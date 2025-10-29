Čipy jako nejlepší byznys. Jejich výrobce Nvidia překonal hodnotu pěti bilionů dolarů

Ekonomika

Americký výrobce čipů Nvidia se stal první firmou na světě, jejíž tržní hodnota dosáhla pěti bilionů USD (104,5 bilionu korun). Nvidia stojí v čele světového trhu s čipy pro umělou inteligenci a výrazně těží z prudkého růstu zájmu o tuto technologii, uvedla agentura Reuters. Nvidia již byla první firmou, která překonala hranici čtyř bilionů USD, a to letos v červenci.
Krátce po zahájení středečního obchodování akcie firmy stouply až na 210,9 USD. Ve srovnání s předchozím dnem si připisovaly 4,91 procenta. Od spuštění ChatGPT v roce 2022 akcie firmy stouply dvanáctinásobně. Může za to šílenství kolem AI, které vyvolalo obrovský zájem o její čipy.

Překonání nového milníku podtrhuje, jak velké změny přináší současný rozkvět AI, který mnozí označují za největší technologický zlom od chvíle, kdy spoluzakladatel Applu Steve Jobs představil první iPhone před osmnácti lety. Právě díky úspěchu iPhonu se Apple postupně stal první veřejně obchodovanou firmou na světě, jejíž hodnota přesáhla jeden, dva a nakonec i tři biliony dolarů.

Na trhu se však již objevují i obavy z možné bubliny v odvětví AI. Na začátku tohoto měsíce představitelé Bank of England upozornili na rostoucí riziko, že ceny technologických akcií, které rostou díky zájmu o AI, by mohly prudce klesnout. Podobně se vyjádřila i šéfka Mezinárodního měnového fondu.

