Europarlament po rozhodnutí soudu v USA odložil projednávání obchodní dohody

Výbor Evropského parlamentu pro mezinárodní obchod odložil hlasování o obchodní dohodě mezi Evropskou unií a Spojenými státy na neurčito. Na sociální síti X to v pondělí oznámil předseda výboru Bernd Lange. Poslanci se rozhodli projednávání dohody pozastavit s ohledem na rozhodnutí amerického nejvyššího soudu, podle nějž jsou cla uvalená na řadu zemí světa včetně EU nezákonná.
Hlasování bylo původně naplánováno na úterý. "Než budou moci být podniknuty další kroky, je třeba mít jasno a právní jistotu," napsal Lange. "Chceme od Spojených států jasné ujištění, že budou dohodu dodržovat, protože to je klíčový prvek," řekl v pondělí Lange výboru podle agentury DPA. Toto rozhodnutí europoslanců nemá právní dopad na stávající cla.
Evropský komisař pro obchod Maroš Šefčovič se v pondělí zúčastní schůzky ministrů obchodu skupiny ekonomicky vyspělých zemí G7, kteří mají diskutovat o obchodní nejistotě po pátečním rozhodnutí amerického soudu. Nejvyšší soud USA v pátek označil za nezákonná plošná cla, která prezident Donald Trump uvalil na základě zákona o mezinárodních mimořádných hospodářských pravomocích (IEEPA) z roku 1977.
Americký Úřad celní a hraniční ochrany (CBP) v návaznosti na toto rozhodnutí zastaví v úterý výběr cel uložených na základně tohoto zákona. Týká se to jednak cel, která Trump označil za reciproční a která uvalil na dovoz z většiny zemí světa, ale i cel uvalených na dovoz z Kanady, Mexika a Číny, jež Trump odůvodnil hrozbou domnělého pašování drogy fentanyl či příslušných ingrediencí. Po rozhodnutí nejvyššího soudu podepsal Trump dokumenty zavádějící desetiprocentní cla, která pak zvýšil na 15 procent.
Trump také v pondělí na sociální síti Truth pohrozil zemím, které by po rozhodnutí soudu nedodržely vyjednané dohody. "Každá země, která bude chtít 'hrát hry' kolem absurdního rozhodnutí nejvyššího soudu, zejména ty, které 'odírají' USA již léta, ba dokonce desetiletí, se setká s mnohem vyššími cly, a to horšími, než s jakými nedávno souhlasily," napsal.
Spojené státy a Evropská unie loni 21. srpna uzavřely rámcovou obchodní dohodu. Ta potvrdila předběžnou ústní dohodu z července mezi prezidentem Trumpem a šéfkou Evropské komise (EK) Ursulou von der Leyenovou a zahrnuje mimo jiné patnáctiprocentní strop u cel na většinu dovozů z EU do USA, včetně automobilů, léčiv, polovodičů a dřeva.
ŽIVĚAkt nepřátelství, zuří Orbán kvůli zastavenému tranzitu ruské ropy
Zastavení tranzitu ruské ropy do Maďarska je ze strany Ukrajiny nevyprovokovaný akt nepřátelství, který podkopává energetickou bezpečnost Maďarska. V dnešním dopise předsedovi Evropské rady Antóniu Costovi to napsal maďarský premiér Viktor Orbán. Orbána to prý přimělo přehodnotit předchozí postoj k unijní půjčce pro Ukrajinu a Budapešť její schválení nyní blokuje.
Zajali ho ještě živého. Kdo je muž, kvůli kterému je Mexiko v plamenech?
Mexiko zachvátila vlna násilí poté, co speciální jednotky mexické armády zabily šéfa jednoho z největších drogových kartelů. V ulicích vzplály auta či obchody. Deník Aktuálně.cz popisuje, kdo byl muž, jehož smrt k násilnostem vedla.
Mexiko ochromily násilnosti po zabití šéfa kartelu. Praha varuje před cestováním
Při nedělním zatýkání šéfa drogového kartelu a následných střetech mezi bezpečnostními složkami a podezřelými bylo v Mexiku zabito nejméně 74 lidí. Uvedla to v pondělí agentura DPA. Mezi mrtvými je i 25 členů mexické Národní gardy, oznámil předtím mexický ministr bezpečnosti Omar García Harfuch.
BBC se omluvila za rasistický výrok diváka s Tourettovým syndromem
Britský vysílatel BBC se omluvil za rasistickou urážku, kterou při nedělním udílení filmových ocenění BAFTA vykřikl divák s Tourettovým syndromem. Připomněl, že tiky spojené s onemocněním jsou mimovolné, a výrok tak nebyl záměrný.
Neboj, dýchej, čaruj. Do kin míří dokument o výjimečném hudebníkovi Davidu Stypkovi
Premiéra celovečerního snímku Neboj, dýchej, čaruj v režii Dana Svátka proběhne 16. dubna 2026 a divákům nabídne intimní a velmi otevřený pohled na osobnost umělce Davida Stypky, který před pěti lety podlehl vážné nemoci.