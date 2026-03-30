Stát uvolní rafineriím sto tisíc tun ropy z nouzových zásob, schválila vláda

Stát půjčí tuzemským rafineriím sto tisíc tun ropy ze svých nouzových zásob. Důvodem je omezení dodávek na ropovodu IKL/TAL. Schválila to v pondělí vláda, řekl na tiskové konferenci premiér Andrej Babiš (ANO). Zásobování českého trhu pohonnými hmotami podle Správy státních hmotných rezerv (SSHR) nadále funguje normálně a paliv je dostatek.
Správa podle Babiše začne zásoby rafineriím Orlen Unipetrol dodávat od 1. dubna. Zdůraznil, že půjde o půjčku, rafinerie tak zásoby vrátí.
Podle správy rezerv nebude s uvolněním zásob problém. "Podobnou situaci jsme si prošli loni několikrát, když například ze dne na den skončil provoz na ropovodu Družba nebo když kvůli rekonstrukci přístavního mola v Terstu byly omezeny dodávky na ropovodu IKL/TAL," řekl předseda SSHR Pavel Švagr.
Podle něj je benzinu i nafty v Česku stále dostatek, a motoristé tak nemají důvod se předzásobovat. "Státní rezervy plní svůj úkol, zásoby máme na 88,5 dne a když bude potřeba, tak uvolníme další," dodal Švagr.
Do Česka v současnosti teče ropa pouze západní cestou přes italský ropovod TAL a na něj navazující ropovod IKL. Do začátku loňského jara ropa tekla do Česka také z ruského ropovodu Družba, na začátku loňského března však byly dodávky z něj zastaveny. Na jaře stejného roku byl ovšem rozšířen v Terstu začínající ropovod TAL, kam se ropa dováží z více zemí a kontinentů. Největší podíl tvoří dodávky z oblastí okolo Kaspického a Černého moře, dále USA a Afriky. ČR se po jeho rozšíření podle vlády mohla zcela odstřihnout od ruské ropy.
