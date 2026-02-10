Paramount vylepšil svou nepřátelskou nabídku na převzetí Warner Bros

Společnost Paramount Skydance vylepšila nabídku na převzetí firmy Warner Bros. Discovery (WBD) ve snaze přesvědčit akcionáře, aby ji podpořili místo konkurenční nabídky společnosti Netflix. Firmě nabídla odstupné 2,8 miliardy dolarů (bezmála 57 miliard korun), pokud zruší již uzavřenou dohodu s Netflixem.
Zaplatila by také 1,5 miliardy dolarů na poplatcích spojených s refinancováním dluhu Warner Bros. Společnost Paramount to uvedla ve svém úterním sdělení.
Paramount už několik měsíců razantními kroky usiluje o převzetí Warner Bros. Filmová a televizní společnost vedená Davidem Ellisonem byla překvapena, když vedení Warner Bros. vyslovilo souhlas s prodejem svých studií a streamovací služby HBO Max společnosti Netflix. A to za 27,75 USD za akcii, celkem za 82,7 miliardy dolarů. Nyní Paramount svou nabídku zvýšil na 30 dolarů za akcii.
Netflix i Paramount usilují o Warner Bros kvůli jeho předním filmovým a televizním studiím, rozsáhlé knihovně obsahu a významným franšízám, jako je seriál Hra o trůny či filmy o Harrym Potterovi.
Skupina Warner Bros. Discovery vznikla v roce 2022 spojením firem WarnerMedia a Discovery. Do portfolia skupiny patří vedle slavného filmového studia nebo platformy HBO Max také například filmové kanály HBO, Animal Planet či zpravodajská televize CNN. Společnost Paramount Skydance vznikla v letošním roce fúzí mediálních firem Paramount Global a Skydance Media.
Identifikuje se jako muž, ale dnes závodil se ženami. Dobré rozhodnutí, tvrdí o volbě
Švéd Elis Lundholm dnes jako první otevřeně transgender sportovec startoval na zimních olympijských hrách.
„Hučení HDV a po noční čtyři pulky čerta u pulca.“ S uhlím odcházejí i havířské rody
I když byla havířina jedním z nejtěžších řemesel, ve slezských rodinách měla dlouhou tradici. Udržovala se i po několik generací a uhlí dávalo práci nejen mužům, ale i ženám. Tomu je teď konec. S uzavřením Dolu ČSM ve Stonavě tahle letitá historie skončila. A jak to samy rodiny řeší? Reportér deníku Aktuálně.cz s některými z nich mluvil.
"Příšerná premiéra, tragédie." Češi si po zpackaném závodu nebrali servítky
Českým biatlonistům se první individuální závod na letošní olympiádě vůbec nevydařil. A dobře to po vytrvalostním klání věděli.
Evropská komise představila plán na ochranu mladých před kyberšikanou
Evropská komise v úterý představila akční plán na ochranu mladých lidí před kybernetickou šikanou. Jeho součástí je zřízení celoevropské aplikace přizpůsobené pro každou zemi EU, která by pomohla dětským obětem získat přístup k linkám pomoci a hlásit případy zneužívání na internetu. Oznámila to v úterý místopředsedkyně Evropské komise Henna Virkkunenová.
ŽIVĚTOP 09 spustila náborovou kampaň, chce získat nové členy do komunálních voleb
Opoziční TOP 09 spustila kampaň k získání nových členů a kandidátů do podzimních komunálních voleb. Zájemcům se chce otevřít prostřednictvím webu www.62000.cz, který nabízí elektronické cesty k přihlášení se k členství či jiným formám spolupráce. Číslo v názvu kampaně vychází z počtu mandátů, o které na podzim půjde. V říjnu loňského roku měla TOP 09 zhruba 1800 členů.