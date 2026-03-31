Nečekaný elektrický hit chce v Česku znovu na výsluní. Volvo EX30 má recept na návrat

Volvo EX30 vtrhlo před dvěma lety na český trh jako uragán. V době státních dotací se i díky atraktivní cenovce vyšvihlo z ničeho mezi nejprodávanější elektromobily. Loni sice přišel propad zájmu, pořád ale EX30 zůstává nejoblíbenějším elektrickým Volvem. Navíc loni nabídku posílila verze Cross Country, která SUV dodala trochu dobrodružný charakter.
Zálesácké provedení Cross Country je s modely Volvo spjaté už od poloviny 90. let a první generace kombi V70. A EX30 rozhodně svým předkům ostudu nedělá, naopak jde možná o nejatraktivnější verzi celé modelové řady kompaktního SUV. Na první pohled si každý asi všimne plastové čelní masky s topografickými liniemi inspirovanými arktickou částí Švédska. K tomu se přidávají plastem obložené podběhy a obdobný pás i na víku kufru.
Ale úpravy nejsou jen „pro show“. Cross Country má oproti standardní EX30 zvýšenou světlou výšku o 25 mm (190 vs. 165 mm) a také měkčí naladění tlumičů a pružin. Na silnici je to znát, k tomu se ale ještě dostaneme.
Donedávna byla verze Cross Country dostupná také jen s pohonem všech kol. Od nového modelového roku už to neplatí, přidala se i levnější zadokolka, do testu ale stejně dorazila dvoumotorová verze nově označená jako P8 AWD.
A ačkoliv je spojení „kapesní raketa“ občas docela nadužívané, v případě EX30 s pohonem všech kol nadnesené není. Při délce 4233 mm má totiž Volvo k dispozici 315 kW. Takže je úplně jedno, že se váha blíží dvěma tunám, protože z 0 na 100 km/h stejně dokáže vystřelit za 3,7 vteřiny. A co je možná důležitější, podvozek si umí poradit i se sportovnější jízdou. Auto je dlouhou dobu neutrální, nechová se nedotáčivě ani přetáčivě. Oproti standardnímu provedení se ale díky měkčímu podvozku Cross Country trochu více naklání v zatáčkách.
Při přejezdech nerovností, a ruku na srdce – to bude asi auto dělat častěji než řezat zatáčky –, ale právě naladění tlumičů a pružin pomáhá k mnohem příjemnější a komfortnější jízdě. I se standardními 19palcovými koly. Vlastně si připadáte jako v pravém Volvu.
Do města se naopak hodí lehké řízení a skvělý rejd, auto se pak otočí téměř na pětníku a díky velkým zrcátkům (kompenzují trochu užší zadní okno) je z něj i velmi dobře vidět. Zároveň ale i přes lehkost je řízení přesné.
Baterie v útrobách má využitelnou kapacitu 65 kWh a udávaný dojezd až 436 kilometrů. Jízdu čistě po okreskách a ve městě zvládlo auto za 17,2 kWh / 100 km. Dodejme, že byl konec února a teploty zpravidla pod deset stupňů Celsia. Když se k tomu přidala dálnice a obecně dynamičtější ježdění, stoupl nakonec průměr za celý test na 22,7 kWh na 100 km.
Od průměru 18,3 až 19,1 kWh / 100 km udávaných automobilkou je to poměrně odchylka. Na jedno nabití tak počítejte spíše reálně asi s třemi stovkami kilometrů. Záleží ale samozřejmě na profilu trasy, kterou jezdíte.
Příjemně překvapilo nabíjení. Maximální výkon je 153 kW, důležitější je ale nabíjecí křivka. Z 13 na 80 procent se nakonec EX30 dobila za necelou půlhodinu, automobilka udává z 10 na 80 procent potřebných 27 minut. Až po překročení 50 procent kapacity klesl nabíjecí výkon pod 100 kW. Testovaná nejvyšší výbava Ultra má pak 22kW palubní AC nabíječku, což je také rozhodně plus. Základní výbava si přitom musí vystačit s 11 kW.
Dále EX30 nechybí předehřev baterie, stačí jako cíl cesty zadat do navigace nabíjecí stanici. Auto už se o předehřátí postará samo.
Naopak mírně EX30 Cross Country pokulhává v jednopedálovém ovládání. V režimu „one-pedal“ sice auto umí dobrzdit až do zastavení, trvá to ale velmi dlouho a v praxi tak třeba na semaforech musíte stejně použít brzdy. Nehledě na to, že nastavení nejsilnějšího stupně není příliš citlivé, s EX30 dost škube a ve výsledku je komfortnější využít nižší intenzitu a používat i brzdový pedál. Chování auta ve městě to jednoznačně prospěje. Co naopak musíme pochválit, je možnost rekuperaci skutečně zcela vypnout, s autem tak můžete plachtit.
