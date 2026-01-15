Výrobce čipů TSMC vydělal rekordní sumu, sází na rozmach umělé inteligence

Společnost Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) ve čtvrtém kvartálu loňského roku zvýšila čistý zisk o 35 procent na rekordních 505,7 miliardy tchajwanských dolarů (asi 334 miliardy korun). S dalším růstem firma počítá i letos, oznámila ve čtvrtek. TSMC je hlavním světovým výrobcem pokročilých čipů, včetně těch pro umělou inteligenci (AI), a hlavním dodavatelem americké firmy Nvidia.
Zisk vzrostl dvojciferným procentním tempem už sedmé čtvrtletí za sebou. Analytici podle společnosti LSEG očekávali zisk 478,4 miliardy tchajwanských dolarů. Výnosy se zvýšily o 20,5 procenta na 1,05 bilionu dolarů a rovněž překonaly očekávání, uvedla agentura Reuters.
Společnost upřesnila, že vyspělé čipy vytvořené sedminanometrovou a menší technologií tvořily ve čtvrtletí 77 procent jejích tržeb z výroby čipů. Za celý loňský rok představovaly tyto čipy 74 procent tržeb, což je nárůst proti 69 procentům v roce 2024. V polovodičovém průmyslu platí, že čím menší je udávaná velikost v nanometrech, tím modernější je technologie. Menší rozměry znamenají, že se do čipu vejde více tranzistorů, díky čemuž jsou čipy rychlejší a zároveň energeticky úspornější.
Firma dodala, že vzhledem k celosvětovému prudkému růstu zájmu o AI by výnosy za letošní první čtvrtletí mohly meziročně vzrůst o 40 procent na 35, 8 miliardy amerických dolarů (přes 746 miliard korun). Za celý letošní rok pak TSMC očekává zvýšení kapitálových výdajů o 37 procent na 56 miliard dolarů.
Obchodní politika amerického prezidenta Donalda Trumpa a hrozba uvalení cel na polovodiče vyvolaly v globálním odvětví čipů značkou nejistotu. Ta ale zatím nijak vážně neovlivnila rostoucí zisky související s rozkvětem AI. Tchaj-wan ve čtvrtek naznačil, že by už brzy mohla být uzavřena dohoda o clech se Spojenými státy. Vývoz z Tchaj-wanu do USA nyní podléhá 20procentnímu clu, nevztahuje se však na čipy.
Loni v březnu TSMC oznámila, že plánuje v USA investovat 100 miliard dolarů. Tato investice doplní už slíbených 65 miliard pro tři továrny ve státě Arizona, z nichž jedna už je v provozu.
TSMC je největším smluvním výrobcem čipů na světě a zároveň firmou s nejvyšší tržní hodnotou s akciemi na burze v Asii. Její tržní kapitalizace dnes činí zhruba 1,4 bilionu dolarů, což je více než dvojnásobek kapitalizace jejího jihokorejského konkurenta Samsung Electronics. Akcie TSMC loni zpevnily o 44 procenta a překonaly tak růst širšího trhu, který činil 25,7 procenta. Od začátku letošního roku vykazují růst asi o devět procent.
Celá galaxie a nic v ní. Otevřené světy jsou pro hráče často nafouknutá nuda, říká Möwald
Zatímco dříve byl otevřený svět znakem technologického i designového posunu, dnes se stal běžnou součástí velkých her. Herní novinář Jaromír Möwald v podcastu Krotitelé bossů vysvětluje, proč tento koncept ne vždy funguje a kdy se z něj stává spíš překážka než výhoda.
Elvis vstává z mrtvých. Unikátní film nabízí dosud neviděné záběry z jeho koncertů
Nový koncertní snímek dokumentuje slavnou éru, během níž legendární Elvis Presley žil a vystupoval v Las Vegas. Režisér Baz Luhrmann objevil jedinečný a dosud nezveřejněný materiál v rámci příprav na natáčení hraného filmu Elvis a sestříhal z něj stominutový hudební zážitek. Do českých kin film vstoupí 26. února.
Přes třikrát víc než nových. Trh s ojetinami v Česku kvete, průměrná cena překročila nečekanou hranici
V loňském roce se v Česku prodalo 248 719 nových osobních aut. Ojetých vozů se přitom prodalo více než třikrát tolik – celkem 847 677. Čísla ukazují, že ojetý trh stále dominuje a pro mnoho řidičů je hlavní cestou, jak se k autu dostat. Průměrná cena ojetiny přitom roste.
ŽIVĚPo středečních 19 hodinách se sněmovna vrací k jednání o důvěře vládě
Sněmovna obnovila ve čtvrtek dopoledne jednání o důvěře vládě ANO, SPD a Motoristů. Zatím trvalo 19 hodin. Do rozpravy bylo přihlášeno ještě 23 poslanců z původních šesti desítek. K hlasování se tak členové dolní parlamentní komory dostanou nejdříve odpoledne. Rozhodování o osudu kabinetu Andreje Babiše (ANO) by mohly oddálit také povinné pravidelné ústní interpelace, které mají začít ve 14:30.
ŽIVĚSlunce se o víkendu ukáže spíš jen na horách, v nížinách se čeká mlha a náledí
V příštích dnech se do Česka vrátí inverzní ráz počasí. O víkendu se objeví mlhy, které budou často mrznoucí. Slunce se ukáže převážně jen na horách, v neděli se místy vyjasní i v nížinách. Nejvyšší teploty vystoupí lehce nad nulu, někde bude mrholit nebo slabě sněžit. Vyplývá to z aktuálních informací na webu Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).