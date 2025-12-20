Peníze v rozpočtu chybí. Bude nutné zvýšit schodek, přiznala Schillerová

Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) považuje za pravděpodobné, že se bude muset zvýšit schodek rozpočtu na příští rok. Řekla to České televizi. Návrh připravený předchozím kabinetem Petra Fialy (ODS) počítal s deficitem 286 miliard korun.
Schillerová uvedla, že se při schůzkách s ministry snažila minimalizovat požadavky, například v resortech dopravy či práce a sociálních věcí ale peníze podle ní chybí. O kolik by se schodek mohl zvýšit, nesdělila. Rozpočet připravený předchozí vládou podle ní není reálný a pravdivý.
Premiér Andrej Babiš (ANO) po úterním jednání vlády uvedl, že jeho kabinet by měl projednat návrh státního rozpočtu na příští rok 19. ledna. Česko příští rok zahájí v rozpočtovém provizoriu, které omezuje státní výdaje.
Podle zákona o rozpočtové odpovědnosti je maximální povolený deficit pro příští rok 237 miliard korun. Už návrh Fialova kabinetu počítal s vyšším schodkem, na dodatečných 49 miliard korun se ale vztahovaly výjimky ze zákona. Byly to výdaje na obranu nad dvě procenta hrubého domácího produktu (HDP) a půjčka na stavbu nových bloků jaderné elektrárny Dukovany.
Rozpočtové provizorium bude znamenat, že měsíční výdaje budou omezeny na jednu dvanáctinu celkových výdajů letošního roku. Naposledy v něm Česko fungovalo v roce 2022, kdy Fialova vláda odmítla návrh předchozího Babišova kabinetu a vypracovala rozpočet vlastní. Podle odborníků krátkodobé provizorium neznamená pro zemi zásadní problém. pokud by však trvalo více měsíců, mohlo by omezit investiční aktivitu státu.
Bílé Vánoce ještě nejsou ztracené. Nový model ukázal, kde má na Štědrý den sněžit
Na Štědrý den může v Česku nasněžit i v nižších polohách díky přílivu chladného vzduchu, uvedl nově Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). V současnosti se s nedostatkem sněhu potýkají horská lyžařská střediska, která někdy kvůli vyšším teplotám ani nemohou vyrábět technický sníh.
Zabystřan po senzaci v super-G nedosáhl ve sjezdu na body
Den po senzačním vítězství v superobřím slalomu lyžař Jan Zabystřan ve sjezdu Světového poháru ve Val Gardeně nebodoval a obsadil až 43. místo. Vyhrál Švýcar Franjo von Allmen.
Prohra von der Leyenové a Merze. Summit v Bruselu má nečekaného vítěze
Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová ve čtvrtek řekla, že z bruselského summitu neodejde bez vyřešení dalšího financování Ukrajiny. Po 16hodinovém jednání přišel dramatický závěr: Ukrajina sice dostane 90 miliard eur, ovšem nepůjdou ze zmrazených ruských aktiv, jak někteří evropští lídři navrhovali.
ŽIVĚZastavte čistky Motoristů v Černínském paláci, vyzvali Starostové Babiše
Hnutí Starostové a nezávislí (STAN) ve výzvě předsednictvu vládního hnutí ANO kritizuje reorganizaci na ministerstvu zahraničí pod vedením Motoristů. Struktura úřadu se podle STAN mění narychlo a bez analýz.
Skvělý sjezd. Ledecká byla jen jedenáct setin od stupňů vítězů
Ester Ledecká obsadila šesté místo ve sjezdu SP ve Val d'Isère a vybojovala tak nejlepší výsledek sezony. Vyhrála Rakušanka Cornelia Hütterová.