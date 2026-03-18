Slovensko okamžitě omezí prodej nafty, cizinci si za ni připlatí

Slovenská vláda dnes nařídila na 30 dnů omezit prodej nafty a zakázala vývoz tohoto paliva do zahraničí. Rozhodla rovněž, že řidiči vozidel se zahraniční poznávací značkou budou platit za naftu zvláštní cenu.
Nová cena nafty pro cizince bude stanovena jako průměr ceny tohoto paliva v Česku, Rakousko a v Polsku, kde je nafta nyní dražší než na Slovensku. Opatření, které se nevztahuje na prodej benzinu, začne platit po zveřejnění vládního nařízení ve sbírce zákonů; podle premiéra Roberta Fica se tak stane ve čtvrtek.
Šéf Milionu chvilek to schytal za neobvyklou nabídku. Marek Prchal ji zhodnotil
Svérázný způsob vlastní propagace zvolil mluvčí Milionu chvilek pro demokracii Mikuláš Minář. Aby nalákal odběratele svého osobního blogu, slíbil všem, kteří si „hodí odběr“, cenu: vlastní bakalářskou práci a k tomu navíc promoční řeč. Doprovodil to svou fotografií s vedoucím práce, známým duchovním Tomášem Halíkem. Zatímco na Facebooku sklidil obdiv, na síti X po vlně kritiky post raději smazal.
ŽIVĚ Ruský tanker zůstal opuštěný ve Středozemním moři. Ekologické riziko, varují státy EU
Opuštěný a poškozený ruský tanker Arktik Metagaz, který se volně pohybuje po Středozemním moři, představuje vážné riziko rozsáhlé ekologické katastrofy. V dopise adresovaném Evropské unii to uvedly vlády devíti států včetně Itálie, Španělska a Francie. Ve středu o tom informovaly Reuters a BBC. Plavidlo, na které Spojené státy a Británie uvalily sankce, opustila posádka před dvěma týdny po požáru.
ŽIVĚ Ceny ropy nadále výrazně rostou. Už musel zasáhnout i Trump
Ceny ropy ve středu stále kvůli válce v Íránu značně stoupají. Severomořská ropa Brent se blížila se ke 110 dolarům za barel. Americký prezident Donald Trump na 60 dní pozastaví regulaci lodní přepravy ve snaze usnadnit zásobování ropou. Informoval o tom Bílý dům. Washington v této souvislosti také oznámil zrušení zákazu obchodovat s venezuelskou státní ropnou společností, napsala agentura AP.
Naděje, že Šulc bude fit pro baráž, roste. Lyon ho už posadí na lavičku
Český reprezentant Pavel Šulc se po zranění pro čtvrteční odvetu osmifinále Evropské ligy proti Celtě Vigo vrátí do kádru fotbalistů Lyonu.
ŽIVĚ Ani druhý pokus Jurečkovi nevyšel. Sněmovní výbor ho opět nezvolil za předsedu
Sněmovní sociální výbor ani ve středečním druhém kole volby nezvolil exministra Mariana Jurečku (KDU-ČSL) za svého předsedu. V tajném hlasování ho podpořilo devět z 20 poslanců a poslankyň. V čele výboru je od loňska lidovecká poslankyně Monika Brzesková. První kolo se konalo před měsícem. Po Jurečkově nezvolení výbor volbu přerušil.