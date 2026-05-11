Smartwings přes léto omezí některé linky, přeruší spoje do Bruselu či Toulouse

Společnost Smartwings dočasně přeruší letní provoz na linkách do Toulouse, Bukurešti a Bruselu. Aerolinky zároveň upraví frekvence letů u vybraných spojů. Důvodem je podle firmy optimalizace letových řádů a kapacit v síti destinací. Změny jsou aktuálně v plánu od 1. června do 31. srpna. Cestujícím dotčených linek Smartwings nabízí vrácení peněz nebo změnu letenky.
Sdělila to mluvčí Smartwings Vladimíra Dufková. Na změny u letů Smartwings upozornil web Airways.
"Průběžně upravujeme letový řád tak, abychom flexibilně reagovali na aktuální vývoj poptávky a co nejefektivněji optimalizovali provoz. V rámci této optimalizace jsme se rozhodli upravit frekvence letů u vybraných destinací a dočasně přerušit letní provoz na linkách do Toulouse, Bukurešti a Bruselu," uvedla Dufková.
U linek do Valencie, Madridu, na Madeiru a Mallorku aerolinky sníží frekvenci letů ze sedmi na šest letů týdně. Do Paříže zachová dopravce v létě jedno denní spojení namísto dosavadních tří.
Do Tel Avivu, kam plánují aerolinky začít létat po odmlce kvůli konfliktu na Blízkém východě od 20. května, sníží frekvenci letů ze dvou za den na jeden denně. Stejně bude létat také do Malagy místo dvou letů jen jeden.
Válka USA a Izraele proti Íránu, která začala 28. února, narušila leteckou dopravu. Dočasná uzavření vzdušného prostoru na Blízkém východě si vynutila tisíce zrušených letů a zablokování Hormuzského průlivu způsobilo výrazný nárůst ceny leteckého paliva, jeho cena se proti období před konfliktem zdvojnásobila.
V souvislosti se situací německá Lufthansa v dubna oznámila ukončením činnosti dceřiných regionálních aerolinií CityLine a odstavení některých letadel mimo jiné kvůli růstu cen leteckého paliva. Lufthansa si od tohoto kroku slibuje úsporu přibližně 40.000 tun leteckého paliva.
