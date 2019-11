Investiční plán za biliony myslí hlavně na dopravu. Je to dávná verze, říká Babiš

"Živý dokument"

Premiér Andrej Babiš (ANO), který je pod dokumentem podepsán, uvádí, že se jedná o "živý dokument". To naznačuje, že se budou investice ještě průběžně upravovat.

"Dokument představuje jednotnou koncepci pro strategické a dlouhodobě udržitelné investiční záměry Česka. Definuje pravidla veřejného financování a určuje priority v oblasti strategického veřejného investování," uvádí se na začátku dokumentu.

Obecně má plán za cíl zefektivnit vynakládání veřejných. Původně mělo jít na projekty 3,5 bilionu, po zásahu ministerstva pro místní rozvoj zůstaly v plánu investice za 2,8 bilionu. "Zkrouhli především ministerstva sociální demokracie a naopak nechali investice na ministerstvech pod hnutím ANO," řekl podle HN poslanec pirátů Mikuláš Ferjenčík.

Například v případě ministerstva práce a sociálních věcí byla podle HN ještě v roce 2018 celková suma 76 miliard korun. Po proškrtání v jeho kolonce zbyly projekty za šest miliard. "Přitom například v pasáži ministerstva životního prostředí zůstalo 85 miliard na software na předpovídání počasí, což je patrně překlep," dodal Ferjenčík.

Piráti podali v minulosti na Babiše žalobu kvůli tomu, že premiér odmítal investiční plán zveřejnit.

Pracovní verze plánu detailně neřeší, kde stát peníze na projekty vezme, ani to, které investice budou mít prioritu. "Plán není svázán možnými zdroji financování. Definování jednoznačných pravidel managementu přípravy projektů může veřejné investory motivovat systematicky připravovat strategické projekty," uvádí dokument.

Premiér Babiš ovšem vydal ke zveřejněnému materiálu prohlášení, že se jedná o dávnou verzi. Komentovat konkrétní investice proto odmítl. "Je to fake. Není to ten plán, který budeme zveřejňovat, je to nějaká dávná verze," uvedl Babiš na dotaz ČTK. "Proč bych to komentoval, já slíbil do Vánoc, zveřejníme to v týdnu od 16. prosince," dodal.

Resorty a výše jejich předpokládaných investic