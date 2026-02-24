Zemědělský fond přestal vyplácet podporu Agrofertu, převod do trustu míří na přezkum

Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) posoudí, zda je právní řešení Agrofertu, kdy premiér Andrej Babiš (ANO) vložil veškeré akcie holdingu do soukromého svěřenského fondu RSVP Trust, v souladu s národní a evropskou legislativou. SZIF o tom v úterý informoval v tiskové zprávě.
Zemědělský fond zároveň ukončuje vyplácení osmi podpor Agrofertu z programu rozvoje venkova ve výši zhruba 68 milionů korun.
"Cílem fondu je chránit veřejné prostředky a zajistit, aby evropské i národní finance byly poskytovány výhradně tam, kde jsou splněny všechny zákonné podmínky.
Právě proto fond volí obezřetný a právně podložený postup," uvedl SZIF v tiskové zprávě. Termín pro vypracování stanoviska není podle něj pevně stanovený. O vypracování právní analýzy požádal fond externí advokátní kancelář.
SZIF zadal právní analýzu trustu
Administraci podpor ukončil SZIF Agrofertu už v minulosti, a to po ukončení auditu Evropské komise. Tehdy se jednalo o podpory ve výši 370 milionů korun, uvedl fond.
Vymáhání dotací od firem z holdingu Agrofert bude v úterý řešit také dozorčí rada SZIF. Rada chce podle svého předsedy Tomáše Dubského (STAN) slyšet, jak bude generální ředitel fondu Petr Dlouhý dále postupovat ve vymáhání.
SZIF v úterý v tiskové zprávě uvedl, že další historické dotace z národních a evropských zdrojů podrobuje detailním právním analýzám. "Běh prekluzivní lhůty u těchto dotací končí v prosinci 2027 až 2031, což poskytuje prostor pro důkladnou přípravu," napsal fond.
Zemědělský fond vymáhání dotací zatím nezahájil, přestože bývalý ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL) loni v říjnu uvedl, že fond začal podnikat první kroky k zpětnému získání dotací vyplacených firmám z Agrofertu.
Fond podle Výborného pouze uskutečnil kontrolu u dvou společností z Agrofertu, tím ale proces skončil a samotné správní řízení o vrácení dotací fond nezahájil. Výborný i Dubský by chtěli slyšet, proč dosud nebyly učiněny další kroky.
Jde o dotace v celkové výši přes sedm miliard korun vyplacené v letech 2017 až 2021 navzdory střetu zájmů tehdejšího majitele firmy, předsedy hnutí ANO a nynějšího premiéra Andreje Babiše.
ŽIVĚPiráti podali trestní oznámení kvůli nevymáhaným dotacím pro Agrofert
Opoziční Piráti podali u Vrchního státního zastupitelství v Praze (VSZ) trestní oznámení kvůli nečinnosti státu při vymáhání částky 7,5 miliardy korun z dotací pro Agrofert z doby první vlády Andreje Babiše (ANO). Představitelé Pirátů dnes ve Sněmovně novinářům řekli, že vážně hrozí promlčení u velké části peněz, ačkoliv podle soudů bylo jejich vyplacení protizákonné.
