Starší byty koncem roku zdražily. Nejen v Praze, ale i v levnějších regionech

Starší byty v ČR zdražily v posledním čtvrtletí loňského roku v průměru o 19 procent na 81 104 korun za metr čtvereční. Proti loňskému třetímu čtvrtletí jejich ceny vzrostly průměrně o tři procenta. Vyplývá to z analýzy realitní platformy FérMakléři.cz.
Starší byty podle ní zdražovaly v meziročním i mezičtvrtletním srovnání ve všech velkých městech. Nejvíce proti čtvrtému čtvrtletí roku 2024 zdražily byty v Ústí nad Labem, a to o 29 procent. V mezičtvrtletním srovnání ceny rostly od jednoho do čtyř procent.
Nejdražší byty byly tradičně v Praze, kde se ke konci loňského roku prodával metr čtvereční v průměru za 151 085 korun, tedy o 11 procent dráže než ve stejném období roku 2024. Druhým nejdražším městem bylo Brno s průměrnou cenou 118 040 korun za metr čtvereční, která byla meziročně vyšší o desetinu. Při těchto cenách stál v Praze starší byt o rozloze 80 metrů čtverečních 12,1 milionu korun, tedy o 1,2 milionu korun více než ke konci roku 2024. V Brně, kde stejně velký byt stál 9,44 milionu korun, se ceny meziročně zvýšily o zhruba 894 000 korun.
Nejrychlejší růst cen byl ale podle analýzy patrný v tradičně levnějších regionech. V Ústí nad Labem starší byty v průměru meziročně zdražily téměř o třetinu na 49 002 korun za metr čtvereční a v Ostravě pak o více než pětinu na 64 697 korun za metr čtvereční. Nejmenší meziroční nárůsty cen starších bytů byly kromě Brna zaznamenány v Českých Budějovicích a Olomouci, kde se ceny změnily o desetinu.
V Hradci Králové průměrná cena činila 93.190 korun za metr čtvereční, tedy o 16 procent více než před rokem. V Plzni se cena zvýšila na 83 956 korun za metr čtvereční, což odpovídá meziročnímu růstu o 14 procent.
V mezičtvrtletním srovnání rostly ceny starších bytů v závěru roku 2025 podle analýzy v jednotkách procent. V Praze se proti předchozímu čtvrtletí jednalo o procentní nárůst, tedy stejně jako v Brně, Plzni a Olomouci. V Hradci Králové vzrostly ceny mezičtvrtletně o tři procenta a v Českých Budějovicích o dvě procenta. Stejně jako v meziročním srovnání rostly ceny nejvíce i mezičtvrtletně v Ústí nad Labem a v Ostravě. Cena starších bytů tam proti třetímu čtvrtletí roku 2025 vzrostla o čtyři procenta.
ŽIVĚMoldavané se zlobí, kousek od hranic s Ukrajinou našli trosky ruského dronu
Ministerstvo zahraničí v Kišiněvě označilo narušení moldavského prostoru ruským dronem za "hrozbu národní bezpečnosti a narušení územní celistvosti země".
Jste mrtví? Lidé jsou tak osamělí, že se jich nová aplikace ptá, zda jsou naživu
Stále více lidí se potýká s nepříjemným problémem – nemají ve svém životě nikoho blízkého. Na to se rozhodla reagovat čínská vývojářská společnost Moonscape Technologies a vytvořila novou aplikaci, jejímž účelem je zajistit těmto lidem větší bezpečnost.
Proč děkuje novinář kapitalismu a armádě? Emotivní výpověď z mrznoucího Kyjeva
„Právě jsem projížděl svou čtvrtí v Buči, kde je -12 °C, šedá zamrzlá obloha a v ulicích sněží,“ popisuje známý ukrajinský novinář Ilja Ponomarenko svůj den v Buči na předměstí Kyjeva. A vysvětluje, jak i přes výpadky elektřiny fungují obchody a může si koupit pizzu.
Nemůže to být horší, říkal si Zverev po setu. Na úvod Australian Open musel otáčet
Loňský finalista Alexander Zverev vstoupil do tenisového Australian Open úspěšně. Třetí nasazený Němec porazil v 1. kole Kanaďana Gabriela Dialla 6:7, 6:1, 6:4, 6:2. Příště narazí na domácího Australana Alexeie Popyrina, nebo Francouze Alexandreho Müllera.