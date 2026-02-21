Trump oznámil okamžité zvýšení globálního cla, které ještě ani nezačalo platit

Americký prezident Donald Trump v sobotu na své sociální síti Truth Social uvedl, že s okamžitou platností zvyšuje své nové clo na dovoz do Spojených států ze všech zemí z deseti na 15 procent.
Nejvyšší soud USA v pátek označil za nezákonná plošná globální cla, která Trump v minulosti uvalil na základě zákona o mezinárodních mimořádných hospodářských pravomocích (IEEPA) z roku 1977. Trump verdikt označil za ostudný a oznámil, že zavádí nová desetiprocentní globální cla podle článku 122 amerického obchodního zákona. Opatření mělo vstoupit v platnost v úterý.
„Jako prezident Spojených států amerických s okamžitou platností zvyšuji celosvětové clo ve výši deset procent pro země, z nichž mnohé po desetiletí bez náhrady 'okrádaly' USA (dokud jsem nepřišel já!), na plně povolenou a právně prověřenou úroveň 15 procent,“ napsal Trump v příspěvku na Truth Social.
Podle článku 122 obchodního zákona z roku 1974 může prezident zavádět nová cla ve výši až 15 procent s maximální délkou platnosti 150 dní. Případné prodloužení musí schválit Kongres. Trump v sobotu uvedl, že během tohoto období bude jeho administrativa pracovat na zavedení nových a „právně přípustných“ cel.
Nejvyšší soud v pátek rozhodl, že Trump překročil své pravomoci, neboť při zavedení plošných cel na základě zákona, který se vztahuje na mimořádné situace, potřeboval souhlas Kongresu.
UFO pod kontrolou armády. Co se stalo ve stínech lesa v Rendleshamu
Konec roku 1980. Na přísně střežené americké základně v Británii se vojáci setkávají s neznámým objektem. Zanechává stopy, měřitelnou radioaktivitu a je zdokumentován na audiozáznamu i v úředním memorandu zástupce velitele. Navzdory snahám o utajení a zastrašování svědků se incident stal nejlépe doloženým případem UFO, jehož děsivá specifika otřásají základy lidského poznání.
Účinná zbraň, nebo továrna na fráze? Europoslanci volají po akčnějším parlamentu
Evropský parlament schvaluje kromě nařízení a směrnic také nezávazná usnesení neboli rezoluce, díky kterým se snaží prosazovat svá témata a tlačit na komisi, státy EU nebo mimoevropské režimy. Ani samotní europoslanci se ale neshodnou, jak velký dopad reálně mají.
ŽIVĚ"Díky všem, kteří se nenechali otrávit." Pavel poděkoval Čechům za podporu Ukrajiny
Prezident Petr Pavel poděkoval v sobotu na shromáždění k čtvrtému výročí ruské agrese na Ukrajinu Čechům za podporu země v boji s Ruskem. Jaký bude mír, ovlivní budoucnost Evropy na dlouhou dobu, řekl na pražském Staroměstském náměstí. Dění na Ukrajině podle prezidenta nemůže Čechy nechat lhostejnými, protože něco podobného zažili. Vyzval vládu k podpoře Ukrajiny do doby, než bude v zemi mír.
Voborníková: baletka, která ztratila ladnost. Její podpora Ukrajině vyvolala rozruch
Český biatlon má další olympijskou medailistku. Senzačním způsobem si v italské Anterselvě dojela pro bronz v závodu s hromadným startem pětadvacetiletá Tereza Voborníková. Dívka, která k biatlonu nebyla předurčená, začala s ním až ve čtrnácti letech.
Jílkovi útok na další medaili nevyšel. Byl mezi těmi, kteří zaspali nástup
Metoděj Jílek třetí medaili na olympiádě v Miláně nezískal. Po triumfu ze závodu na 10 kilometrů a stříbru z poloviční trati si český rychlobruslař dělal ambice i v klání s hromadným startem, jenže skončil až čtrnáctý.