18. 3. Eduard
Ekonomika

Slovensko okamžitě omezí prodej nafty, cizinci si za ni připlatí

ČTK

Slovenská vláda dnes nařídila na 30 dnů omezit prodej nafty a zakázala vývoz tohoto paliva do zahraničí. Rozhodla rovněž, že řidiči vozidel se zahraniční poznávací značkou budou platit za naftu zvláštní cenu.

Slovenský premiér Robert FicoFoto: Pool
Nová cena nafty pro cizince bude stanovena jako průměr ceny tohoto paliva v Česku, Rakousko a v Polsku, kde je nafta nyní dražší než na Slovensku. Opatření, které se nevztahuje na prodej benzinu, začne platit po zveřejnění vládního nařízení ve sbírce zákonů; podle premiéra Roberta Fica se tak stane ve čtvrtek.

Mikuláš Minář, Milion chvilek, Praha, 27.9.2020, HN - Radek Vebr
Šéf Milionu chvilek to schytal za neobvyklou nabídku. Marek Prchal ji zhodnotil

Svérázný způsob vlastní propagace zvolil mluvčí Milionu chvilek pro demokracii Mikuláš Minář. Aby nalákal odběratele svého osobního blogu, slíbil všem, kteří si „hodí odběr“, cenu: vlastní bakalářskou práci a k tomu navíc promoční řeč. Doprovodil to svou fotografií s vedoucím práce, známým duchovním Tomášem Halíkem. Zatímco na Facebooku sklidil obdiv, na síti X po vlně kritiky post raději smazal.

Opuštěný a poškozený ruský tanker Arktik Metagaz.
ŽIVĚ Ruský tanker zůstal opuštěný ve Středozemním moři. Ekologické riziko, varují státy EU

Opuštěný a poškozený ruský tanker Arktik Metagaz, který se volně pohybuje po Středozemním moři, představuje vážné riziko rozsáhlé ekologické katastrofy. V dopise adresovaném Evropské unii to uvedly vlády devíti států včetně Itálie, Španělska a Francie. Ve středu o tom informovaly Reuters a BBC. Plavidlo, na které Spojené státy a Británie uvalily sankce, opustila posádka před dvěma týdny po požáru.

Americký prezident Donald Trump.
ŽIVĚ Ceny ropy nadále výrazně rostou. Už musel zasáhnout i Trump

Ceny ropy ve středu stále kvůli válce v Íránu značně stoupají. Severomořská ropa Brent se blížila se ke 110 dolarům za barel. Americký prezident Donald Trump na 60 dní pozastaví regulaci lodní přepravy ve snaze usnadnit zásobování ropou. Informoval o tom Bílý dům. Washington v této souvislosti také oznámil zrušení zákazu obchodovat s venezuelskou státní ropnou společností, napsala agentura AP.

Marian Jurečka (KDU-ČSL) na schůzi Poslanecké sněmovny.
ŽIVĚ Ani druhý pokus Jurečkovi nevyšel. Sněmovní výbor ho opět nezvolil za předsedu

Sněmovní sociální výbor ani ve středečním druhém kole volby nezvolil exministra Mariana Jurečku (KDU-ČSL) za svého předsedu. V tajném hlasování ho podpořilo devět z 20 poslanců a poslankyň. V čele výboru je od loňska lidovecká poslankyně Monika Brzesková. První kolo se konalo před měsícem. Po Jurečkově nezvolení výbor volbu přerušil.

