Ekonomika

WhatsApp v Rusku končí. Kreml nabízí domácí alternativu MAX

ČTK

Rusko zcela zablokovalo komunikační platformu WhatsApp, uvedl mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov. Podle něj aplikace vlastněná americkou firmou Meta nedodržovala ruské zákony. Peskov zároveň doporučil používat domácí aplikaci MAX. Kritici varují, že může umožňovat sledování uživatelů, což úřady odmítají.

Ilustrační foto WhatsApp
Společnost Meta byla už dříve v Rusku označena za extremistickou organizaci a WhatsApp si stěžoval na to, co označil za pokus o úplné zablokování své služby.Foto: REUTERS
„Vzhledem k neochotě společnosti Meta dodržovat ruské zákony bylo toto rozhodnutí skutečně přijato a uvedeno do praxe,“ řekl novinářům Peskov.

Ve středu se objevily informace, že se Rusko o zablokování WhatsAppu snaží, ale nebylo jasné, v jaké jsou tyto snahy fázi. „MAX je národní messenger, který se vyvíjí a který je občanům k dispozici na trhu jako alternativa,“ dodal Peskov.

Regulační úřad Roskomnadzor společnosti Meta opakovaně hrozil dalšími kroky kvůli porušování zákonů. Úřad je zodpovědný i za cenzuru na internetu a stěžuje si, že WhatsApp je v Rusku využíván k organizování teroristických aktivit, k podvodům a k vydírání občanů.

Zásah proti WhatsAppu je vyvrcholením šestiměsíčního tlaku na tuto platformu. Odráží širší snahu ruských úřadů v době války vytvořit a mít pod kontrolou komunikační infrastrukturu, v níž se technologické firmy v zahraničním vlastnictví podřídí místním zákonům, anebo zmizí, uvedla agentura Reuters.

Společnost Meta byla už dříve v Rusku označena za extremistickou organizaci a WhatsApp si stěžoval na to, co označil za pokus o úplné zablokování své služby. „Snaha izolovat více než 100 milionů uživatelů od soukromé a bezpečné komunikace je krokem zpět a může vést pouze k menší bezpečnosti lidí v Rusku,“ reagoval WhatsApp.

Některé doménové názvy spojené s WhatsAppem zmizely z ruského národního registru doménových jmen. To znamená, že zařízení připojená v Rusku přestala od aplikace získávat její IP adresy a že přístup byl možný pouze prostřednictvím virtuální privátní sítě (VPN).

Ruská vláda už zablokovala velké sociální sítě, jako je Twitter (nyní X), Facebook a Instagram. Od roku 2022, kdy Rusko zahájilo vojenskou invazi na Ukrajinu, vláda zpřísnila další omezení na internetu. Přijala restriktivní zákony, zakázala webové stránky a platformy, které je nedodržují, a zaměřila se na zdokonalování technologií pro sledování a manipulaci s internetovým provozem, uvedla agentura AP.

Některá omezení je ale stále možné obejít pomocí VPN. Člen ruského parlamentu a místopředseda jeho výboru pro informační technologie Anton Gorelkin dnes uvedl, že neexistují plány na blokování firmy Google v Rusku.

Tento týden Roskomnadzor oznámil, že zavede nová omezení u aplikace pro zasílání zpráv Telegram, kterou obvinil z porušování zákona. Tento krok ale vyvolal širokou kritiku od vojenských blogerů, kteří varovali, že platformu Telegram hojně využívají ruští vojáci bojující na Ukrajině a že její omezení by narušilo vojenskou komunikaci. Telegram tak navzdory oznámení z velké části funguje normálně.

Aplikaci MAX nabízí od roku 2025 ruský internetový gigant VK, prezentuje ji jako takzvanou superaplikaci. Ta má uživatelům umožnit vyřídit na jednom místě jak služby státní správy, tak i každodenní věci, například objednání jídla. Koncept je podobný aplikacím WeChat nebo Alipay, které jsou velmi rozšířené v Číně. VK uvádí, že aplikace měla na konci loňského prosince 75 milionů uživatelů. Někteří Rusové ale uvádějí, že si aplikaci stáhli pod tlakem zaměstnavatelů, píše agentura AFP.

Na rozdíl od aplikací WhatsApp či Telegram nepoužívá aplikace MAX koncové šifrování. To je bezpečnostní technologie, díky níž si mohou zprávy přečíst pouze odesílatel a příjemce, zatímco třetí strany k nim mají výrazně ztížený přístup. Ruská vláda navíc od září 2025 nařídila výrobcům, aby aplikaci MAX automaticky instalovali do všech nových telefonů a tabletů prodávaných v Rusku.

