Zahraničí

Musk kupuje Muska. SpaceX ovládne jeho start-up k umělé inteligenci xAI

ČTK

Americká vesmírná společnost SpaceX miliardáře Elona Muska koupila další Muskovu firmu xAI, která se zabývá vývojem umělé inteligence, píše agentura AP s odvoláním na pondělní prohlášení SpaceX.

FILE PHOTO: Elon Musk in Washington, D.C.
Elon Musk.Foto: REUTERS
Musk tímto krokem propojí několik ze svých služeb, včetně chatbota umělé inteligence (AI) Grok, sociální sítě X či satelitního internetového systému Starlink.

Tržní hodnota společnosti SpaceX je jeden bilion USD (20,6 bilionu Kč) a hodnota xAI je 250 miliard dolarů. Po oznámení transakce to uvedla agentura Reuters s odvoláním na osoby obeznámené se záležitostí.

Musk v minulosti opakovaně hovořil o potřebě urychlit vývoj technologie, která umožní provoz datových center ve vesmíru. Ty podle něj mají vyřešit problém obrovských nákladů na elektřinu a také nákladů spojených s budováním a provozem datacenter na Zemi. Spojení obou společností může tento cíl podle Muska usnadnit.

Podle Muskových odhadů bude v horizontu dvou až tří let nejlevnějším způsobem využívání systémů AI jejich provoz ve vesmíru. „Ve vesmíru je pořád slunečno,“ cituje AP Muska.

SpaceX již u americké Federální komise pro spoje podala žádost o vypuštění jednoho milionu satelitů na oběžnou dráhu kolem Země, odkud by pomohly zajistit provoz AI, napsal v sobotu web stanice BBC.

