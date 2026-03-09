Levnější paliva na dálnicích. Tank ONO staví nové pumpy a překvapuje cenovou politikou

U sjezdu na 41. kilometru dálnice D1 u Divišova vzniká nová čerpací stanice sítě Tank ONO. Firma slibuje stejné ceny jako na svých ostatních pumpách, které bývají o několik korun nižší než na stanicích přímo u dálnic.
U sjezdu na 41. kilometru dálnice D1 na Divišov vyroste letos pumpa sítě levných čerpacích stanic Tank ONO. Vznikne přestavbou bývalé čerpací stanice AS 24, která byla zaměřená především na nákladní dopravu.
Nebude sice stát přímo na hlavním tahu – motoristé dokonce neuvidí totem oblíbené čerpačky přímo z dálnice, místo se nachází necelý kilometr od sjezdu. Kdo ale bude chtít natankovat levněji než na stanicích přímo u „déjedničky“, pravděpodobně si rád zajede.
O pumpy přitom v okolí není nouze. Jen o osm kilometrů blíže k Praze stojí stanice MOL, naopak o čtyři kilometry dál mohou motoristé zastavit u čerpací stanice Shell. Na obou se však v době psaní článku litr benzinu prodával zhruba za 40 až 41 korun, litr nafty byl přibližně o tři koruny dražší.
Tankování přímo u dálnice je zkrátka téměř vždy méně výhodné – celorepublikový průměr se v té době pohyboval kolem 36 korun za litr benzinu a asi 38 korun za litr nafty.
Tank ONO si přitom zakládá na tom, že prodává paliva levněji a nedělá rozdíl mezi pumpami v exponovaných lokalitách a stanicemi v místech s nižší kupní silou. I zde tak plánuje účtovat své plošné ceny, které v době psaní článku činily přibližně 34 korun za litr benzinu a 36 korun za litr nafty.
„Na D1 u Divišova máme v plánu pumpu otevřít koncem roku, zatím se počítá s listopadem nebo prosincem. Čekáme ještě na stavební povolení,“ doplnil Ondra. Pozemky firma koupila loni a vyřízení potřebné administrativy je nyní klíčovou podmínkou pro zahájení další fáze výstavby.
Projekt je součástí širšího plánu společnosti rozšiřovat síť čerpacích stanic právě v blízkosti dálnic, kde bývá obvykle vyšší výtoč paliva.
První z plánovaných stanic má firma otevřít na 63. kilometru dálnice D4 u Letů. Otevření je zatím plánováno na letošní květen.
„Na D4 u Letů počítáme s otevřením v květnu, pokud nevzniknou komplikace,“ uvedl spolumajitel firmy Jiří Ondra. Podle něj práce pokračují podle plánu, konečný termín však bude záviset na průběhu dokončení stavby.
Levné palivo na dálnicích
Proč by expanze firmy měla motoristy potěšit, je zřejmé. Tank ONO drží plošné ceny napříč celou republikou, takže řidiči tankují za stejnou cenu bez ohledu na to, zda zastaví na pumpě v Praze, Rumburku nebo Zádveřicích u Zlína. Síť má v současnosti celkem 46 čerpacích stanic a podle Ondry si chce stejnou cenovou politiku zachovat i u stanic v blízkosti dálnic.
„Ceny budou stejné jako na ostatních čerpacích stanicích, na tom nic měnit nebudeme,“ potvrdil Ondra.
Ohledně další expanze přímo na dálniční síti zatím konkrétní plány nejsou. „Rozvíjet se chceme, ale žádné další konkrétní místo zatím nemáme,“ uvedl spolumajitel. Společnost tak podle něj zůstává otevřená novým příležitostem, konkrétní lokality však zatím nevybírá.
Průměrná výtoč na stávajících čerpacích stanicích Tank ONO činí přibližně 40 tisíc litrů denně. Jakých objemů by mohly dosahovat nové provozy u dálnic, firma zatím odhadovat nechce.
„Odhad u nových čerpacích stanic nedokážu určit, je lepší se nechat překvapit,“ řekl Ondra.
Pro srovnání – průměrná výtoč na stanicích Orlen je podle celorepublikových údajů zhruba třikrát nižší.
Budou stanice i pro elektromobily?
Na mnoha čerpacích stanicích – a to nejen na vytížených dálničních tazích, ale i v méně exponovaných oblastech – provozovatelé instalují dobíjecí stanice pro elektromobily. Často tak činí buď samostatně, nebo ve spolupráci s energetickými firmami.
Tank ONO však v tomto směru zatím větší projekty nepřipravuje. „V letošním roce instalaci dobíjecích stojanů pro elektromobily neplánujeme, zatím o takových aktivitách neuvažujeme. Do budoucna ale změnu nevylučujeme,“ uvedl Ondra.
Stejně jako jiní provozovatelé čerpacích stanic si však i majitelé Tank ONO uvědomují, že samotný prodej paliv dnes nestačí a je důležité nabízet motoristům také doplňkové služby.
Dnes se tak prakticky žádná stanice neobejde bez prodeje kávy, rychlého občerstvení nebo menšího obchodu, někdy dokonce i restaurace. Tu Tank ONO provozuje na sedmi ze svých čerpacích stanic, stejný počet stanic má také automyčku.
Podle Ondry hraje doplňkový prodej stále důležitější roli. „V dnešní době je to nutnost a nezanedbatelný zdroj příjmů. Bez doplňkového prodeje není snadné prosperovat,“ uzavřel.
