Meta kupuje čínský start-up Manus, posílí v oblasti pokročilé AI

Americká společnost Meta Platforms, která mimo jiné vlastní sociální síť Facebook, koupí čínský start-up Manus, sídlící v Singapuru a zabývající se umělou inteligencí (AI). Meta se tak snaží urychlit snahy o integraci pokročilé AI do svých platforem, mezi které patří také WhatsApp či Instagram. Meta to oznámila v noci na úterý.
Finanční podmínky transakce nebyly zveřejněny, agentura Reuters s odvoláním na informovaný zdroj uvedla, že dohoda ohodnocuje čínskou firmu na dvě až tři miliardy dolarů (41,2 miliardy až 61,8 miliardy korun).
Společnost Manus bývala označována za další čínský DeepSeek. Letos na sebe strhla lavinu pozornosti, když na síti X oznámila, že vyvinula prvního univerzálního AI agenta na světě, což je systém schopný samostatně se rozhodovat a plnit úkoly, aniž by potřeboval tolik pokynů jako běžné chatboty. Firma tvrdí, že výkon jejího AI agenta převyšuje výkon DeepResearch od OpenAI a má strategické partnerství s čínskou společností Alibaba, se kterou spolupracuje na svých AI modelech.
Meta potvrdila, že systém od Manus je schopen samostatně provádět složité úkoly, jako jsou průzkumy trhu, programování a analýza dat. Dodala, že bude provozovat a prodávat službu Manus a integruje ji do svých spotřebitelských a obchodních produktů, včetně Meta AI.
Technologické giganty jako Meta zvyšují investice do AI prostřednictvím strategických akvizic a najímání talentů, aby se vypořádaly s tvrdou konkurencí v odvětví. Meta již letos investovala do Scale AI. Investice ocenila tento start-up, který pomáhá připravovat data pro trénování AI, na 29 miliard dolarů a jeho 28letý generální ředitel Alexandr Wang se připojil k Metě.
Manus podporuje jeho mateřská společnosti Beijing Butterfly Effect Technology. Letos podle médií získal od investorů 75 milionů dolarů, což firmu ocenilo na 500 milionů dolarů. Manus patří mezi řadu čínských firem, které se v posledních letech usadily v Singapuru, protože sázejí na to, že přesun do tohoto obchodně orientovaného městského státu sníží riziko narušení jejich činnosti v souvislosti s geopolitickým napětím mezi Čínou a Spojenými státy.
ŽIVĚ„Je to Babišova vláda, ne Pavlova,“ tlačí Macinka na ministerský post pro Turka
Předseda Motoristů Petr Macinka nadále předpokládá, že premiér Andrej Babiš (ANO) navrhne čestného prezidenta Motoristů a poslance Filipa Turka na ministra životního prostředí. Řekl to v České televizi. Turek se podle něj s Babišem sešel už před Vánoci, všichni tři to mají v plánu začátkem ledna. Jediným kandidátem na šéfa resortu zůstává podle Macinky Turek.
V 80 letech zemřela Bégam Chálida Zijáová, někdejší první premiérka Bangladéše
Ve věku 80 let zemřela po dlouhé nemoci někdejší bangladéšská premiérka Bégam Chálida Zijáová, která se v roce 1991 stala první ženou v čele tamní vlády. Její trpká rivalita s další bývalou premiérkou, šajch Hasínou Vadžídovou, utvářela po celou generaci politiku této asijské země. Informovaly o tom v úterý tiskové agentury s odvoláním na oznámení Bangladéšské nacionalistické strany (BNP).
Saúdská Arábie podnikla vzdušný úder v jemenském přístavu Mukallá
Koalice vedená Saúdskou Arábií v Jemenu v úterý podnikla omezený vzdušný úder v přístavu Mukallá, cílem byla podle jejího vyjádření zahraniční vojenská podpora separatistům na jihu země. Saúdská Arábie minulý týden vyzvala separatisty podporované Spojenými arabskými emiráty (SAE), aby se stáhli z provincií Hadramaút a Mahra, které tento měsíc ovládli.
Pětiletí mniši vstávají ve čtyři. Brutální režim v Bhútánu popisuje Pavla Gomba
Dětský fond OSN (UNICEF) už přes 50 let pomáhá v Bhútánu se vzděláváním, výživou nebo ochranou dětí. Ředitelka české pobočky UNICEF Pavla Gomba zemi několikrát navštívila a považuje ji za jedinečnou. Například v tom, jak velmi rychle se vyvíjí, přičemž se snaží udržet místní tradice. „Neznám jiný stát, kde by lidé byli tak hrdí na svou zemi a opravdu upřímně, nefalšovaně měli rádi svého krále.“
Trump znovu útočí na šéfa Fedu a hrozí mu žalobou
Americký prezident Donald Trump v pondělí opět pohrozil, že by mohl podat žalobu na předsedu americké centrální banky (Fed) Jeromeho Powella za to, co nazval „hrubou nekompetentností“ v souvislosti s Powellovým vedením renovace sídla centrální banky ve Washingtonu. V noci na úterý o tom informovala agentura Reuters.