Čipy jako nejlepší byznys. Jejich výrobce Nvidia překonal hodnotu pěti bilionů dolarů

Krátce po zahájení středečního obchodování akcie firmy stouply až na 210,9 USD. Ve srovnání s předchozím dnem si připisovaly 4,91 procenta. Od spuštění ChatGPT v roce 2022 akcie firmy stouply dvanáctinásobně. Může za to šílenství kolem AI, které vyvolalo obrovský zájem o její čipy.
Překonání nového milníku podtrhuje, jak velké změny přináší současný rozkvět AI, který mnozí označují za největší technologický zlom od chvíle, kdy spoluzakladatel Applu Steve Jobs představil první iPhone před osmnácti lety. Právě díky úspěchu iPhonu se Apple postupně stal první veřejně obchodovanou firmou na světě, jejíž hodnota přesáhla jeden, dva a nakonec i tři biliony dolarů.
Na trhu se však již objevují i obavy z možné bubliny v odvětví AI. Na začátku tohoto měsíce představitelé Bank of England upozornili na rostoucí riziko, že ceny technologických akcií, které rostou díky zájmu o AI, by mohly prudce klesnout. Podobně se vyjádřila i šéfka Mezinárodního měnového fondu.
Akcie Nvidie posilují po řadě nedávných oznámení, která upevnila její dominantní postavení v oblasti AI. V úterý generální ředitel firmy Jensen Huang informoval o objednávce čipů za 500 miliard USD. Nvidia také oznámila partnerství s firmou Uber v oblasti robotických taxi a investici jedné miliardy USD do společnosti Nokia. Tyto firmy plánují spolupracovat na technologii 6G. Nvidia rovněž spolupracuje s americkou vládou na vytvoření sedmi nových superpočítačů s AI.
Podle dokumentů pro regulační úřady a výpočtu agentury Reuters má při současné ceně akcií podíl Huanga ve společnosti hodnotu zhruba 179,2 miliardy USD. Podle žebříčku miliardářů sestavovaného časopisem Forbes je tak osmým nejbohatším člověkem na světě. Huang se narodil na Tchaj-wanu, ale od devíti let vyrůstal v USA. Firmu Nvidia vede od jejího založení v roce 1993.