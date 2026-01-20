Konec spekulací. Babišův ministr řekl, kdy dá Brusel zelenou superzakázce

Kdy stihne Evropská komise dát souhlas s dostavbou dvou jaderných bloků v Dukovanech? A bude to ještě letos? Debaty na toto téma jsou u konce. Ministr průmyslu a vicepremiér Karel Havlíček (ANO) deníku Aktuálně řekl, že „reálné je získaní notifikace v prvním pololetí 2027“.
Minulá vláda přitom počítala s tím, že Brusel vydá notifikaci ještě v tomto roce. Teď je jasné, že letos Česko povolení nezíská.
Souhlas z Bruselu je přitom klíčový, bez něj se nemůže začít stavět. Navíc stát nemůže ani poskytnout bezúročnou půjčku, se kterou minulá vláda počítala v návrhu státního rozpočtu už pro letošní rok, a to ve výši 18,3 miliardy korun. Nyní je ovšem jisté, že tyto peníze letos stát pro Dukovany nebude potřebovat.
O tom, že Brusel vydání notifikace v letošním roce nemusí stihnout, se spekulovalo už loni v závěru roku. V druhé polovině prosince pak Evropská komise oficiálně zahájila šetření nedovolené podpory. Podle Havlíčka jde o „běžný postup“.
„Do té doby bude projekt financován za komerčních podmínek a nehrozí jeho zdržení,“ ujišťuje Havlíček.
Evropská unie chce mít jistotu, že veřejná podpora, kterou Česko plánuje na výstavbu a provoz dvou nových jaderných bloků v Dukovanech poskytnout, je v souladu s unijními pravidly. A že nedochází k diskriminaci dodavatelů z jiných zemí.
„Intenzivní jednání s Komisí na pracovní úrovni pokračují. A součástí toho je samozřejmě doplňování podkladů, faktů a argumentů z české strany,“ řekl Havlíček pro deník Aktuálně.
„Pro mě je to priorita,“ dodal vicepremiér s tím, že projekt dostavby Dukovan coby vůbec největší zakázky v historii České republiky není nijak ohrožen.
Náklady na celou výstavbu dvou reaktorů v Dukovanech při současných cenách mají vycházet na 407 miliard korun. V současné době v Dukovanech probíhají přípravy a geologický průzkum.
Havlíček se chce s jihokorejským ministrem průmyslu potkat co nejdřív a jednat má i s vedením jihokorejské společnosti KHNP, která zakázku předloni v létě vyhrála a bude oba dukovanské bloky stavět.
„Následně plánuji každé dva měsíce konzultace v podobě videokonferencí jak s korejským ministrem, tak za účasti vedení ČEZ i KHNP, kde budeme řešit vše důležité,“ tvrdí Havlíček.
