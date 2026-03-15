Kam si jezdí odpočinout nejbohatší Češi a jak se zařizuje dovolená za miliony korun

Chcete mít na dovolené v luxusním ubytování na druhém konci světa vyhřátou vodu v bazénu na určitou teplotu a v minibaru svou oblíbenou whisky? Pro cestovní kancelář Exclusive Tours žádný problém, jen vás to bude stát výrazně víc než běžná dovolená. Se šéfem Exclusive Tours Dominikem Kohelem jsme si povídali o tom, co za to jsou schopni nabídnout i co by pro klienta neudělali za žádné peníze.
Kam chtějí nejbohatší Češi cestovat?
Naši klienti si sdílejí mezi sebou své poznatky nebo reagují na naše newslettery. Platí, že se čas od času objeví nějaký trend. Například kolem roku 2022–2023 se do hledáčku dovolených dostaly luxusní cestovní vlaky. Trendy udávají i známé osobnosti. V poslední době se objevily zprávy o tom, že herci Nicole Kidmanová a Will Smith cestovali na Antarktidu. Tím o tuto destinaci okamžitě vzrostl zájem.
Obecně mohu říci, že za poslední tři roky pozorujeme velký zájem o dovolené, u nichž je na míru vytvořený itinerář cesty. Klienti už nechtějí jezdit jen k moři na pláž, ale chtějí si zážitky zkombinovat. Dříve o itineráře nebyl takový zájem, protože si klienti nedokázali představit, v jakém komfortu taková cesta může být.
Dominik Kohel
Působí jako CEO ve společnosti Exclusive Tours.
Absolvoval studijní pobyty v USA, Francii a Dánsku, kde vystudoval ekonomii.
Působil v marketingové agentuře Effectix.
Dnes už ale není problém procestovat svět v naprostém luxusu. Zároveň dnes lidé často chtějí více vrstev zážitků. Takže například letí do Kapského města, kde zajdou na zápas rugby, chvíli jsou u moře a poté si udělají nějaký trek. Potom navštíví místní vinařské oblasti, kde ochutnávají jídlo a víno. A následně se přesunou třeba na safari.
Jak dlouhé bývají takové na míru naplánované dovolené s itinerářem cesty?
Nejčastěji 14 dní, ale zajišťovali jsme třeba cestu trvající 40 dní, na které klient procestoval část Asie a následně i Oceánii. Nejzajímavější dovolená loňského roku, kterou jsme zařizovali, zase kombinovala Antarktidu a Jihoafrickou republiku. Klient nejdříve letěl na jižní pól, následně navštívil kolonii tučňáků císařských a posléze se přesunul do jihoafrického Krugerova národního parku.
Na kolik ho taková dovolená vyšla?
Trvala 14 dní a stála sedm milionů korun. Přičemž takový zážitek absolvovaly dvě osoby.
Je zřejmé, že se specializujete na tu nejmovitější klientelu. Kdo ji v Česku převážně tvoří?
Z 90 procent jde o majitele velkých firem. Zhruba pět až šest procent našich klientů jsou pak vrcholoví manažeři, zčásti jde i o expaty, kteří působí v nadnárodních firmách působících v Česku. Zbytek jsou umělci a sportovci.
Kolik peněz si lidé musí u vás připravit na dovolenou?
Je to samozřejmě individuální, ale standardně se pohybujeme od ceny 25 tisíc korun na noc. Takže když někdo jede třeba na prodloužený víkend do Říma, v ceně má letenky a nějaký základní program, tak se jeho výlet pohybuje kolem 120 až 130 tisíc korun.
Průměrná cena dovolené u nás vychází zhruba na 570 tisíc korun. Ale organizovali jsme i teambuilding za 12 milionů korun na Maledivách, kdy jsme pronajali pro jednu firmu celý privátní ostrov.
Jaká byla vůbec nejdražší dovolená, kterou jste zařizovali za svou existenci od roku 2007?
Stála 12 milionů korun a byla na 14 dní pro dvě osoby. Na tuto dovolenou se letělo privátním letadlem do jedné z nejexkluzivnějších rezidencí na Maledivách. Ta cena je samozřejmě hodně ovlivněná právě privátním letem, kdy jen samotná cesta vyšla na nějakých pět až šest milionů korun.
Co za tu cenu vaši klienti očekávají, jsou hodně nároční?
Nezažili jsme, že by někdo chtěl něco, co bychom si nedokázali představit. Spíš kladou velký důraz na detail. Ať už to jsou speciálně připravené nápoje v minibaru nebo třeba voda v bazénu ohřátá přesně na teplotu, kterou chtějí. Kdyby někde museli čekat půl hodiny, už je to problém. Chtějí, aby vše bylo přizpůsobené právě jim a zároveň vyžadují možnost flexibility.
