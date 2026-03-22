22. 3.
Zahraničí

Ve Slovinsku vláda zavedla kvůli nedostatku paliv limity při tankování na benzinkách

Ve Slovinsku kvůli nedostatku pohonných hmot na čerpacích stanicích úřady v neděli zavedly dočasná omezení při tankování: 50 litrů na den pro soukromé vozy, 200 litrů pro firmy a další prioritní uživatele, jako jsou zemědělci, napsala agentura Reuters. Omezení zůstanou v platnosti do odvolání, oznámil v sobotu večer premiér Robert Golob.

Fronta u benzinové pumpy v Lublani (22. 3. 2026)Foto: Reuters
Nedostatek paliv na čerpacích stanicích byl částečně způsoben přeshraničním tankováním zahraničními motoristy a hromaděním zásob v důsledku války v Íránu, která vyvolává obavy o bezpečnost dodávek. Děje se tak právě v době, kdy země volí nový parlament.

„Dovolte mi ujistit vás, že ve Slovinsku je dostatek paliva, sklady jsou plné a nehrozí nedostatek paliva,“ prohlásil Golob, liberál, který v dnešních volbách svádí souboj s pravicovým populistou Janezem Janšou. Golob tvrdil, že celý problém spočívá v přepravě paliv na čerpací stanice a že maloobchodu pomůže armáda svými cisternami.

Vláda také doporučila čerpadlářům, aby připravili zvláštní opatření vůči motoristům ze zahraničí, aniž byla konkrétnější.

Související

Největší slovinská distribuční společnost Petrol, v níž má stát téměř třetinový podíl, se v posledních dnech kvůli nedostatku paliva potýká s dlouhými frontami na svých čerpacích stanicích. Mnoho čerpacích stanic po celém Slovinsku bylo v neděli uzavřeno. Ty, které patří maďarské skupině MOL, zůstaly otevřené, ale již omezily nákup na 30 litrů pro jednotlivce a 200 litrů pro firmy.

Vláda na nedělním mimořádném zasedání obvinila Petrol z neodstraňování poruch v distribuci pohonných hmot a nařídila vyšetřování možných porušení předpisů v obchodování s pohonnými hmotami a v oblasti správy kritické infrastruktury. Vyzvala také slovinský státní investiční fond, aby požádal o svolání schůze akcionářů Petrolu a o zvláštní audit logistických operací společnosti po 16. březnu. Vláda také nařídila ministerstvu vnitra předložit zprávu ohledně „možných podezření“ z trestné činnosti některých zaměstnanců Petrolu.

Petrol na žádost Reuters o vyjádření nereagoval. V sobotu uvedl, že dodávky pohonných hmot zůstávají stabilní a že zdroje dodávek jsou zajištěny, přičemž občasný nedostatek na jednotlivých benzinkách vysvětloval zvýšenou poptávkou v daném místě.

Mohlo by vás zajímat
ŽIVĚ Ukrajina vyslala na Rusko bezmála 300 dronů, úřady hlásí raněné

Ukrajina v noci na sobotu vyslala na Rusko 283 bezpilotních letounů, což je jeden z nejvyšších počtů od začátku konfliktu. Úřady hlásí nejméně dva zraněné, napsala s odvoláním na ruské ministerstvo obrany agentura AFP. Ukrajina se od února 2022 brání ruské vojenské invazi a podniká odvetné údery.

ilustrační foto
ilustrační foto
ilustrační foto

Nic nevlastnit a za všechno platit. Jak nás firmy uzamkly do svých ekosystémů

Když se Jan ráno probudí, jeho první kroky nevedou ke snídani, ale k tichému potvrzení vlastní existence v digitálním ekosystému. Chytrý prsten, který má na ruce díky měsíčnímu poplatku za prémiové zdravotní analýzy, mu oznámí, že jeho spánek byl optimální. Kávovar v kuchyni mezitím upozorní, že dochází zrnka. Aplikace automaticky nabídne objednávku nové várky z pražírny v rámci předplatného.

