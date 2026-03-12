Piloti Lufthansy zahájili dvoudenní stávku, zasáhla i spojení s Prahou

Piloti německé letecké společnosti Lufthansa ve čtvrtek minutu po půlnoci zahájili dvoudenní stávku za lepší platy a důchody. Zrušena kvůli ní byla i řada spojů mezi Prahou na jedné a Mnichovem a Frankfurtem nad Mohanem na druhé straně. Navzdory stávce Lufthansa vypraví nejméně polovinu plánovaných letů, na dálkových trasách 60 procent.
Na Blízký východ se bude oba dva dny kvůli íránské válce létat dál. Stávka podle plánu potrvá do pátečních 23:59. Rušení letů se očekává především na největších letištích ve Frankfurtu a v Mnichově. Aerolinky nicméně ubezpečily, že na obou letištích vypraví přinejmenším polovinu letů.
Podle webu pražského Letiště Václava Havla bylo zrušeno šest čtvrtečních letů z Prahy do Mnichova a do Frankfurtu nad Mohanem a šest příletů z těchto destinací. V pátek už jsou zrušeny dva odlety a jeden přílet.
Stávka, která ve čtvrtek začala, je v krátké době už druhou. Čtyřiadvacet hodin stávkovali piloti Lufthansy už 12. února. Podle aerolinek bylo tehdy zrušeno 800 spojů. K pilotům se v únoru přidal i palubní personál z odborového svazu UFO.
Nyní stávkují jen piloti, kterých pracuje v Lufthanse asi 5000. V dceřiné společnosti Lufthansa Cityline požadují stávkující zvýšení platů, v mateřské společnosti a v další dceřiné společnosti Cargo jde pilotům o vyšší příspěvek zaměstnavatele k důchodu. Odboráři očekávají, že následky stávky budou ve srovnání s únorem slabší, zrušeno bude podle jejich odhadu asi 300 letů denně.
Kvůli stávce plánuje Lufthansa vypravit na nezrušených linkách větší letadla. Lety nechá obsluhovat nestávkujícími leteckými společnostmi z koncernu a také zaměstná dobrovolné posádky. Michael Niggemann z vedení společnosti označil dnešní stávku za zbytečnou eskalaci.
„Spolupracuji se Stvořitelem,“ tvrdil Antoni Gaudí. Půjčoval si kostry a držel půsty
Jeho Sagrada Família se loni stala nejvyšším chrámem světa a stále se staví. Práci svérázného Katalánce, adepta na svatořečení, nelze ignorovat - připomíná divotvornou zemi za zrcadlem. Antoni Gaudí měl k průměrnosti daleko - bouřlivák i asketa, vizionář, co se často neobtěžoval s plány a rovnou stavěl. Od smrti muže, jenž přijal celibát a údajně měl mystické schopnosti, letos uplyne 110 let.
ŽIVĚ Tlačte na Putina, ne na nás, vzkázal Zelenskyj Trumpovi
USA by mělo ve svém mírovém úsilí vyvíjet větší tlak na Rusko a nikoli na Ukrajinu. V rozhovoru zveřejněném ve středu s bruselským portálem Politico to prohlásil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Vyzval také lídry Evropské unie, aby připravili náhradní plán, pokud by Maďarsko a Slovensko skutečně zablokovaly dříve dohodnutou unijní půjčku 90 miliard eur (2,2 bilionu Kč).
ŽIVĚ Irák řeší útok na tankery, první zjištění ukazuje na íránské plavidlo s výbušninami
Íránské lodě naložené výbušninami zasáhly v iráckých vodách dva tankery s palivem, které začaly hořet. Irák následně začal s evakuací dvou desítek členů posádky z obou plavidel, napsala ve středu večer agentura Reuters. Jeden člověk při incidentu přišel o život.
Odstraněná socha maršála Koněva bude k vidění v Muzeu paměti XX. století
Socha sovětského maršála Koněva, kterou radnice Prahy 6 nechala před lety odstranit z náměstí Interbrigády, bude vystavená v Muzeu paměti XX. století. Píše to server iROZHLAS.cz. Lidé si ji budou moci prohlédnout zřejmě od začátku příštího roku v Domě pážat na Hradčanech, muzeum tam chystá stálou expozici.
ŽIVĚ Je rozhodnuto: Sněmovna schválila celý státní rozpočet
Sněmovna schválila státní rozpočet na letošní rok se schodkem 310 miliard korun. Jde o první rozpočet, který předložila koaliční vláda ANO, SPD a Motoristů v čele s Andrejem Babišem (ANO). Poslanci během závěrečného schvalování přidali mimo jiné 800 milionů korun na podporu sportu. Koaliční většina odmítla v dílčích hlasováních všech více než 100 opozičních návrhů na přesuny peněz.