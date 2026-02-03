Walmart překonal tržní hodnotu bilion dolarů, za poslední rok jeho akcie značně rostly

Společnost Walmart při úterním obchodování jako první maloobchodní řetězec překonala tržní hodnotu bilion dolarů (20,6 bilionu korun). Zařadila se tak po bok technologických gigantů jako Nvidia nebo Alphabet. Za posledních 12 měsíců akcie Walmartu přidaly 28 procent.
Hlavní akciové indexy v úterý zaznamenaly pokles. Souvisí to s nervozitou ohledně možné přemrštěnosti aktuálního ohodnocení technologických společností, zejména v souvislosti s umělou inteligencí (AI).
Index technologického trhu Nasdaq Composite vykázal pokles o 1,43 procenta na 23 255,19 bodu. Dow Jonesův index, který zahrnuje akcie třicítky předních amerických podniků, se snížil o 0,34 procenta na 49 240,99 bodu. Širší index S&P 500 odepsal 0,84 procenta a obchodování uzavřel na 6917,81 bodu.
„Na trhu je draho a očekávání jsou opravdu vysoká. Mnoho oblastí, zejména kolem AI, je oceněno za dokonalost. To nás dostalo do nervózního prostředí,“ řekl správce investičního portfolia John Campbell ze společnosti Allspring Global Investments.
Walmart nedávno přesunul své akcie z newyorské burzy NYSE na akciový trh Nasdaq, kde se obchodují zejména akcie technologických společností. Walmart to odůvodnil růstem významu internetového prodeje a „silnou shodou mezi hodnotami Walmartu a Nasdaq“, mezi které řadí mimo jiné technologicky pokrokový přístup a zaměření na inovace.
V posledních pěti letech tento maloobchodní řetězec rozšířil svůj on-line sortiment na více než půl miliardy položek, zavedl doručování do jedné hodiny, vytvořil službu Walmart+ jako konkurenci Amazon Prime a vybudoval inzertní služby v hodnotě čtyř miliard dolarům, které mu výrazně navýšily marže.
Americký dolar v úterý na devizových trzích oslabil. Kolem 21:10 SEČ dolarový index, který sleduje výkon dolaru ke koši šesti předních světových měn, klesal o 0,19 procenta na 97,451 bodu. Dolar nicméně zpevňoval vůči japonskému jenu, a to o 0,17 procenta na 155,779 JPY. Euro vůči jenu ve stejnou dobu posilovalo o 0,36 procenta na 184,035 JPY. Euro k dolaru zpevňovalo o 0,21 procenta na 1,114 dolaru.
Walmart je americká nadnárodní maloobchodní společnost, která provozuje řetězec hypermarketů, diskontních obchodních domů a obchodů s potravinami ve Spojených státech a dalších 19 zemích světa.
ŽIVĚ"Znárodněme volby!" vyzval Trump republikány, aby převzali kontrolu nad hlasovacími postupy
Americký prezident Donald Trump apeloval na republikány, aby znárodnili volby. Také by podle něj měli ovládnout kontrolu nad hlasovacími postupy ve Spojených státech. Šéf Bílého domu tvrdí, že ve volbách hlasují lidé, kteří nemají americké občanství, a ovlivňují jejich výsledky. Trump neupřesnil, jakým způsobem by podle něj měla jeho strana volby znárodnit, píší média.
Konec částečného amerického shutdownu. Sněmovna reprezentantů schválila nutný zákon
Americká Sněmovna reprezentantů v úterý večer přijala návrh zákona zajišťující další financování federální vlády. Ukončila tím od soboty trvající částečný shutdown, tedy omezení chodu některých federálních úřadů. Zákon, který podle agentury AP stanoví výdaje v hodnotě přibližně 1,2 bilionu dolarů (24,7 bilionu korun), musí ještě podepsat americký prezident Donald Trump.
ŽIVĚ"Extrémní případ buranství." Hřib se při jednání o nedůvěře vládě opřel do Macinky
Zprávy ministra zahraničí Petra Macinky (Motoristé) pro prezidenta Petra Pavla jsou extrémním případem buranství v politice, řekl v úterý ve sněmovně Zdeněk Hřib (Piráti). Předseda Pirátů vystoupil jako první z opozičních řečníků zhruba po osmi hodinách od zahájení jednání o vyslovení nedůvěry vládě. Do té doby z opozice hovořil jen v úvodu předseda ODS Martin Kupka za navrhovatele schůze.
Nejsou na tebe moc mladé, Miro? Epstein si v intimní konverzaci dobíral Ficova muže
Nově zveřejněné dokumenty z takzvaných Epsteinových spisů odhalují detaily komunikace mezi odsouzeným sexuálním delikventem a bývalým slovenským ministrem zahraničí Miroslavem Lajčákem. Zprávy se dotýkají mladých žen, politických vazeb i zákulisních jednání. Lajčák tvrdí, že jeho vztah s Epsteinem byl pouze o slovech, nikoli o činech či nelegálních aktivitách. A že si na události už nepamatuje.
ŽIVĚV Charkově řeší následky ruských nočních útoků. Dron mezitím zasáhl bytový dům
Sedm lidí v úterý odpoledne v Charkově utrpělo středně těžká zranění, když ruský dron trefil bytový dům na sídlišti. Oznámily to úřady ve druhém největším ukrajinském městě, které se v silných mrazech snaží vypořádat s následky nočních ruských úderů na energetické objekty. Bez dodávek tepla po nich zůstalo 853 obytných domů. Bez tepla bylo asi 105 tisíc lidí, uvedl starosta Ihor Terechov.