Pokud mají den naplánovaný, ale zrovna se jim chce dělat něco jiného, tak to na poslední chvíli mohou změnit a my to samozřejmě zařídíme. Nastal i případ, kdy klient měl naplánovanou cestu po Evropě, ale na poslední chvíli se rozhodl, že chce do Afriky. I takovou výzvu jsme zvládli a on už za pět dní cestoval dle svého přání a měl vše připravené podle svých představ. Ten největší luxus takového servisu spočívá v tom, že klient může všechny problémy pustit z hlavy.
Pro bližší představu – když s námi jede klient do Dubaje, vyzvedne ho v Praze řidič, odveze na letiště, tam je mu k dispozici privátní salonek a on nemusí procházet klasickou kontrolou. Vše má připraveno. Když přistane v Dubaji, čeká na něj zaměstnanec letiště, který ho provede fast trackem, vyřeší mu záležitosti na imigračním. On pak už jen nasedne do auta, které ho odveze na hotel, kde je za něj již hotový check-in a může rovnou na pokoj. Cestuje tedy s úplně čistou hlavou a už si svou cestu náležitě užívá.
Jaký je vlastně rozdíl mezi velmi dobrým a luxusním hotelem?
Jednak je to lokalita. I když jsou oba v dobré lokalitě, ten levnější je třeba o půl kilometru dál a těch pár set metrů je zásadní rozdíl. Druhá věc je jídlo. V luxusních hotelech máte ty nejlepší šéfkuchaře na světě.
Obecně je rozdíl v kvalitě služeb. Máte třeba k dispozici ty nejlepší fitness trenéry, kteří se v dané lokalitě dají sehnat. Když budete chtít steak ve čtyři hodiny ráno, dostanete ho. A když budete chtít v 11 hodin večer snídani, dostanete ji také. Jak už jsem říkal, luxus je také v tom, že celá cesta příjemně plyne a klient se nemusí o nic starat.
Jak se daří samotné Exclusive Tours?
Pokud jde o obrat, tak jsme minulý rok vyrostli o 45 procent, letos máme cíl růst o nějakých 40 procent, přičemž první dva měsíce roku naznačují, že by to mohlo být ještě lepší. Pomohlo nám, že v únoru byla relativně tuhá zima, v Praze hodně sněžilo, což se dlouho nestalo, takže poptávka po letech do teplých krajin značně stoupla.
Dle tohoto trendu očekáváme velmi úspěšný rok. Zajímavé je, že zatímco v zimě se jezdí za teplem, v létě zase v poslední době roste zájem o severské země, tedy například Island, Norsko nebo třeba Kanadu.
A kam tedy obecně vaši klienti cestují nejvíc?
Přes léto je to hlavně Itálie, Řecko a Francie, přičemž Itálie je u nás jednička. Populární je momentálně Sardinie, ale hodně se jezdí do různých italských měst. Výhodou této země je, že má opravdu množství nádherných městských destinací. Vždy se dá objevit nějaké nové město, které se vám bude líbit.
Dlouho byly top destinací Maledivy, ale ty jsou teď na ústupu, lidé místo toho létají třeba do Patagonie nebo Karibiku. Mimochodem, jelikož třeba právě v Patagonii není dostatek luxusních hotelů, tak tam máme partnera, který klientům ze dne na den postaví luxusní kemp uprostřed přírody. Přičemž to není žádné obyčejné stanování. Jedná se vlastně o hotelový pokoj s dřevěnou postelí a koupelnou s tekoucí vodou.
Hodně na vzestupu je i zájem o Afriku. Poptávka po safari vzrostla za poslední dva roky sedminásobně. Klienti chtějí vidět něco unikátního a také se bojí, že třeba za deset let už tam ta zvířata a ojedinělá příroda nemusí být…
Klesá třeba zájem o cesty do USA kvůli protiimigrační politice Trumpovy administrativy?
Minulý rok to bylo ještě v pořádku, tam jsme viděli jen mírný pokles, ale v posledních pěti měsících se zájem o cesty do USA úplně propadl a je v podstatě nulový. Mimochodem, když jsem mluvil s některými americkými cestovkami, tak to platí i obráceně. Američtí turisté se vyhýbají Evropě, protože se trochu bojí, jak se na ně tady bude nahlížet.
Často se mluví o tom, jak je pro dnešní mladé lidi důležitá ekologie. Vidíte to i na svých klientech, nechtějí třeba létat privátními letadly?
Tento trend nevidíme, a to ani u mladých cestovatelů. I když zahraniční statistiky luxusního cestovního ruchu hovoří o tom, že 70 procent klientů se zajímá o ekologii. Ve skutečnosti se ale nechtějí omezovat.
Ale zároveň sledujeme pozitivní přístup klientů k privátním letům vzhledem k ekologii. A to takový, že si zvolí o dvě procenta vyšší cenu a ta navýšená částka jde na vyrovnání uhlíkové stopy.
Roste zájem o dovolenou, kde třeba není ani mobilní signál a internet?
