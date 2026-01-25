Přeskočit na obsah
Ekonomika

Ostrovu Bali došla trpělivost s problémovými turisty, chystá se přitvrdit

ČTK

Indonéský ostrov Bali, který je populární turistickou destinací, chystá přísnější pravidla pro zahraniční návštěvníky. Ti tak možná v brzké době budou muset předkládat výpisy z bankovních účtů, zpáteční letenky a podrobné popisy svých cestovních plánů. Informuje o tom agentura DPA.

Bali Indonésie ostrov exotika dovolená
Indonéský ostrov Bali, ilustrační foto.Foto: Reuters
Na přísnější regulaci cestovního ruchu na Bali nyní pracuje místní samospráva. Podle guvernéra tohoto ostrova Wayana Kostera chce mimo jiné zajistit, aby měli turisté dostatek finančních prostředků k pokrytí svých nákladů.

Guvernér již delší dobu zdůrazňuje, že na ostrov by měli mířit především takoví turisté, kteří mají respekt k místní kultuře a náboženským tradicím. V médiích se přitom opakovaně objevují zprávy o návštěvnících Bali, kteří spoře odění pózují v místních chrámech či ve zvýšené míře konzumují alkohol, píše DPA.

„Je důležité stanovit, kteří zahraniční turisté k nám mohou přijet a kteří ne, aby návštěvníci nepůsobili žádné problémy a byli přínosem pro turistický sektor,“ uvedl Koster. „V budoucnosti se soustředíme na kvalitu cestovního ruchu, nikoli na počet návštěvníků,“ dodal.

Bali patří mezi nejoblíbenější turistické destinace v jihovýchodní Asii. Turisty sem lákají krásné pláže s možností surfování, sopky či hinduistické chrámy, ale také relativně nízké ceny a rozvinutá turistická infrastruktura, píše DPA. Podle údajů místní samosprávy loni ostrov se zhruba čtyřmi miliony obyvatel navštívilo více než sedm milionů zahraničních turistů.

S rostoucím počtem turistů přibývají rovněž problémy, jako jsou dopravní zácpy, zvýšené množství odpadků či nedostatek vody. Pro mnoho milovníků Bali se tak tento ostrov v důsledku masové turistiky mění v noční můru, píše DPA.

Místní úřady navíc čím dál častěji hlásí incidenty se zahraničními turisty, kteří v zemi pobývají i po vypršení platnosti víza, nezákonně pracují nebo se chovají neuctivě k místním obyvatelům a náboženským tradicím. Množí se rovněž případy, kdy turisté neuhradí pokuty či náklady na léčbu, upozorňuje DPA.

