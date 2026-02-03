Přeskočit na obsah
3. 2.
Ekonomika

Francouzská prokuratura prohledala kanceláře X, Muska předvolala k výslechu

ČTK

Odbor pařížské prokuratury pro boj s kybernetickou kriminalitou prohledal kanceláře sociální sítě X amerického miliardáře Elona Muska.

Americký miliardář Elon Musk naarchivním snímku z Bílého domu
Americký miliardář Elon Musk.Foto: REUTERS
Prohlídka je součástí vyšetřování zahájeného začátkem loňského roku, oznámila prokuratura. Dodala, že předvolala Muska i bývalou šéfku sítě X Lindu Yaccarinovou k výpovědi, a to na 20. dubna.

Prokuratura vyšetřování zahájila loni v lednu na základě stížnosti ohledně zaujatosti algoritmů na síti X. Později ho rozšířila v reakci na stížnosti na fungování chatovacího systému Grok založeného na umělé inteligenci (AI), informuje agentura AFP.

Musk síť X koupil v roce 2022, kdy ještě působila pod názvem Twitter. Síť následně prošla rozsáhlými změnami, které kromě přejmenování zahrnovaly také propuštění většiny zaměstnanců a uvolnění pravidel pro regulaci obsahu.

Musk, který je mimo jiné šéfem a největším akcionářem firmy na výrobu elektromobilů Tesla, je nejbohatším člověkem na světě. Podle aktuálního žebříčku miliardářů sestavovaného agenturou Bloomberg činí hodnota jeho majetku zhruba 670 miliard dolarů (13,8 bilionu Kč).

V poslední době se Musk výrazně angažoval také v politice. Podporoval amerického prezidenta Donalda Trumpa ve volební kampani a po Trumpově vítězství několik měsíců vedl skupinu pro zefektivnění státní správy (DOGE). Vztahy mezi Trumpem a Muskem se však postupem času zhoršily.