Interiér pak pojem severský minimalismus dotáhl téměř k dokonalosti. O ovládání EX30 se toho obecně napsalo už docela hodně a verze Cross Country není výjimkou. Dostanete tedy centrální 12,3palcový dotykový displej orientovaný na výšku. Nic víc. Žádná kaplička přístrojů, žádný průhledový displej, žádná tlačítka navíc.
Veškeré funkce se ovládají jen dotykem, jako budíky slouží levá horní část centrální obrazovky. Alespoň automatická převodovka má klasický, a velmi povedený, volič pod volantem, a ne slider jako v Tesle. Za ergonomický přešlap pak považujeme stahování oken na středovém tunelu mezi sedadly.
Systém Volva vychází z platformy Android Automotive, což mimo jiné znamená třeba vestavěné mapy Google nebo obchod s různými aplikacemi. Přímo do auta si tak stáhnete Spotify, YouTube nebo Waze a nemusíte vůbec připojovat chytrý telefon. Třeba sledování videí efektivně zkrátí čas při čekání na nabíjení. Výhodou je ale hlavně to, že všechno funguje jako v chytrém telefonu, vypadá to povědomě a není potřeba se učit ovládat od základu úplně nový systém. Navíc je rozhraní plynulé a poměrně intuitivní.
Bez výhrad je zpracování, výběr materiálů už bude hodně individuální. Co se nám líbilo, bylo využití recyklované džínoviny na sedadlech v kombinaci s umělou kůží. Naopak horní část palubní desky, třebaže měkčená, se nám nelíbila. Co Volvo vždy umělo, jsou detaily. Ať už jde o vnitřní kliky dveří, bytelnou páčku stěračů, nebo provedení výdechů ventilace.
Volvo EX30 Cross Country P8 AWD Ultra
Motor: elektromotor vpředu a vzadu, pohon všech kol
Výkon: 315 kW / 428 k
Točivý moment: 543 Nm
Nejvyšší rychlost: 180 km/h
Zrychlení 0–100 km/h: 3,7 s
Využitelná kapacita baterie: 65 kWh
Spotřeba energie: 18,3–19,1 kWh / 100 km
Dojezd: 436 km (WLTP)
Rozměry (d/š/v): 4233/1837/1567 mm
Rozvor náprav: 2650 mm
Objem zavazadlového prostoru: 318/1000 + 7 l
Cena od: 1 300 400 Kč
Místo vzadu je mírně omezené, což ale vzhledem k délce nebo rozvoru nataženém na 2650 mm dává smysl. Pořád je to auto spíše pro dva dospělé a děti. Dvě osoby se zhruba 180 cm si za sebe sice sednou, ale vzadu pak budou kolena narážet na přední opěradlo. Sedáky by také vzadu mohly lépe podpírat stehna. Kufr pojme 318 litrů včetně 61 litrů pod podlahou. Je to průměr. Vpředu je pak prostor na opravdu miniaturní sedmilitrový frunk.
S příchodem levnější zadokolky i nižší výbavy Plus se povedlo stlačit základní cenu EX30 Cross Country na 1 167 800 korun. Příplatek oproti běžnému provedení tak činí 50 300 korun. Testovaná čtyřkolka začíná na 1 218 900 korunách a v nejvyšší výbavě Ultra vychází na 1 300 400 korun. To znamená rozdíl 41 400 korun. Jak napovídá tabulka níže, výbava je přitom opravdu bohatá.
Výbava Ultra
Výbava testované EX30 obsahuje standardně dvouzónovou automatickou klimatizaci, 12,3palcovou obrazovku multimediálního systému s navigací a službami Google, audio Harman Kardon s devíti reproduktory, bezdrátové nabíjení chytrých telefonů, elektricky nastavitelná a vyhřívaná přední sedadla, vyhřívaný volant, přední a zadní parkovací senzory, 360stupňovou kameru, automatické parkování, adaptivní tempomat, sledování mrtvých úhlů, varování na dopravu při couvání, přední LED světla, panoramatickou střechu, digitální klíč, tepelné čerpadlo nebo 19palcová litá kola.
Po týdnu s EX30 Cross Country se úvodnímu zájmu zákazníků o nejmenší elektrické Volvo moc nedivíme. Je to příjemný společník, který se ve městě a okolí rozhodně neztratí a nadělá spoustu parády. Z hlediska dovozových cel i určitého vnímání lidí také pomohlo, že se produkce z Číny (ostatně základ EX30 je také čínský) přesunula loni do belgického Gentu.
