 69 % Finsko 66 % Belgie 66 % Chile 65 % Velká Británie 63 % USA 63 % Austrálie 63 % Švédsko 62 % Francie 61 % Nizozemí 57 % Dánsko 54 % Korea 54 % Rakousko 50 % Německo 45 % Švýcarsko 40 %

Nejvíce domácností zatížených půjčkou kvůli bydlení – tedy typicky hypotékou – je na Islandu (55 procent), Norsku a Švédsku. Naopak bez dluhu si užívají lidé vlastního bytu nejčastěji v Chorvatsku (podle statistik má půjčku kvůli bydlení jen 3,31 procenta domácností), Bulharsku a Rumunsku.

Podíl domácností podle hypoték a přímého vlastnictví

Země Domácnosti s hypotékou Domácnosti s přímým vlastnictvím Island 55,06 % 18,92 % Norsko 54,5 % 21,94 % Švédsko 52,3 % 9,77 % Nizozemsko 47,3 % 9,22 % Kanada 40,51 % 28,76 % USA 40,28 % 22,9 % Dánsko 38,88 % 14,98 % Švýcarsko 34,78 % 5 % Lucembursko 34,7 % 34,3 % Belgie 33,13% 32,98 % Finsko 32,56 % 33,84 % Velká Británie 30,73 % 32,65 % Austrálie 30,73 % 32,19 % Portugalsko 30,35 % 43,5 % Španělsko 28,39 % 49,66 % Irsko 28, 25 % 41,14 % Francie 22, 7% 38,73 % Rakousko 19,22 % 30,5 % Německo 19,04 % 25,96 % Malta 17,93 % 58,26 % Kypr 15,98 % 49,43 % Korea 15,8 % 37,84 % Estonsko 14,57 % 62,6 % Maďarsko 14,44 % 73,79 % Itálie 14,24 % 57,58 % Česko 14,06 % 62,43 % Chile 13,33 % 51,28 % Mexiko 10,47 % 61,23 % Řecko 10,18 % 61,89 % Polsko 9,82 % 71,27 % Slovensko 9,04 % 81,13 % Slovinsko 8,34 % 67,29 % Lotyšsko 7,32 % 72,49 % Litva 5,73 % 84,19 % Chorvatsko 3,31 % 85,84 % Bulharsko 2,05 % 81,51 % Rumunsko 0,64 % 95,51 %

OECD sleduje také míru přelidněnosti chudých domácností. Přelidněnost definuje jako nedostatek prostoru na osobu. Domácnost má mít alespoň jednu místnost pro dospělý pár, místnost pro osobu starší 18 let, místnost pro pár osob stejného pohlaví ve věku 12 až 17 let, místnost pro mladistvého ve věku 12 až 17 let odlišného pohlaví, jednu místnost pro pár dětí mladších 12 let.

Podíl chudých domácností žijících v přelidněných bytech:

Polsko 47,09 % Mexiko 45,43 % Maďarsko 44,21 % Rumunsko 43,14 % Lotyšsko 35,67 % Bulharsko 35,21 % Slovensko 32,61 % Švédsko 29,71 % Řecko 27,71 % Chorvatsko 27,66 % Itálie 26,78 % Rakousko 25,27 % Česká republika 23,75 % Litva 22,35 % Lucembursko 19,84 % Finsko 19,81 % Dánsko 16,97 % Slovinsko 16,65 % Německo 14,79 % Norsko 13,73 % Francie 13,71 % Island 11,34 % Chile 11,04 % Estonsko 9,89 % Nizozemsko 9,52 % Portugalsko 9,33 % Velká Británie 8,47 % USA 7,37 % Švýcarsko 7,31 % Korea 6,1 % Belgie 5,88 % Španělsko 5,85 % Irsko 3,3 % Kypr 2,95 % Malta 2,1 % Japonsko 1,77 %

V rámci OECD dosahovala míra přelidnění chudých domácností 18 procent. Nedostatek prostoru nejvíce trápí obyvatele Polska, Mexika a Maďarska, Naopak nejméně se s tímto problémem potýkají Japonsko, Malta a Kypr.

autor: Alice Stejskalová