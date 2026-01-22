V Japonsku pozastavili znovuzprovoznění největší jaderné elektrárny na světě

V Japonsku po několika hodinách pozastavili restart největší jaderné elektrárny na světě. Reaktor je ale stabilní, sdělil mluvčí firmy Tokyo Electric Power Company Holdings (TEPCO), která zařízení provozuje.
Firma uvedla jaderný reaktor v elektrárně Kašiwazaki-Kariwa do provozu ve středu, a to navzdory přetrvávajícím obavám veřejnosti. Učinila tak poprvé od katastrofy v jaderné elektrárně Fukušima v roce 2011, po které Japonsko jaderné reaktory načas odpojilo.
„Při uvádění reaktoru do provozu se spustil alarm monitorovacího systému (...) a provoz je v současné době pozastaven,“ sdělil agentuře AFP mluvčí společnosti TEPCO Takaši Kobajaši.
„Reaktor je stabilní a nedochází k žádnému úniku radioaktivity do okolí,“ řekl. Společnost TEPCO v současné době vyšetřuje příčinu incidentu a zatím není schopna oznámit, kdy bude provoz obnoven, dodal mluvčí.
Firma restart původně plánovala na úterý. O den ho odložila, protože o víkendu byl zjištěn technický problém související s alarmem reaktoru. Situaci se podle firmy podařilo vyřešit v neděli.
Na začátku ledna předalo společnosti TEPCO a japonskému úřadu pro jadernou regulaci několik sdružení petici proti znovuzprovoznění elektrárny s téměř 40 tisíci podpisy. Zdůrazňují v ní, že elektrárna se nachází v seismicky aktivní oblasti, kde v roce 2007 došlo k silnému zemětřesení.
Japonsko uzavřelo všechny své jaderné reaktory po trojité katastrofě – zemětřesení, mohutné vlně cunami a jaderné havárii ve Fukušimě v březnu 2011. Od roku 2015 země začala znovu uvádět do provozu jen ty reaktory, které splnily přísnější požadavky na bezpečnost.
Havárie ve Fukušimě měla dalekosáhlé dopady, například německá vláda tehdy kvůli katastrofě zásadně změnila postoj k jaderné energetice. Kancléřka Angela Merkelová krátce po havárii oznámila, že Německo postupně všechny jaderné bloky uzavře. Poslední tři jaderné elektrárny Němci odpojili od sítě v roce 2023, energii z jádra tak Německo přestalo vyrábět po více než 60 letech.
ŽIVĚDokumenty k ukončení války na Ukrajině jsou takřka hotové, řekl Zelenskyj
Dokumenty k ukončení války na Ukrajině jsou takřka hotové a Rusko musí být připraveno tuto válku ukončit. V projevu na Světovém ekonomickém fóru (WEF) ve švýcarském Davosu to dnes prohlásil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, který předtím zhruba hodinu jednal s americkým prezidentem Donaldem Trumpem.
"Los milmillonarios." Real Madrid znovu překonal vlastní rekord v příjmech
Španělský celek je potřetí za sebou nejvýdělečnějším fotbalovým klubem na světě.
Volkswagen se zbavuje příliš drahých manažerů. Zruší pozice ve vedení včetně Škody Auto
Škoda Auto a další značky skupiny (Volkswagen, Seat/Cupra, Volkswagen Užitkové vozy) mění svou vrcholovou strukturu. Nová představenstva budou menší, výroba, vývoj a nákup se bude řídit z Německa. Podle firmy to má přinést do roku 2030 úspory až jedné miliardy eur. Změny začnou platit od ledna a postupně se plně implementují do léta.
Zadržení čínského občana je vážnější věcí než předvolání velvyslance, prohlásil Babiš
Zadržení čínského občana kvůli špionáži v ČR je vážnější věcí než třeba předvolání velvyslance, řekl ve čtvrtek po jednání s odbory premiér Andrej Babiš (ANO). Zpochybnil práci ministerstva zahraničních věcí pod vedením Jana Lipavského (za ODS) při prodlužování akreditace, pokud je pravdivá informace serveru Seznam Zprávy, že zadržený je novinářem.
ŽIVĚTrumpova prohlášení jsou jako arabský bazar, míní prezident Pavel
Nevyzpytatelné chování amerického exprezidenta Donalda Trumpa nelze hodnotit jen negativně a nemělo by být vnímáno jako hrozba, míní prezident Petr Pavel. Jeho politický styl přirovnal k "arabskému bazaru", který provází smlouvání cen. Může sice šokovat, ale často vede k výsledkům, jež podle Pavla Evropu přiměly jednat, zejména v otázkách bezpečnosti a obrany, řekl při debatě ze studenty.