Na toto je ideální právě Antarktida. Tam není signál. Jeden náš klient si velice pochvaloval, že při jeho pobytu na výletní lodi ho po celou dobu vůbec nic nerušilo, slyšel jen šumění vln a větru.
Vím, že jeden hotel na Maledivách orientovaný na wellness také kdysi vyžadoval, aby lidé při pobytu odevzdávali mobilní telefony. Nakonec to ale zrušili, protože někteří lidé na mobilech prostě chtějí být i na dovolené.
Je nějaký trend v cestování, který v poslední době u bohatých lidí vidíte?
Zatímco dříve toho chtěli stihnout během dovolené co nejvíc, teď je u některých trendem slow travel. Chtějí prostě trochu zpomalit a víc si volno vychutnat. Populární je tak třeba cesta vlakem Orient Express.
Kolik dovolených jste schopni pro klienty měsíčně zařídit?
Standardně připravujeme 40 až 50 dovolených měsíčně, přičemž itineráře tvoří zhruba 30 procent a 70 procent jsou klasické pobytové dovolené. Jak jsem ale už uvedl, jsme schopni klientům splnit téměř jakékoliv přání.
Jak vybíráte nové destinace, které potom nabízíte klientům?
Všech 15 lidí, kteří v naší firmě pracují, v podstatě neustále cestuje. Za minulý rok jsme navštívili 220 hotelů, 50 destinací, kde prověřujeme, jestli se hodí pro naše klienty. To v praxi znamená, že vše, co klientům nabízíme, si nejprve prověříme. Stejně jako naši klienti i my se soustřeďujeme na detaily.
Jste schopni zajistit i nějaké exkluzivní sportovní či kulturní zážitky?
Ano, například dokážeme zajistit zákulisí Formule 1. Klient se z blízkosti při závodu podívá na přezouvání pneumatik nebo na tým slavného šéfkuchaře Gordona Ramsayho, který mu připraví wagyu steak. Případně zajistíme vstupenky na zápas anglické Premier League. Průvodcem se klientům pak stane někdejší hráč téhle fotbalové ligy, který vysvětlí, jak to funguje v zákulisí, vezme je třeba do kabiny a pak s nimi zajde na oběd nebo na golf. V případě jazykové bariéry zajistíme překladatele.
Případně zajistíme vstupenky na těžko dostupná představení třeba ve Vídeňské státní opeře nebo v milánské La Scale. Také jsme zajišťovali privátní prohlídku Versailles nebo třeba muzeí ve Vatikánu. Pokud by si někdo chtěl vychutnat Sixtinskou kapli pouze pro sebe, umíme to zařídit.
Je něco, co jste pro klienty udělat odmítli?
Neděláme věci, které jsou neetické. Nedávno třeba jeden klient poptával, že by chtěl zastřelit zvíře v Africe, tak to jsme museli odmítnout. S něčím takovým se ale setkáváme výjimečně.
USA nám pomůžou, věří ministryně ohrožené země. Řekla, co čeká od Rusů
„Neexistuje žádná přímá vojenská hrozba,“ říká v exkluzivním rozhovoru pro Aktuálně.cz lotyšská ministryně zahraničí Baiba Bražeová. O její zemi se v souvislosti s ruskou invazí na Ukrajinu hovoří jako o možném dalším cíli. Ministryně ale upozorňuje na to, že nebezpečí hybridních hrozeb se týká všech zemí NATO. Novou taktikou Ruska je podle ní najímání zranitelných lidí, aby páchali sabotáže.
Úprk v přímém přenosu. Letošní Český lev skončil dřív, než začal nudit
Třiatřicáté předávání filmových cen Český lev se z noblesních prostor Rudolfina přestěhovalo do neofunkcionalistického Kongresového centra. Tvůrci slibovali svěží energii, která přitáhne i mladší publikum. Monumentální sál byl ale plný prázdných míst. Podobně jako scénář večera.
ŽIVĚ EU prodloužila sankce proti Rusům, dvě jména ale byla ze seznamu odebrána
Členské státy EU schválily prodloužení sankcí uvalených na ruské a běloruské občany a firmy kvůli narušování územní celistvosti Ukrajiny. Prodloužení o dalších šest měsíců do poslední chvíle blokovaly Slovensko a Maďarsko, dvě jména byla nakonec ze sankčního seznamu odebrána. Slovensko usilovalo o vyřazení dvou ruských miliardářů, ze seznamu ale nakonec zmizela jiná dvě jména.
Českého lva za nejlepší film získal Karavan, nejvíc ale bodoval Franz
Českého lva za nejlepší celovečerní film získal Karavan režisérky Zuzany Kirchnerové otevírající téma života lidí s mentálním postižením a autismem. Nejvíce ocenění ale získal film Franz polské režisérky Agnieszky Hollandové. Scénář napsal Marek Epstein ve spolupráci s Hollandovou. Snímek o pražském židovském německy píšícím spisovateli Franzi Kafkovi z 15 nominací uspěl ve čtyřech kategoriích.