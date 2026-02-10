Přeskočit na obsah
10. 2.
Ekonomika

Paramount vylepšil svou nepřátelskou nabídku na převzetí Warner Bros

ČTK

Společnost Paramount Skydance vylepšila nabídku na převzetí firmy Warner Bros. Discovery (WBD) ve snaze přesvědčit akcionáře, aby ji podpořili místo konkurenční nabídky společnosti Netflix. Firmě nabídla odstupné 2,8 miliardy dolarů (bezmála 57 miliard korun), pokud zruší již uzavřenou dohodu s Netflixem.

FILE PHOTO: Illustration shows Paramount and Warner Bros logos
Ilustrační foto. Foto: Wikimedia Commons
Zaplatila by také 1,5 miliardy dolarů na poplatcích spojených s refinancováním dluhu Warner Bros. Společnost Paramount to uvedla ve svém úterním sdělení.

Paramount už několik měsíců razantními kroky usiluje o převzetí Warner Bros. Filmová a televizní společnost vedená Davidem Ellisonem byla překvapena, když vedení Warner Bros. vyslovilo souhlas s prodejem svých studií a streamovací služby HBO Max společnosti Netflix. A to za 27,75 USD za akcii, celkem za 82,7 miliardy dolarů. Nyní Paramount svou nabídku zvýšil na 30 dolarů za akcii.

Netflix i Paramount usilují o Warner Bros kvůli jeho předním filmovým a televizním studiím, rozsáhlé knihovně obsahu a významným franšízám, jako je seriál Hra o trůny či filmy o Harrym Potterovi.

Skupina Warner Bros. Discovery vznikla v roce 2022 spojením firem WarnerMedia a Discovery. Do portfolia skupiny patří vedle slavného filmového studia nebo platformy HBO Max také například filmové kanály HBO, Animal Planet či zpravodajská televize CNN. Společnost Paramount Skydance vznikla v letošním roce fúzí mediálních firem Paramount Global a Skydance Media.

