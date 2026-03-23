Jedete na Slovensko? Za litr nafty ode dneška zaplatíte zhruba o 6 Kč víc než místní

Slovensko dnes zavedlo dvojí ceny nafty. Řidiči aut se zahraniční poznávací značkou zaplatí za litr tohoto paliva více, a to 1,826 eura (44,75 Kč). Na čerpacích stanicích Slovnaftu v Bratislavě a v jejím okolí, ale mimo dálnic, nyní přijde litr nafty pro auta registrovaná na Slovensku na 1,574 eura (38,57 Kč).
Stojany u čerpacích stanic velkých sítí ale zpravidla informují o ceně nafty platné pro vozidla registrovaná na Slovensku, případně jsou vypnuté. Plyne to ze zjištění ČTK. Dvojí cenu jako součást regulace při maloobchodním prodeji nafty vláda premiéra Roberta Fica zdůvodnila takzvanou palivovou turistikou, při které řidiči z Polska podle ní začali vykupovat levnější naftu na Slovensku.
Tankování nafty na Slovensku nyní obvykle vypadá tak, že u stojanu je uvedená cena pro auta se zahraniční poznávací značkou. Obsluha čerpací stanice pak řidiči, který palivo natankoval do vozu registrovaném na Slovensku, poskytne při placení slevu. Například zaměstnanci sítě OMV řekli, že musejí do systému zadat poznávací značku automobilu.
Cenu nafty pro auta ze zahraničí stanovilo slovenské ministerstvo financí jako průměr cen tohoto paliva v Česku, Polsku a v Rakousku, a to na základě údajů Evropské komise. Podle těchto dat byla nafta na Slovensku na začátku minulého týdne v průměru asi o šestinu levnější proti ceně, která v současnosti platí pro auta se zahraniční poznávací značkou.
Mezitím ale například největší prodejce paliv v zemi, bratislavská rafinerie Slovnaft, pohonné hmoty zdražil. Na čerpacích stanicích Slovnaftu v Bratislavě a v jejím okolí, ale mimo dálnic, nyní přijde litr nafty pro auta registrovaná na Slovensku na 1,574 eura (38,57 Kč) proti předchozí ceně 1,534 eura (37,59 Kč).
Ceny paliv na Slovensku po prudkém zdražení ropy v reakci na válku na Blízkém východě stouply mnohem méně než v některých jiných evropských zemích. Slovensko se tak v EU zařadilo ke státům s nejlevnějšími pohonnými hmotami.
Dvojí ceny nafty na Slovensku jsou součástí jiných omezení při maloobchodním prodeji nafty, která Bratislava zavedla minulý týden na dobu 30 dnů. Od 19. března mohou řidiči tankovat naftu pouze do palivové nádrže svého vozidla a do jednoho kanystru s objemem nejvýše deset litrů. Současně lze při jednom tankování koupit toto palivo maximálně za 400 eur (asi 9800 Kč). Tento limit kritizovali silniční dopravci, podle kterých částka umožňuje natankovat méně než jednu pětinu objemu nádrže kamionu. Výjimku z omezení mají například automobily slovenských bezpečnostních a záchranných složek, armády a dalších institucí, stejně jako zemědělské stroje a traktory či stavební stroje a vozidla.
Za dodržování uvedené regulace odpovídají prodejci paliv. Například síť Orlen kvůli tomu pozastavila na svých samoobslužných čerpacích stanicích na Slovensku prodej nafty.
Slovenská asociace palivového průmyslu a obchodu minulý týden uvedla, že dvojí ceny nafty jsou v rozporu s evropským právem. Premiér Fico o víkendu řekl, že v této záležitosti nepředpokládá kroky Evropské komise vůči Slovensku, protože regulace bude platit pouze 30 dnů. V roce 2022 komise v podobném případu zahájila řízení vůči Maďarsku.
Na nedávný růst cen paliv zareagovaly i další evropské země. Například Maďarsko zavedlo cenové stropy u benzinu a nafty, které mají platit pouze pro automobily s maďarskou poznávací značkou. K cenovému stropu paliv přistoupilo také Chorvatsko, naproti tomu Slovinsko zavedlo dočasná omezení při tankování.
