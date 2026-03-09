Nezaměstnanost v Česku se drží nad pěti procenty

Míra nezaměstnanosti v Česku v únoru meziměsíčně nepatrně vzrostla o 0,1 procentního bodu na 5,2 procenta. Za zvýšením byl každoroční sezonní nárůst před příchodem jara, informoval v pondělí Úřad práce ČR. Práci si prostřednictvím pracovních úřadů hledalo 381 705 lidí, asi o 3160 více než v lednu. Volných míst přibylo zhruba o 3270 na 89 705.
Loni v únoru nezaměstnanost v Česku činila 4,4 procenta. Bez práce bylo tehdy 326 223 lidí a volných míst 88 062.
„Únor je typicky posledním měsícem před jarním nádechem českého trhu práce, který je provázán s nástupem sezonních prací. (…) Jarní měsíce obvykle vytvářejí více příležitostí, a to zejména pro mužskou část uchazečů o zaměstnání, díky stavebním a výkopovým pracím. I u celkového počtu volných pozic vidíme nárůst o čtyři procenta, příležitostí pro pracovní uplatnění tedy přibývá,“ uvedl ředitel Úřadu práce ČR Roman Chlopčík.
Mezi kraji byla v únoru nejvyšší nezaměstnanost v Ústeckém kraji, kde dosáhla 7,6 procenta, a v Moravskoslezském kraji, kde byla sedmiprocentní. Naopak nejnižší byla v Praze, a to 3,9 procenta. Mezi okresy byla nejvyšší nezaměstnanost na Mostecku a Karvinsku, kde dosáhla 10,4 a 10,3 procenta. Nejnižší podíl nezaměstnaných byl tradičně v okresech Praha-východ, Praha-západ a Rychnov nad Kněžnou, kde se držela míra nezaměstnanosti pod třemi procenty.
Z celkového počtu 89 705 nabízených volných míst prostřednictvím úřadů práce jich bylo nejvíce v Praze, a to 23 057, následně ve Středočeském kraji, kde bylo v nabídce 13 555 míst. Na jedno volné pracovní místo připadalo v Česku v únoru 4,3 uchazeče.
Největší přetlak na pracovním trhu byl na Karvinsku s 20,6 uchazeče na pozici. Nejméně nezaměstnaných v poměru k nabídce míst připadlo v okresech Praha-východ, Praha-západ na Mladoboleslavsku, a to zhruba jeden člověk na jedno volné místo.
Podle evidence úřadu práce mají zaměstnavatelé zájem zejména o stavební dělníky, řidiče nákladních automobilů a tahačů, obsluhu vysokozdvižných vozíků a skladníky, kuchaře, montážní dělníky nebo uklízeče.
Počet lidí v evidenci pracovních úřadů zahrnuje i nezaměstnané, kteří nemohou okamžitě nastoupit do práce. Jsou to například lidé na rekvalifikačních kurzech, nezaměstnané ženy na mateřské dovolené, vězni nebo nezaměstnaní v pracovní neschopnosti. Takzvaných dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15 až 64 let, kteří mohli ihned nastoupit do práce, bylo v Česku v únoru 359 709.
Podporu v nezaměstnanosti pobíralo ke konci února 111 872 lidí, což je 29,3 procenta všech uchazečů o zaměstnání. Je to podobný podíl jako v lednu či loni v únoru. Od letošního ledna může podpora činit až 38 537 korun. Na tuto maximální výši dosáhlo v prvních dvou měsících 5664 uchazečů o zaměstnání. V únoru úřad práce podle předběžných údajů vyplatil na podpoře a rekvalifikacích 1,7 miliardy korun, v lednu to bylo 1,3 miliardy korun.
Vývoj nezaměstnanosti v ČR
leden 2026
únor 2026
Podíl nezaměstnaných (v procentech)
5,1
5,2
Počet nezaměstnaných
378 547 (356 863)
381 705 (359 709)
Počet volných pracovních míst
86 431
89 705
Údaje v závorce uvádějí počet dosažitelných uchazečů od 15 do 64 let, kteří mohou okamžitě nastoupit do práce.
Zdroj: Úřad práce ČR
