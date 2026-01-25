Paneláky na Ústecku, novostavby v Praze. Které byty se v Česku prodávají nejvíce

Ceny panelových bytů se mezikvartálně zvýšily nejrychlejším tempem, dražší jsou ale i novostavby a cihlové byty. Vyplývá to z analýzy portálu Hypox.cz datové společnosti Flat Zone, který zkoumá reálné ceny prodaných bytů ve 2. a 3. čtvrtletí loňského roku.
Mnohým končí životnost, přesto se prodávají dál. Panelové byty ve třetím čtvrtletí loňského roku zdražily na rekordní částku. V Praze se jejich cena vyšplhala nad 120 tisíc korun za metr čtvereční. Nejvíce se však prodávají v Ústeckém kraji – v období od července do září se zde prodalo téměř tisíc paneláků. Zároveň je jejich cena v porovnání se zbytkem Česka poměrně nízká. Zájemce zaplatí za metr necelých 38 tisíc korun.
Levněji je lze pořídit pouze v Karlovarském kraji. Ukazují to data z pravidelné analýzy Hypox Semafor, kterou provádí platforma Flat Zone.
Jak cena, tak počet prodejů bytů v panelových domech zůstávají vysoké i navzdory jejich stáří. Přestože se však životnost mnoha z nich blíží ke konci, není třeba se bát, že by došlo k hromadnému bourání. „Je ale důležitá přiměřená údržba a monitoring obvodových plášťů, střech a vystupujících konstrukcí. Ten dost pokulhává a pro výrazné prodloužení životnosti paneláků by bylo dobré jej zlepšit,“ vysvětluje Andrej Bartók z Katedry betonových konstrukcí a mostů Stavební fakulty Slovenské technické univerzity v Bratislavě.
Cihlové byty znovu zdražují
Zatímco ceny paneláků se naposledy snížily před téměř třemi lety a od té doby vytrvale rostou, cihlové byty zažily propad relativně nedávno, a to loni na jaře. V létě se však ceny znovu obrátily směrem vzhůru.
„Nejvýraznější oživení poptávky bylo patrné v Praze, ve Středočeském a v Jihomoravském kraji, které dlouhodobě patří mezi nejsilnější trhy s cihlovým bydlením,“ informují analytici portálu Hypox. Celkem se v těchto krajích prodalo ve třetím kvartále minulého roku téměř 2100 bytů. V hlavním městě se cena pohybuje okolo 153 tisíc korun za metr, ve zbytku Česka činí bezmála 60 tisíc. Nejlevněji lze cihlové byty koupit opět na Ústecku, na Karlovarsku a na Vysočině.
Nejdražší nadále zůstávají novostavby, které se s průměrnou cenou přesahující 137 tisíc korun na metr dostaly na historické maximum. Ještě více si připlatí lidé v Praze, kde je potřeba mít připraveno v průměru o 30 tisíc za metr čtvereční víc. „Růst cen je tažen především omezenou nabídkou a silnou poptávkou v metropoli. Praha tvořila ve třetím kvartálu minulého roku 48 procent všech prodejů v segmentu novostaveb,“ komentuje data Vít Soural, CEO společnosti Flat Zone.
Novostavby se ovšem ve velkém prodávají po celém Česku, a to víc než ostatní typy bytů. Celkem se v letních měsících prodalo přes 5600 bytů, přičemž téměř čtyři tisíce z nich tvořily prodeje přímo od developera. Kromě Prahy se největší počet transakcí uskutečnil v Jihomoravském a Středočeském kraji.
Nůžky se rozevírají
Analýza ukazuje, že mezi jednotlivými regiony jsou na rezidenčním trhu výrazné rozdíly. Nejlevnější bydlení je k nalezení v panelových domech v Karlovarském kraji, kde se ceny pohybují kolem 35 tisíc korun za metr. Naopak novostavby v centru hlavního města v Praze 1 se prodávají v průměru téměř za 240 tisíc korun za metr, tedy za více než šestinásobek.
ŽIVĚNa Hradě si nevšimli, že už nevládne Fiala? Okamura tepal před schůzkou prezidenta
Pro celou koalici je nepřijatelný návrh společné deklarace, který před dnešním jednáním ústavních činitelů připravil Pražský hrad, prohlásil šéf SPD Tomio Okamura.
Krása zániku. Astronomové nahlédli do „Božího oka“ a spatřili konec světa
Vypadá jako obří zornice upřená z hlubin vesmíru přímo na nás. Helixova mlhovina, přezdívaná „Boží oko“, je ale monumentálním hřbitovem. Nové snímky z teleskopu Jamese Webba odhalují detaily hvězdné agonie v takovém rozlišení, že vědci poprvé vidí to, co za pět miliard let čeká i Slunce a Zemi. Podívejte se, jak hvězdy umírají a jak se z jejich pozůstatků rodí materiál pro vznik nových světů.
"Čeho je moc, toho je příliš." Stáhne Trump imigrační agenty z Minneapolisu?
Americký prezident Donald Trump čelí sílícím výzvám k důkladnému vyšetření okolností sobotního zastřelení 37letého Alexe Prettiho federálními imigračními agenty v Minneapolisu. Petici za podání ústavní žaloby na ministryni vnitřní bezpečnosti Kristi Noemovou mezitím podepsalo dalších osm zákonodárců z řad demokratů. Kritika postupu imigračních agentů zaznívá i od některých republikánů.
Ministr Vojtěch rozjel rošády v čele nemocnic. V Praze i Brně dojde ke sjednocení
Ministerstvo zdravotnictví dnes představilo změny ve vedení několika fakultních nemocnic. Nemocnice Královské Vinohrady a Bulovka v Praze podle něj přejdou od 2. února pod společné vedení Petra Koloucha, který je dosud ředitelem pražské záchranné služby. K podobným změnám dojde i v čele nemocnic v moravské metropoli.
Schumacher už není jen upoután na lůžko a vnímá, co se děje, píše britský deník
Podle britského deníku Daily Mail už není Michael Schumacher jen upoután na lůžko. Legendární jezdec formule 1 prý také rozumí některým věcem, které se kolem něho dějí.