Ve Slovinsku vláda zavedla kvůli nedostatku paliv limity při tankování na benzinkách

Ve Slovinsku kvůli nedostatku pohonných hmot na čerpacích stanicích úřady v neděli zavedly dočasná omezení při tankování: 50 litrů na den pro soukromé vozy, 200 litrů pro firmy a další prioritní uživatele, jako jsou zemědělci, napsala agentura Reuters. Omezení zůstanou v platnosti do odvolání, oznámil v sobotu večer premiér Robert Golob.
Nedostatek paliv na čerpacích stanicích byl částečně způsoben přeshraničním tankováním zahraničními motoristy a hromaděním zásob v důsledku války v Íránu, která vyvolává obavy o bezpečnost dodávek. Děje se tak právě v době, kdy země volí nový parlament.
„Dovolte mi ujistit vás, že ve Slovinsku je dostatek paliva, sklady jsou plné a nehrozí nedostatek paliva,“ prohlásil Golob, liberál, který v dnešních volbách svádí souboj s pravicovým populistou Janezem Janšou. Golob tvrdil, že celý problém spočívá v přepravě paliv na čerpací stanice a že maloobchodu pomůže armáda svými cisternami.
Vláda také doporučila čerpadlářům, aby připravili zvláštní opatření vůči motoristům ze zahraničí, aniž byla konkrétnější.
Největší slovinská distribuční společnost Petrol, v níž má stát téměř třetinový podíl, se v posledních dnech kvůli nedostatku paliva potýká s dlouhými frontami na svých čerpacích stanicích. Mnoho čerpacích stanic po celém Slovinsku bylo v neděli uzavřeno. Ty, které patří maďarské skupině MOL, zůstaly otevřené, ale již omezily nákup na 30 litrů pro jednotlivce a 200 litrů pro firmy.
Vláda na nedělním mimořádném zasedání obvinila Petrol z neodstraňování poruch v distribuci pohonných hmot a nařídila vyšetřování možných porušení předpisů v obchodování s pohonnými hmotami a v oblasti správy kritické infrastruktury. Vyzvala také slovinský státní investiční fond, aby požádal o svolání schůze akcionářů Petrolu a o zvláštní audit logistických operací společnosti po 16. březnu. Vláda také nařídila ministerstvu vnitra předložit zprávu ohledně „možných podezření“ z trestné činnosti některých zaměstnanců Petrolu.
Petrol na žádost Reuters o vyjádření nereagoval. V sobotu uvedl, že dodávky pohonných hmot zůstávají stabilní a že zdroje dodávek jsou zajištěny, přičemž občasný nedostatek na jednotlivých benzinkách vysvětloval zvýšenou poptávkou v daném místě.
