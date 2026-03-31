„Kdyby jeho matka viděla tu zrůdu...“ Princ Andrew se stěhuje, zatím je v karavanu

Princ Andrew se minulý měsíc musel vystěhovat ze svého 30pokojového sídla poté, co byl v únoru zatčen kvůli svým podezřelým kontaktům s nyní již zesnulým americkým finančníkem a odsouzeným sexuálním predátorem Jeffreym Epsteinem. O víkendu se v britských médiích objevily snímky karavanu, ve kterém teď černá ovce britské královské rodiny přebývá, když dohlíží na přestavbu svého nového bydliště.
Princ Andrew byl 19. února zatčen kvůli podezření, že Epsteinovi poskytl důvěrné obchodní informace, když působil ve veřejné funkci. Následně se musel vystěhovat ze svého sídla Royal Lodge ve Windsoru. Jeho novým domovem se po rekonstrukcích stane Marsh Lodge na Sandringhamském pozemku v Norfolku.
Marsh Lodge je mnohem skromnější, údajně má pouze pět pokojů a je obklopen plotem, který je vysoký 182 centimetrů. Andrew si na pozemek navíc nechal přivézt karavan, jejž si pořídil za peníze, které mu král Karel III. poskytl na životní náklady.
Zdroje deníku Daily Mail řekly, že „lidé si mysleli, že karavan bude pro jeho personál, ale on žádný nemá“. Andrewovi vypomáhají zaměstnanci, kteří pracují v okolních sídlech královské rodiny. Žádný z nich ovšem „u něj nebyl ochotný žít“.
Další zdroj Daily Mail sdělil, že karavan je pro Andrewa velmi užitečný, když navštěvuje sídlo Marsh Lodge. „Andrew ho sám používá, a co je ještě šokující, líbí se mu. Opravdu se změnil – užívá si sezení v karavanu. Je to pro něj něco nového.“
Karavan má dvě ložnice, kompaktní kuchyni, a dokonce i obývací pokoj. Uvnitř jsou hnědé nebo šedé koberce a linoleum. Pravděpodobně nejvýraznějším prvkem je chromový a skleněný lustr, který má podle deníku Daily Mail velmi daleko do luxusních svítidel, na něž je Andrew zvyklý.
Princ Andrew momentálně obývá dům dva kilometry od Marsh Lodge, který je zatím ještě stále v rekonstrukci. Zdroje Daily Mail řekly, že odmítá opustit sídlo Wood Farm, které patří královské rodině, dokud jeho nový dům nebude připravený podle jeho představ.
„Marsh Lodge potřebovala předělat elektrické vedení, a dokonce se mluvilo i o azbestu – zatím tedy pro něj není ve vhodném stavu. Andrew si přeje to nejlepší a proces je velmi pomalý. Ale musí (z Wood Farm) brzy odejít a král by ho bez váhání vyhnal, kdyby sídlo potřeboval pro jiné hosty. Andrew by mohl skončit v karavanu, pokud si nedá pozor,“ pokračoval zdroj.
Podle deníku Daily Mail jsou zaměstnanci v okolí Sandringhamu zděšeni, že si Andrew karavan nezaplatil sám. Někteří jsou ovšem nadšení, že jeho pád byl tak úplný.
Známá jeho bývalé ženy, Sáry Fergusonové, jeho nové obydlení okomentovala „Jeho matka by se obracela v hrobě, kdyby viděla tu zrůdu na zahradě.“
Princ Andrew údajně plánuje Marsh Lodge vyzdobit stejně jako své předchozí, mnohem větší sídlo Royal Lodge. Král Karel III. slíbil, že pro Andrewa zajistí vhodné soukromé vybavení, ovšem zdroj pro Daily Mail uvedl, že panovník „je naštvaný, protože nechce platit víc, než už zaplatil“.
Prince Andrewa po jeho zatčení vyslechla policie a následně ho propustila na svobodu, ale pokračovala ve vyšetřování. Král mu údajně poskytl nový domov v Sandrighamu, aby omezil jeho výstupy na veřejnosti a zamezil dalšímu poškozování pověsti monarchie.
ŽIVĚ Ukrajinské drony opět udeřily na ruský přístav, Usť-Luga čelí pátému útoku za deset dní
Dronový útok znovu poškodil ruský přístav Usť-Luga, který se nachází v Baltském moři, oznámil gubernátor Leningradské oblasti Alexandr Drozděnko. Ukrajina podle médií v minulých dnech několikrát zaútočila na ruské přístavy, které jsou důležité pro vývoz ruské ropy. Podle agentury Reuters ukrajinská armáda udeřila na přístav Usť-Luga už popáté za deset dní a nyní zasáhla terminál pro nakládku ropy.
ŽIVĚ „Někteří mluví o nové světové válce,“ řekl Lavrov k situaci na Blízkém východě
Spojené státy a Izrael se snaží postavit proti Íránu země Perského zálivu, řekl v úterý ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov. Konflikt na Blízkém východě se podle něj stále více vyhrocuje a někteří ho už označují za novou světovou válku. Lavrov dodal, že Rusko je v této válce připraveno být prostředníkem jednání a uvedl že o situaci v pondělí jednal s ministry zahraničí států Perského zálivu.
Ať se problému chopí Evropa. Trump chce konec války i bez otevření Hormuzu
Některé státy Perského zálivu vedené Saúdskou Arábií a Spojenými arabskými emiráty naléhají na amerického prezidenta Donalda Trumpa, aby pokračoval ve válce proti Íránu, protože režim v Teheránu podle nich nebyl prozatím dostatečně oslaben. S odvoláním na činitele z USA, Izraele a zemí Zálivu to píše agentura AP.
Podezřelé načasování: makléř šéfa Pentagonu chtěl investovat do zbrojařů před útoky na Írán
Makléř amerického ministra obrany Peta Hegsetha se v týdnech před americko-izraelskými útoky na Írán snažil o investici v řádu milionů dolarů do velkých zbrojařských společností, píše deník Financial Times (FT) s odvoláním na tři informované zdroje. Pentagon zprávu popřel a požaduje její stažení.