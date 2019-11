Silniční revoluce se nekoná. Stát příští rok zprovozní jen 21 kilometrů nových dálnic

V příštím roce by mělo být v Česku zprovozněno 21 kilometrů nových dálnic. Jde o dva úseky karlovarské D6 a jeden úsek D48 u Frýdku-Místku. Dokončena by měla být také modernizace tří úseků D1 a 24 kilometrů obchvatů měst, informovalo ministerstvo dopravy. Stát dlouhodobě čelí kritice kvůli pomalé výstavbě. Letos se otevře 34 kilometrů nových dálnic, loni to byly pouze čtyři kilometry.

V příštích dvou letech by měla pokračovat stavba dálniční sítě na jihočeské D3, karlovarské D6, chomutovské D7, královéhradecké D11, frýdecko-místecké D48 nebo obchvat Otrokovic na D55. Související Ministr dohání statistiky. Do konce roku se musí stihnout otevřít ještě 25 km dálnic "Pro rok 2020 máme připraveny dálnice k zahájení za 23,6 miliardy korun, pro rok 2021 dokonce chceme investovat 51,3 miliardy do nových dálnic," uvedl ministr dopravy Vladimír Kremlík (za ANO). Další investice ministerstvo plánuje na železnici. V roce 2020 na železniční investice vynaloží 27,1 miliardy korun, o rok později 45,6 miliardy a v roce 2022 počítá s ministerstvo s 32 miliardami korun. Z velkých projektů bude pokračovat úprava tratě mezi pražským hlavním nádražím a Hostivaří, Smíchovem a Černošicemi nebo výstavba koridoru mezi Sudoměřicemi a Voticemi, který směřuje do Českých Budějovic. Opravovat se budou také nádražní budovy ve Vsetíně nebo Mostě. Práce budou pokračovat i na trati z centra Prahy na Letiště Václava Havla. Stát je dlouhodobě kritizován za pomalou stavbu dálnic. Problémy jsou především s přípravou staveb. V mnohých případech trvá až 13 let, což je výrazně déle než v některých okolních státech. Související Pomalu, chaoticky, bez strategie. Mapa ukazuje, jak nahodile se v Česku staví silnice Infografika Například v sousedním Německu trvá podle odborníků příprava v průměru kolem sedmi let. Ministerstvo dopravy si zrychlení staveb slibuje zejména od novely tzv. liniového zákona. Měla by výrazně zrychlit právě přípravnou část, podle úřadu až o třetinu. Nyní je v Česku rozestavěno podle ministerstva 260,3 kilometru silničních staveb, z toho nových dálnic je přes 138 kilometrů. Více než 60 kilometrů pak připadá na opravy dálnice D1. Zbylou částí jsou silnice první třídy. V Česku je nyní v provozu zhruba 1256 kilometrů dálnic a přes 5642 kilometrů silnic první třídy.