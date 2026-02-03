Konec částečného amerického shutdownu. Sněmovna reprezentantů schválila nutný zákon

Americká Sněmovna reprezentantů v úterý večer přijala návrh zákona zajišťující další financování federální vlády. Ukončila tím od soboty trvající částečný shutdown, tedy omezení chodu některých federálních úřadů. Zákon, který podle agentury AP stanoví výdaje v hodnotě přibližně 1,2 bilionu dolarů (24,7 bilionu korun), musí ještě podepsat americký prezident Donald Trump.
Sněmovna reprezentantů tímto hlasováním přijala 11 ze 12 ročních rozpočtových zákonů, které schvalují většinu vládních výdajů pro rozpočtový rok končící 30. září pro úřady zabývající se obranou, zdravotnictvím, vzděláváním i dalšími oblastmi. Provizorně také odsouhlasila financování ministerstva vnitřní bezpečnosti do 13. února.
Zákonodárci budou do té doby jednat o možných změnách Úřadu pro imigraci a cla (ICE) spadajícího pod ministerstvo vnitřní bezpečnosti. Po zastřelení dvou Američanů v Minneapolisu federálními agenty i zákrocích ICE, které vyvolaly napříč celou zemí protesty, požadují demokraté větší omezení operací agentů tohoto úřadu.
Návrh, který zajišťuje dlouhodobé financování většiny federálních úřadů, schválil před začátkem shutdownu americký Senát. V úterý pro něj v republikány kontrolované Sněmovně reprezentantů hlasovalo 217 zákonodárců včetně 21 demokratů. Naopak 214 reprezentantů včetně 21 republikánů se vyjádřilo proti.
Končící shutdown podle agentury nevedl k významnému omezení vládních služeb. Minulý nouzový režim federálních služeb, který loni na podzim způsobily spory ohledně financování zdravotní péče, trval rekordních 43 dní a stál americkou ekonomiku přibližně 11 miliard dolarů (asi 225 miliard korun), připomněla agentura Reuters.
ŽIVĚ"Znárodněme volby!" vyzval Trump republikány, aby převzali kontrolu nad hlasovacími postupy
Americký prezident Donald Trump apeloval na republikány, aby znárodnili volby. Také by podle něj měli ovládnout kontrolu nad hlasovacími postupy ve Spojených státech. Šéf Bílého domu tvrdí, že ve volbách hlasují lidé, kteří nemají americké občanství, a ovlivňují jejich výsledky. Trump neupřesnil, jakým způsobem by podle něj měla jeho strana volby znárodnit, píší média.
ŽIVĚ"Extrémní případ buranství." Hřib se při jednání o nedůvěře vládě opřel do Macinky
Zprávy ministra zahraničí Petra Macinky (Motoristé) pro prezidenta Petra Pavla jsou extrémním případem buranství v politice, řekl v úterý ve sněmovně Zdeněk Hřib (Piráti). Předseda Pirátů vystoupil jako první z opozičních řečníků zhruba po osmi hodinách od zahájení jednání o vyslovení nedůvěry vládě. Do té doby z opozice hovořil jen v úvodu předseda ODS Martin Kupka za navrhovatele schůze.
Nejsou na tebe moc mladé, Miro? Epstein si v intimní konverzaci dobíral Ficova muže
Nově zveřejněné dokumenty z takzvaných Epsteinových spisů odhalují detaily komunikace mezi odsouzeným sexuálním delikventem a bývalým slovenským ministrem zahraničí Miroslavem Lajčákem. Zprávy se dotýkají mladých žen, politických vazeb i zákulisních jednání. Lajčák tvrdí, že jeho vztah s Epsteinem byl pouze o slovech, nikoli o činech či nelegálních aktivitách. A že si na události už nepamatuje.
ŽIVĚV Charkově řeší následky ruských nočních útoků. Dron mezitím zasáhl bytový dům
Sedm lidí v úterý odpoledne v Charkově utrpělo středně těžká zranění, když ruský dron trefil bytový dům na sídlišti. Oznámily to úřady ve druhém největším ukrajinském městě, které se v silných mrazech snaží vypořádat s následky nočních ruských úderů na energetické objekty. Bez dodávek tepla po nich zůstalo 853 obytných domů. Bez tepla bylo asi 105 tisíc lidí, uvedl starosta Ihor Terechov.
Pátrání, do něhož náhle vešla smrt: sedm otázek k případu muže, který záhadně zmizel
Zpočátku „klasická pátračka“ se během úterka dočkala dramatického zvratu. Už od minulého pátku se pohřešuje Jan Žďárský, který v Praze záhadně zmizel. Z bytu v Gorazdově ulici, kam vedla jedna ze stop po pohřešovaném, se před policií pokusil utéct podezřelý muž, skok z okna ale nepřežil. Pátrání proto nadále pokračuje. Zde jsou klíčové otázky a odpovědi k případu, který stále čeká na rozuzlení.