Ekonomika

Europarlament po rozhodnutí soudu v USA odložil projednávání obchodní dohody

ČTK

Výbor Evropského parlamentu pro mezinárodní obchod odložil hlasování o obchodní dohodě mezi Evropskou unií a Spojenými státy na neurčito. Na sociální síti X to v pondělí oznámil předseda výboru Bernd Lange. Poslanci se rozhodli projednávání dohody pozastavit s ohledem na rozhodnutí amerického nejvyššího soudu, podle nějž jsou cla uvalená na řadu zemí světa včetně EU nezákonná.

Europarlament
Ilustrační foto. Foto: X00380
Hlasování bylo původně naplánováno na úterý. "Než budou moci být podniknuty další kroky, je třeba mít jasno a právní jistotu," napsal Lange. "Chceme od Spojených států jasné ujištění, že budou dohodu dodržovat, protože to je klíčový prvek," řekl v pondělí Lange výboru podle agentury DPA. Toto rozhodnutí europoslanců nemá právní dopad na stávající cla.

Evropský komisař pro obchod Maroš Šefčovič se v pondělí zúčastní schůzky ministrů obchodu skupiny ekonomicky vyspělých zemí G7, kteří mají diskutovat o obchodní nejistotě po pátečním rozhodnutí amerického soudu. Nejvyšší soud USA v pátek označil za nezákonná plošná cla, která prezident Donald Trump uvalil na základě zákona o mezinárodních mimořádných hospodářských pravomocích (IEEPA) z roku 1977.

Americký Úřad celní a hraniční ochrany (CBP) v návaznosti na toto rozhodnutí zastaví v úterý výběr cel uložených na základně tohoto zákona. Týká se to jednak cel, která Trump označil za reciproční a která uvalil na dovoz z většiny zemí světa, ale i cel uvalených na dovoz z Kanady, Mexika a Číny, jež Trump odůvodnil hrozbou domnělého pašování drogy fentanyl či příslušných ingrediencí. Po rozhodnutí nejvyššího soudu podepsal Trump dokumenty zavádějící desetiprocentní cla, která pak zvýšil na 15 procent.

Trump také v pondělí na sociální síti Truth pohrozil zemím, které by po rozhodnutí soudu nedodržely vyjednané dohody. "Každá země, která bude chtít 'hrát hry' kolem absurdního rozhodnutí nejvyššího soudu, zejména ty, které 'odírají' USA již léta, ba dokonce desetiletí, se setká s mnohem vyššími cly, a to horšími, než s jakými nedávno souhlasily," napsal.

Spojené státy a Evropská unie loni 21. srpna uzavřely rámcovou obchodní dohodu. Ta potvrdila předběžnou ústní dohodu z července mezi prezidentem Trumpem a šéfkou Evropské komise (EK) Ursulou von der Leyenovou a zahrnuje mimo jiné patnáctiprocentní strop u cel na většinu dovozů z EU do USA, včetně automobilů, léčiv, polovodičů a dřeva.

