Musk kupuje Muska. SpaceX ovládne jeho start-up k umělé inteligenci xAI

Americká vesmírná společnost SpaceX miliardáře Elona Muska koupila další Muskovu firmu xAI, která se zabývá vývojem umělé inteligence, píše agentura AP s odvoláním na pondělní prohlášení SpaceX.
Musk tímto krokem propojí několik ze svých služeb, včetně chatbota umělé inteligence (AI) Grok, sociální sítě X či satelitního internetového systému Starlink.
Tržní hodnota společnosti SpaceX je jeden bilion USD (20,6 bilionu Kč) a hodnota xAI je 250 miliard dolarů. Po oznámení transakce to uvedla agentura Reuters s odvoláním na osoby obeznámené se záležitostí.
Musk v minulosti opakovaně hovořil o potřebě urychlit vývoj technologie, která umožní provoz datových center ve vesmíru. Ty podle něj mají vyřešit problém obrovských nákladů na elektřinu a také nákladů spojených s budováním a provozem datacenter na Zemi. Spojení obou společností může tento cíl podle Muska usnadnit.
Podle Muskových odhadů bude v horizontu dvou až tří let nejlevnějším způsobem využívání systémů AI jejich provoz ve vesmíru. „Ve vesmíru je pořád slunečno,“ cituje AP Muska.
SpaceX již u americké Federální komise pro spoje podala žádost o vypuštění jednoho milionu satelitů na oběžnou dráhu kolem Země, odkud by pomohly zajistit provoz AI, napsal v sobotu web stanice BBC.
Moderátor Železný prozradil, jak bojuje proti zestátnění televize. „Tlak je velký.“
„Václav Moravec nemá co dostávat jakékoliv povolení. Zaměstnavatel v takovém případě – při vší úctě – není v pozici, že by to mohl povolovat,“ komentuje novinář, moderátor a pedagog Jakub Železný situaci, kdy jeho kolegovi Václavu Moravcovi nebylo povoleno účastnit se rozhovoru mimo Českou televizi.
ŽIVĚRusko pokračuje v masivních úderech. V noci zaútočilo na Kyjev i Charkov
Ruská armáda zahájila v noci na úterý další vzdušný útok na ukrajinská města, píše agentura Reuters s odvoláním na ukrajinské úřady. V Kyjevě údery poškodily výškové obytné budovy a vzdělávací zařízení v Dniprovské čtvrti, uvedl na Telegramu šéf vojenské správy města Tymur Tkačenko. Ruská armáda útočí balistickými střelami a drony také na druhé největší ukrajinské město Charkov.
Djokovič už grandslam nezíská, tvrdí Lojda. Finále s Alcarazem odhalilo nevýhodu
„V první řadě je třeba dát plný kredit Novaku Djokovičovi za to, jaký tenis dokázal v 38 letech předvádět. Porazit v semifinále Australian Open v pěti setech Jannika Sinnera je úctyhodný výkon. Ale další grandslam už nevyhraje,“ píše v tradičním tenisovém komentáři Aktuálně.cz bývalý hráč Dušan Lojda.
ŽIVĚÍrán zahájí rozhovory o jaderných zbraních s USA, jednání proběhnou v Turecku
Íránský prezident Masúd Pezeškján nařídil zahájit jaderné rozhovory se Spojenými státy, píše agentura AFP s odvoláním na íránská média. Jednání se budou konat pravděpodobně v pátek v Turecku, sdělil agentuře arabský činitel pod podmínkou zachování anonymity.
Clintonovi otočili. Po zveřejnění nových dokumentů budou o Epsteinovi vypovídat
Bývalý americký prezident Bill Clinton a jeho manželka a někdejší ministryně zahraničí Hillary Clintonová budou vypovídat v Kongresu v případu sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina, sdělil jejich mluvčí Angel Ureña.