"Přiložím mobil a platím, ani nevím kolik." Platby kartou rostou divokým tempem

Karlovarský filmový festival už letos, na rozdíl od předchozích ročníků, nebyl baštou obchodníků, hospodských a stánkařů, kteří berou od zákazníků jen hotovost. "Cash only" provozovny mizí po celém Česku a v poslední době ani ne tak zásluhou plastových karet, ale nejvíc díky placení mobilem či chytrými hodinkami. Na festivalech ve Varech to zafungovalo stejně.

Loni celkový počet bezhotovostních transakcí v obchodech, restauracích a dalších podnicích dosáhl dalšího rekordu, převýšil tři miliardy, meziročně vzrostl o necelých 13 procent. Klasickou plastovou platební kartu však používáme méně.

Klíčový se totiž stal mobil. Strmě roste - loni o 37 procent na 1,3 miliardy - počet plateb skrze mobilní telefon a elektronickými prostředky (tzv. tokeny). Objem těchto platebních transakcí vzrostl dokonce o 42 procent.

Bezhotovostní transakce v obchodech (včetně restaurací), provedené tuzemskými držiteli platebních karet

(zdroj: Sdružení pro bankovní karty)

rok počet transakcí (miliardy) objem transakcí (miliardy korun) 2020 1,517 959 2021 1,852 1235 2022 2,258 1423 2023 2,665 1606 2024 3,008 1785

Platit mobilem či hodinkami (a v poslední době i třeba chytrým prstenem) je pohodlné, rychlé. A výhodné i pro obchodníka - virtuální peníze nejsou vidět, zákazník nepočítá bankovky v peněžence, zda mu vystačí na útratu, a snadno tak utratí víc. Pochopitelně pokud má dostatečnou částku na účtu.

"Odcházím z krámu a často ani nevnímám, kolik jsem platil. Zpětně si to sice v aplikaci můžu zjistit, ale málokdy toho využívám," přiznalo pro Aktuálně.cz několik oslovených uživatelů bezhotovostních plateb prostřednictvím mobilu.

Je to zkrátka hodně o psychologii. "Lidé mají velkou sílu. Hosté se stávají asertivnější, cash only provozovny často ´hejtí´ na sociálních sítích a podnikatelé, chtě nechtě, musejí nějakou formu bezhotovostních plateb zavádět. A to se letos stalo i ve Varech," komentuje spolumajitel sítě restaurací Luboš Kastner z gastro sekce Asociace malých a středních podniků a živnostníků.

Kartou či mobilem stále nemohou zaplatit například hosté vyhlášené karlovarské restaurace Nároďák. A v recenzích to dávají najevo. "Nebrat platební karty v tomhle místě je zločin," tvrdí například jeden z hostů na webu mapy.com. Jiný před dvěma roky napsal: "Pivo dobrý, jídlo dobrý, ale v roce 2023 nebrat karty nebo okamžitý platby na QR kód je dobrej úlet!"

Ředitel hotelu a restaurace Jan Žďárek odmítl téma cash only komentovat, upozornil ale, že host restaurace má možnost bezhotovostně zaplatit 15 metrů dál v hotelové recepci.

Výhradně hotovost potřebují zákazníci řady dalších provozoven. Bezhotovostní platby neumožňuje ani stanové městečko v Rolavě, využívané při karlovarském festivalu stovkami "baťůžkářů".

Obecně po Česku karty neberou spíše menší vesnické hospody. A leckde si na to štamgasti zvykli; terminál není povinná výbava, ale svobodná volba hospodského. I když poplatky, které podnikatelé odvádějí poskytovatelům terminálů, klesají a v současné době se pohybují v průměru na jednom procentu z tržby, nemusí se vždy vyplatit.

Masovému šíření bezhotovostních plateb nenapomáhá jen pohodlnost platby a fakt, že mobil má dnes v kapse prakticky každý - důležité jsou i další faktory. Především silný marketing bank, poskytovatelů karetních systémů a terminálů.

Ostatně například společnost Visa byla jedním z partnerů filmového festivalu v Karlových Varech a letos společně s poskytovateli terminálů Global Payments, ČSOB a KB SmartPay nabídla novým zákazníkům z Karlovarska terminál na rok bezplatně. A zdá se, že i to částečně během filmového svátku zafungovalo.

Důvodů je ale víc, vyjmenovává například výkonný ředitel Sdružení pro bankovní karty Roman Kotlán.

"Mobil mají lidé s sebou vždy v kapse, díky biometrii je vše extrémně jednoduché, rychlé, nepotřebujete zadávat PIN a také technologie, jako jsou chytré hodinky, jsou návykové. Do toho se rozšiřují i možnosti platit přes QR kód obchodníkovi přímo na účet, což využívají hlavně restaurace a stánkaři na trzích, takže obchodník nepotřebuje žádný terminál, nikomu neplatí žádné poplatky," popisuje Kotlán faktory rostoucího počtu bezhotovostních transakcí.

Počtem plateb mobilem se podle něj Česko řadí ke světové špičce. A to navzdory faktu, že co se týče počtu terminálů, je republika mírně pod evropským průměrem. Současných 30 terminálů na tisíc obyvatel je podle čerstvé analýzy Global Payments a Mastercard na úrovni Švýcarska a Rakouska a mírně pod průměrem 32 terminálů. Poslední v Evropě je Německo s 15 terminály na tisíc obyvatel.

V Česku je nabídka i poptávka po platbách kartou o poznání vyšší než u našich západních sousedů. "Ještě v roce 2019 využívaly platbu pomocí nositelné elektroniky jen zhruba dvě procenta obyvatel, dnes již 55 procent všech bezhotovostních transakcí v Česku tvoří platby prostřednictvím chytrých zařízení, nejčastěji mobilních telefonů, chytrých hodinek nebo prstenů," reaguje generální ředitel Global Payments Miloš Toman.