Dovolenou si zkrátili, bezpečí má přednost. V Praze přistálo letadlo s turisty z Blízkého východu

V Praze přistálo v úterý po 02:00 ráno první letadlo s turisty z Blízkého východu od začátku amerického útoku na Írán. Stroj společnosti Smartwings s kapacitou zhruba 200 osob přepravil cestující z letiště v ománském Maskatu.
Někteří cestující byli na dovolené přímo v Ománu, další cestovali třeba z Thajska. Jedna rodina se z Dubaje dostávala na ománské letiště taxíky, letadlo málem nestihli. Část cestujících se z dovolené vracela předčasně, upřednostnili bezpečí, vyplynulo z jejich vyjádření po příletu do Prahy. V ohroženém regionu je podle systému dobrovolných registrací Drozd, který spravuje české ministerstvo zahraničních věcí, asi 6700 Čechů. Nejvíce z nich je v Dubaji.
Mezi prvními vyšly z letadla dvě mladé ženy z Olomouce, které byly na dovolené v Thajsku. Letadlo, kterým cestovaly, mělo původně plánovaný let na jiné letiště, nakonec ale skončily v Ománu. "Zavolaly jsme na krizovou linku, potom jsme asi za 24 hodin měly informace, jak se dostaneme domů," řekly novinářům. Komunikaci státu i aerolinií tak hodnotily pozitivně.
Další dvě ženy si dovolenou raději o týden zkrátily. "Bezpečnost především," řekly novinářům a spěchaly na spoje do Jihlavy a Vrchlabí. Starší muž, který s přítomnými novináři příliš mluvit nechtěl, jen řekl, že nic takového by už znovu nechtěl zažít.
Mezi cestujícími, kteří přiletěli z Ománu, bylo i několik rodin s malými dětmi. Tatínek se synem, na které na letišti čekala maminka, se do Maskatu dostávali z Dubaje, jedním taxíkem na hranice a dalším od hranic. "Na letiště jsme přijeli půl hodiny po plánovaném odletu tohoto letadla, ale povedlo se ho zdržet," řekl novinářům muž. Více podrobností sdělovat nechtěl, dodal jenom to, že dva dny nespal.
Jedna z cestujících připustila, že pociťovala obavy. "Když víte, že vám v takovém místě zrušili let, tak to není dobrý pocit," řekla novinářům žena, která v náručí držela miminko. "Nakonec ale všechno dobře dopadlo, přiletěli jsme ve stejný den, kdy jsme se měli vracet," dodala s tím, že byli na týden v Ománu.
Společnost Smartwings v pondělí do Ománu pro Čechy, kteří se v regionu nacházejí s cestovní kanceláří, vypravila dvě letadla. Druhé by mělo přistát v úterý později v noci nebo ráno. Dohromady obě letadla přepraví kolem 400 lidí. Další let chce společnost vyslat v úterý ráno v 08:30 do Dubaje, protože by se mělo otevřít tamní letiště. Odlet z Dubaje zpět do Prahy je naplánován na 19:55 tamního času, vyplývalo z informací na webu společnosti. V Praze na Letišti Václava Havla by tak měl letoun přistát krátce před půlnocí.
Česko zároveň vysílá do Jordánska, Ománu a Egypta armádní letadla. O cestující, kteří na Blízký východ vyrazili s cestovními kancelářemi, by se podle pondělního vyjádření ministra zahraničí Petra Macinky (Motoristé) měly postarat tyto firmy a jimi nasmlouvané lety. Vládní letadla, která mají kapacitu desítky cestujících, jsou určená zejména pro lidí, kteří cestovali do zasažených zemí samostatně.
Izrael a Spojené státy zahájily v sobotu vojenskou operaci proti Íránu. Podle amerického prezidenta Donalda Trumpa je důvodem snaha zabránit režimu získat jadernou zbraň. Teherán odpověděl odpálením raket a vysláním dronů na Izrael a americké základny v regionu. Ty se kromě Kuvajtu nacházejí také ve Spojených arabských emirátech, v Saúdské Arábii, Bahrajnu, Kataru a Jordánsku.
Občany z Blízkého východu muselo Česko repatriovat v předchozích letech opakovaně. V roce 2023 vypravilo šest letů, kterými se vrátilo více než 200 lidí z Izraele, přičemž cestovní kanceláře zároveň zajišťovaly návrat stovek lidí z Egypta. O rok později pak vládní speciál přepravoval z Izraele dalších zhruba sedm desítek českých občanů.
ŽIVĚSněmovnu navštíví prezident Pavel, poprvé v nynějším volebním období
Ve sněmovně v úterý poprvé v nynějším volebním období vystoupí prezident Petr Pavel. Vládní tábor pak chce projednat senátní ústavní novelu o pravomoci Nejvyššího kontrolního úřadu prověřovat hospodaření České televize a Českého rozhlasu. Na programu jsou i další předlohy v prvním čtení. Patří k nim návrh premiéra Andreje Babiše (ANO) na uzákonění významného Dne české vlajky.
ŽIVĚZničili jsme velitelství revolučních gard i íránská vojenská letiště, tvrdí Američané
Ozbrojené síly Spojených států během pokračujících operací zničily velitelská a řídicí centra íránských revolučních gard, schopnosti íránské protivzdušné obrany, odpalovací zařízení raket a dronů i vojenská letiště. Na X to v úterý brzy ráno uvedlo regionální velitelství amerických ozbrojených sil CENTCOM.
Česká paráda obnažila slovenskou apokalypsu. Lžeme sami sobě, zuří Hrbatý
Ten rozdíl přímo bil do očí. České tenistky Laura Samson a Lucie Havlíčková si podmanily velký turnaj ITF v Trnavě a to i přesto, že domácí hráčky měly slušný přísun divokých karet. Slovenský tenisový svaz je terčem kritiky, že se hráči a hráčky neprosazují ve špičce. V první stovce žebříčku není z nich nikdo.
„Žijeme v domě, kde Destinnová často pobývala,“ říká autorka knihy o slavné pěvkyni
V těchto dnech vyšel nový historický román s názvem Emmy Destinn 1 (Goodmind), jenž je součástí plánované trilogie o legendární české sopranistce, která dobyla světová jeviště. Jeho autorkou je slovenská scenáristka, herečka a doktorka v oboru sociálních věd Lucia Klein Svobodová. V rozhovoru mluví nejen o komplikované osobnosti této operní pěvkyně, ale i o svých pochybách během psaní knihy.
Tajemství levného bydlení evropských měst. Co dělají Vídeň, Kodaň a Helsinky jinak než Praha?
Praha, Brno, Ostrava. Nájemné roste až o desítky procent ročně a bytová krize se prohlubuje. Přitom v některých evropských metropolích platí nájemníci dvakrát i třikrát méně. Co tato města dělají jinak a lze jejich triky aplikovat i u nás?